Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачена схема подкупа избирателей, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к схеме председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали фигуранта при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов. СБ Украины проверяет имеющуюся информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу этого кандидата в других районах города.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.
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Почему же при подкупе избирателей совсем не наказывают граждан, принявших от имени кандидата что-либо? Необходимо узаконить хотябы лишение права участвовать в выборах лет на 15, а лучше еще и уголовный срок для взявших подкуп.
Вложу купку бабла у вибори , мене виберуть у мери ..., а я вже тоді нагребу собі три-чотири таких купок бабла . А як файно піде - тоді і більше )