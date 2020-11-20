Вымогал у предпринимателя $12 тыс. несуществующего долга: в Одессе задержали рэкетира-гражданина РФ. ФОТОрепортаж

В Одессе полиция задержала гражданина РФ, который требовал с предпринимателя 12 000 долларов США несуществующего долга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"К оперативникам управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции обратился местный предприниматель за помощью. Неизвестный требовал от него возврата несуществующего долга. Пока угрозы были только на словах, предприниматель не обращал на них внимания. Однако, когда дело дошло до рукоприкладства и угроз по сожжения автомобиля, пришел в полицию", - сказано в сообщении.

По факту вымогательства следователи следственного отдела Малиновского отдела полиции в г. Одессе открыли уголовное производство. Полицейские провели комплекс мероприятий и установили личность вымогателя. Им оказался 43-летний гражданин Российской Федерации, который в свое время был участником одной из влиятельных этнических преступных организаций. Группировка "специализировалась" на дерзких похищениях граждан с целью выкупа.

Вчера, 19 ноября, следователи, оперативники, работники Одесской местной прокуратуры № 2 при силовой поддержке спецназовцев ТОР задержали злоумышленника во время получения части "долга" - 3000 долларов США. Ранее было задокументировано получение им еще 5700 гривен.

Сейчас фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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За содеянное злоумышленнику может грозить до 7 лет заключения.



Фото: сайт Нацполиции