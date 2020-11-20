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Патрульные задержали агрессивного мужчину с ножом в Кривом Роге, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Патрульные в Кривом Роге задержали агрессивного мужчину, который бегал по улице с ножом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Кривого Рога, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня в 9 утра на линию 102 обратилась встревоженная горожанка и сообщила, что на улице Эдуарда Фукса возле супермаркета бегает мужчина с ножом и ведет себя неадекватно. Патрульные немедленно прибыли на место и обнаружили правонарушителя, на которого указали граждане.
При виде полицейских мужчина начал нервничать и попытался избежать беседы с инспекторами.

Патрульные не выпускали из поля зрения хулигана. Во время разговора с полицейскими мужчина сказал, что у него нож и сразу взял лезвие в руки.
Инспекторы требовали, чтобы мужчина остановился и положил нож на землю, однако, правонарушитель никак не реагировал и резко побежал в направлении школы.

После непродолжительного преследования патрульные остановили правонарушителя и задержали его. К нему применили спецсредство наручники, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим.

Для дальнейшего разбирательства на место вызвали следственно-оперативную группу отделения полиции.

Напомним, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу.

Преступник задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с событиями в Кривом Роге призвал украинских правоохранителей сделать улицы украинских городов более безопасными и заявил, что надеется на справедливый приговор "этому подонку".

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Патрульные задержали агрессивного мужчину с ножом в Кривом Роге, - полиция 01
Патрульные задержали агрессивного мужчину с ножом в Кривом Роге, - полиция 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Кажуть зеленського в Феофанії нема, може на родіну подався?)))
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20.11.2020 12:04
+8
За ним наглядають.
Патрульные задержали агрессивного мужчину с ножом в Кривом Рогу, - полиция - Цензор.НЕТ 9381
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20.11.2020 12:14
+4
видать то очередной "министр по креативной экономике" проводил забег по улицам кривбасса..
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20.11.2020 12:06
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Кажуть зеленського в Феофанії нема, може на родіну подався?)))
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20.11.2020 12:04 Ответить
видать то очередной "министр по креативной экономике" проводил забег по улицам кривбасса..
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20.11.2020 12:06 Ответить
Надіюсь,на історичну.Разом з Бєняфіціаром .
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20.11.2020 12:13 Ответить
Там їх зразу пов"яжуть, у цих діячів не так багато місць, де можна залягти.
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20.11.2020 12:22 Ответить
Его дом и родина тюрьма. Кстати и его ермак или ермачиха тоже исчезло. Может опять в Омане любовь крутят? Можно поклясться что они муж и жена .
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20.11.2020 13:04 Ответить
Наверное он, как обычно, на явке с тупиным где-то в Омане или на крымской даче инструкции получает
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20.11.2020 14:22 Ответить
подражатель?
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20.11.2020 12:04 Ответить
А я такой грамотей, что написал бы в Кривом Роге.
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20.11.2020 12:04 Ответить
Просто під стіну будинку родини Зеленських?
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20.11.2020 12:41 Ответить
Всёж таки я хоть и не разбираюсь как надо писать в Роге или Рогу, но обычно профаны в лингвистике, не бывают извращенцами.
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20.11.2020 15:39 Ответить
Он же в Феофании. Не?
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20.11.2020 12:07 Ответить
За ним наглядають.
Патрульные задержали агрессивного мужчину с ножом в Кривом Рогу, - полиция - Цензор.НЕТ 9381
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20.11.2020 12:14 Ответить
... психушки тоже под КОВИД освободили...
-надо под КОВИД освобождать и прокуроско- чиновничьи маетки. Пусть и они с ножиками бегают...
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20.11.2020 12:08 Ответить
Скучновато живете, мало проишествий совсемю
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20.11.2020 12:08 Ответить
а давайте обсудит тему цвета ленточки, которой обмотана ручка ножа, есть вероятность, что это агитационнык материалы
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20.11.2020 12:09 Ответить
Гусари, мовчати! Патрульные задержали агрессивного мужчину с ножом в Кривом Рогу, - полиция - Цензор.НЕТ 9354
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20.11.2020 12:10 Ответить
Бу-Бу-Бу ! Патрульные задержали агрессивного мужчину с ножом в Кривом Рогу, - полиция - Цензор.НЕТ 8950
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20.11.2020 12:12 Ответить
вотетот молодчик
Патрульные задержали агрессивного мужчину с ножом в Кривом Рогу, - полиция - Цензор.НЕТ 2944
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20.11.2020 12:35 Ответить
в сеть выложили видео, как он агитировал за ЗЕ, и дядька расстроился
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20.11.2020 12:10 Ответить
Мабуть шукав свого землячка який кинув лохів.
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20.11.2020 12:11 Ответить
Это папа Мендель, искал папу Зеленского.
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20.11.2020 12:11 Ответить
Наркоман. В Кривом Роге менты сами крышуют наркораспостранителей, а потом "героически" ликвидируют последствия. Возле города есть маленькая остановка для электрички, люди называют её просто и понятно - Шанхай.
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20.11.2020 12:15 Ответить
В Кривом Рогу еще в совковское время был открыт самый крупный в СССР перинатальный центр. Критическая экология очень плохо сказывалась на здоровье новорожденных. Сейчас это поколение выросло и берется за ножи. О нездоровой психике местных говорит и поведение выходцев из этого региона, попавших в высшие органы государственной власти.
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20.11.2020 12:19 Ответить
Там же недавно взяли одного с ножом и с голосом в голове. Успел зарезать нескольких.
В Кривом это всё на потоке, наверное.
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20.11.2020 12:19 Ответить
Шо воно за пошесть пішла на прокацаплені регіони? Патрульные задержали агрессивного мужчину с ножом в Кривом Рогу, - полиция - Цензор.НЕТ 1355
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20.11.2020 12:20 Ответить
Патрульные задержали агрессивного мужчину с ножом в Кривом Рогу, - полиция - Цензор.НЕТ 694
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20.11.2020 12:26 Ответить
Цього затримали ??????????? ))
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20.11.2020 13:04 Ответить
А лучше бы заодно задержали и не выпускали одного клоуна с похабной рожей и характерной хрипотцой, который выдает себя за президента Украины.
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20.11.2020 12:31 Ответить
можно уже посадить в тюрьму на три года
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20.11.2020 12:53 Ответить
уркаганське місто.
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20.11.2020 13:03 Ответить
Очередной кандидат в президенты. Ведь в Украине если не сидел и не привлекался, то нормальну государственную должность не получишь.
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20.11.2020 16:28 Ответить
 
 