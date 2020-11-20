Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачена схема подкупа избирателей, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к схеме председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали фигуранта при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов. СБ Украины проверяет имеющуюся информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу этого кандидата в других районах города.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

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