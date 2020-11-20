В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Беларуси около 5 тысяч человек пришли проститься с 31-летним минчанином Романом Бондаренко, которого избили до смерти за бело-красно-белый флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Прощание проходило в церкви Воскресения Христова на севере Минска. Похороны состоятся на Северном кладбище Минска.

Все пространство вокруг церкви было заполнено людьми, они образовали коридор, чтобы гроб с Романом можно было отнести к катафалку. Люди поднимали цветы и кричали "Жыве Беларусь!", "Я выхожу" (последние слова Романа – Ред.), "Рома, ты герой!".

Также люди кричали: "Не забудем, не простим!" Некоторые также читали молитву "Отче наш".





Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан"