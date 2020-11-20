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подкуп (597) СБУ (18674) Ужгород (421)

Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачена схема подкупа избирателей, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к схеме председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали фигуранта при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов. СБ Украины проверяет имеющуюся информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу этого кандидата в других районах города.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

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Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачена схема подкупа избирателей, - СБУ 01
Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачена схема подкупа избирателей, - СБУ 02
Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачена схема подкупа избирателей, - СБУ 03
Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачена схема подкупа избирателей, - СБУ 04
Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачена схема подкупа избирателей, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Вибори понад усьо, а епідемія пофігу.
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20.11.2020 10:59 Ответить
К чему опять эти секреты? На местных новостных сайтах есть видео, на котором "скупщик" озвучивает людям, что голосовать надо за организатора антимайдана бывшего жопоблоковца, а ныне бютовца, андреева
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20.11.2020 11:03 Ответить
При взяточничестве(изучал на излете совка, как сейчас, не скажу, но, думаю, не сильно отличается) "взяткодатель" и "взятковзятель" могли получить одинаково большой срок заключения.
Почему же при подкупе избирателей совсем не наказывают граждан, принявших от имени кандидата что-либо? Необходимо узаконить хотябы лишение права участвовать в выборах лет на 15, а лучше еще и уголовный срок для взявших подкуп.
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20.11.2020 11:49 Ответить
Напередодні другого туру виборів мера Ужгорода СБУ викрито схему підкупу виборців, - СБУ - Цензор.НЕТ 1687 просто бізнес ,просто через вибори .

Вложу купку бабла у вибори , мене виберуть у мери ..., а я вже тоді нагребу собі три-чотири таких купок бабла . А як файно піде - тоді і більше )
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20.11.2020 14:22 Ответить
Что-то не вижу, чтобы на Цензоре публиковали результаты местных выборовНапередодні другого туру виборів мера Ужгорода СБУ викрито схему підкупу виборців, - СБУ - Цензор.НЕТ 4954
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20.11.2020 14:39 Ответить
 
 