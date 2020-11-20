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Вымогал у предпринимателя $12 тыс. несуществующего долга: в Одессе задержали рэкетира-гражданина РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Одессе полиция задержала гражданина РФ, который требовал с предпринимателя 12 000 долларов США несуществующего долга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"К оперативникам управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции обратился местный предприниматель за помощью. Неизвестный требовал от него возврата несуществующего долга. Пока угрозы были только на словах, предприниматель не обращал на них внимания. Однако, когда дело дошло до рукоприкладства и угроз по сожжения автомобиля, пришел в полицию", - сказано в сообщении.

По факту вымогательства следователи следственного отдела Малиновского отдела полиции в г. Одессе открыли уголовное производство. Полицейские провели комплекс мероприятий и установили личность вымогателя. Им оказался 43-летний гражданин Российской Федерации, который в свое время был участником одной из влиятельных этнических преступных организаций. Группировка "специализировалась" на дерзких похищениях граждан с целью выкупа.

Вымогал у предпринимателя $12 тыс. несуществующего долга: в Одессе задержали рэкетира-гражданина РФ 01

Вчера, 19 ноября, следователи, оперативники, работники Одесской местной прокуратуры № 2 при силовой поддержке спецназовцев ТОР задержали злоумышленника во время получения части "долга" - 3000 долларов США. Ранее было задокументировано получение им еще 5700 гривен.

Сейчас фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине задержаны члены банды, похитившие предпринимателя и вымогавшие 2 млн долл., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вымогал у предпринимателя $12 тыс. несуществующего долга: в Одессе задержали рэкетира-гражданина РФ 02

За содеянное злоумышленнику может грозить до 7 лет заключения.

Вымогал у предпринимателя $12 тыс. несуществующего долга: в Одессе задержали рэкетира-гражданина РФ 03
Фото: сайт Нацполиции
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Топ комментарии
+18
Это мрази которых надо уничтожать во время задержания, что бы другие боялись.
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20.11.2020 11:50
+15
Пишу с 2014 года , что надо вообще запретит москалям приезжать в Украину , работать , покупать недвижимость, получать пмж и т д .
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20.11.2020 12:01
+5
Судя по фото горный баран.
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20.11.2020 12:47
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Это мрази которых надо уничтожать во время задержания, что бы другие боялись.
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20.11.2020 11:50 Ответить
Да не сгинет в веках дело Остапа Бендера!
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20.11.2020 11:52 Ответить
ГДЕ ОБЕЩАННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ ???!!!
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20.11.2020 11:54 Ответить
куда тебе оружия, вернись в палату
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20.11.2020 13:50 Ответить
Вимагав у підприємця $12 тис. неіснуючого боргу: в Одесі затримали рекетира-громадянина РФ - Цензор.НЕТ 5447
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21.11.2020 09:53 Ответить
а че вы ему харю заретушировали он же не гражданин Украины? мы должны знать всех злодеев с кавказа и средней азии а то у нас тут скоро мацква будет... ну да, и шо вы, кстати правоохоронци с ним делать собираетесь? бабки взять и отпустить? депортировать же дорого и геморойно а министерство на это дело бабки не выделяет. поэтому решение простое плати бабло злочинец и гуляй....
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20.11.2020 11:56 Ответить
а что это за хрень?!.. кто знает?
Вымогал у предпринимателя $12 тыс. несуществующего долга: в Одессе задержали рэкетира-гражданина РФ - Цензор.НЕТ 6040
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20.11.2020 11:56 Ответить
это греча,одна из самых больших святынь в раисии
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20.11.2020 12:06 Ответить
русня ,ты палишся-роися пишется с маленькой буквы
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20.11.2020 12:08 Ответить
Пишу с 2014 года , что надо вообще запретит москалям приезжать в Украину , работать , покупать недвижимость, получать пмж и т д .
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20.11.2020 12:01 Ответить
Ты дружок, фотографии видишь? И что ты там видишь на фотографии? Правильно - арест подозреваемого в вымогательстве. Какую еще тебе защищенность надо? Или ты из тех, которых куда не целуй у них везде жопа?
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20.11.2020 13:02 Ответить
на фото я вижу что великий победитель коррупции, узаконил её, и возглавил, и стремительно тянет страну в 90-е. А фсе харашо только у зебобиков
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20.11.2020 13:30 Ответить
зебобик увидел бы пять лет воровства и свинарчука.
Я вижу работу полиции которая в данном случае сделала все как надо.
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20.11.2020 13:36 Ответить
А почему же не посадили если, а звиздабол? А почему в слугах народа бывшие партийные регионалы? Воровал янукович а зескоты деребанят страну, да шавка зеленая? но поезд в ростов уже подьезжает, готовьсь
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20.11.2020 13:48 Ответить
Вимагав у підприємця $12 тис. неіснуючого боргу: в Одесі затримали рекетира-громадянина РФ - Цензор.НЕТ 2651 Ты откуда такое появилось?
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20.11.2020 13:59 Ответить
Слабоумное которое видело "пять лет воровства" , почему никого из них не посадили?
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20.11.2020 14:06 Ответить
а ты потешный
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20.11.2020 14:07 Ответить
обтекай зебобик
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20.11.2020 14:08 Ответить
Вимагав у підприємця $12 тис. неіснуючого боргу: в Одесі затримали рекетира-громадянина РФ - Цензор.НЕТ 4076
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20.11.2020 14:11 Ответить
Судя по фото горный баран.
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20.11.2020 12:47 Ответить
Бараны походу в Украине,раз не могут справиться с горсткой чурок.
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20.11.2020 18:55 Ответить
Коли публікують фото з заретушованим обличчям злочинця складається враження що інфа просто піар.
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20.11.2020 14:40 Ответить
 
 