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Беларусь (7523) убийство (6290) активист (619)

В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В Беларуси около 5 тысяч человек пришли проститься с 31-летним минчанином Романом Бондаренко, которого избили до смерти за бело-красно-белый флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода.

Прощание проходило в церкви Воскресения Христова на севере Минска. Похороны состоятся на Северном кладбище Минска.

Все пространство вокруг церкви было заполнено людьми, они образовали коридор, чтобы гроб с Романом можно было отнести к катафалку. Люди поднимали цветы и кричали "Жыве Беларусь!", "Я выхожу" (последние слова Романа – Ред.), "Рома, ты герой!".

В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: Рома, ты герой! 01

Также люди кричали: "Не забудем, не простим!" Некоторые также читали молитву "Отче наш".

В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: Рома, ты герой! 02
В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: Рома, ты герой! 03

Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан"
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Топ комментарии
+15
... пока за одного убитого героя не начнете резать 10 ментов усатое патло не сбежит...
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20.11.2020 12:20
+6
Він буде при владі рівно стільки, скільки захоче *****.
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20.11.2020 12:24
+5
Вы майданутый, так сказали бы вам граждане Федерального округа РФ "Беларусия". У них свой путь. Путь хождения по выходным в бодрых колоннах трудящихся. Путь на десятилетия. Они люди терпеливые, поэтому, будет, как в произведении Ильфа и Петрова "Золотой телёнок".
- Мы граждане ФО РФ "Беларуссия"! Мы всегда ходим по выходным. Мы ходили по выходным при Александре Лукашенко. Мы ходили по выходным при Викторе Лукашенко. Мы ходили по выходным при Дмитрии Лукашенко. Мы ходим по выходным и при Коленьке Лукашенко. Но КАК МЫ ХОДИЛИ по выходным при Александре Лукашенко!
,
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20.11.2020 12:28
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блаблабла...свой путь без агрессии...ультиматум...кококо
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20.11.2020 12:14 Ответить
Поправ аляшку в гузні, ерзянін.
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20.11.2020 12:20 Ответить
Чи на кацапії немає про що потеревенити, що ти на цензорі зареєструвалося?
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20.11.2020 12:21 Ответить
Это тех что за Окой? Тоже мне океан)))
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20.11.2020 12:28 Ответить
а вы стадо овец, которые не могут ничего кроме как по улицам ходить...
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20.11.2020 12:15 Ответить
Какой "европейский рай", дегенерат с мокшанских болот? Майдан был прежде всего против Януковоща, бандита и узурпатора, который перегнул палку. Вам, генетическим рабам этого не понять.
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20.11.2020 12:58 Ответить
председатель федерации хоккея беларуси Дмитрий Басков не смог объяснить что он делал в вечер задержания Романа Бондаренко

В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!" - Цензор.НЕТ 2173
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20.11.2020 12:18 Ответить
В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!" - Цензор.НЕТ 1295
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20.11.2020 12:20 Ответить
В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!" - Цензор.НЕТ 8928
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20.11.2020 12:20 Ответить
В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!" - Цензор.НЕТ 5425
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20.11.2020 12:21 Ответить
В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!" - Цензор.НЕТ 9570
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20.11.2020 12:22 Ответить
В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!" - Цензор.НЕТ 6297
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20.11.2020 12:23 Ответить
... пока за одного убитого героя не начнете резать 10 ментов усатое патло не сбежит...
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20.11.2020 12:20 Ответить
уже нет,уже усё-таракан подибил
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20.11.2020 12:22 Ответить
ПОДИБИЛ
не в бровь а в глаз .
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20.11.2020 12:33 Ответить
Вы майданутый, так сказали бы вам граждане Федерального округа РФ "Беларусия". У них свой путь. Путь хождения по выходным в бодрых колоннах трудящихся. Путь на десятилетия. Они люди терпеливые, поэтому, будет, как в произведении Ильфа и Петрова "Золотой телёнок".
- Мы граждане ФО РФ "Беларуссия"! Мы всегда ходим по выходным. Мы ходили по выходным при Александре Лукашенко. Мы ходили по выходным при Викторе Лукашенко. Мы ходили по выходным при Дмитрии Лукашенко. Мы ходим по выходным и при Коленьке Лукашенко. Но КАК МЫ ХОДИЛИ по выходным при Александре Лукашенко!
,
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20.11.2020 12:28 Ответить
Ну, так вже різать. Це дурниця. Допросити як слід та ноги-руки паламати на добру пам'ять. Цього цілком вистачить і не так кровожерливо, по-європейськи.
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20.11.2020 12:32 Ответить
Где допрашивать? Где допросы проводить? Какой мент на допрос пойдет и к кому?
... БЫСТРО И ГУМАННО чик по горлу И В КУСТЫ ПАДАЛЬ...
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20.11.2020 12:39 Ответить
тогда начнут стрелять боевыми. они не остановятся перестрелять и 100 тыс. человек
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20.11.2020 15:02 Ответить
3% й Лукашеску долго на терроре не протянет !
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20.11.2020 12:22 Ответить
Він буде при владі рівно стільки, скільки захоче *****.
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20.11.2020 12:24 Ответить
Или терпение народа !
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20.11.2020 12:26 Ответить
Ху боится вмешиваться. боится, что протесты перекинутся на россию. они абсолютно не понимают как протест возник. его никто не предсказал, даже те, кто в нем активно учавствует и готовился
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20.11.2020 15:04 Ответить
ему уже все равно, сколько вас пришло, а лукашеску с его мусорам и подавно не холодно и не жарко. убивали вас, убивают и будут убивать.
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20.11.2020 12:25 Ответить
Прежде чем наезжать на белорусов посмотрите на украинский "протест". Бессмысленный и беспощадный.)

в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом Бондаренком: "Ромо, ти герой!" - Цензор.НЕТ 4598
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20.11.2020 12:33 Ответить
Тю, навіщо очевидне питати.
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20.11.2020 12:40 Ответить
Украинцы должны подать пример белорусам. И вместе скинуть пророссийские режимы.
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20.11.2020 13:09 Ответить
))) Да вы реЄволюционЄр батенька
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20.11.2020 13:34 Ответить
Ватник?
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20.11.2020 13:56 Ответить
Не, я в кожаной куртке, а вы в ватнике?
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20.11.2020 16:10 Ответить
Американцы с Белоруссией хотят сделать то что они сделали с Украиной. Так что скоро Украина не будет самой бедной страной в Европе. Её место займёт Беларуссия. Не далеко то время когда православные славяне разбредуться как цыгане по всему миру. С июля 2021 года в Украине начнётся распродажа иностранцам продажа земли. Следуещей будет Белорусиия.
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20.11.2020 13:50 Ответить
Беларусь и так беднее некуда. лука принял страну без внешнего долга, сейчас он больше 40 млрд $
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20.11.2020 15:06 Ответить
Когда твоя паРашка разваллится, как СССР, тогда Украина и Беларусь станут самыми богатыми странами.А паРашка ещё больше утонет в своём га#не.
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20.11.2020 16:17 Ответить
Что то не сильно они горевали, когда беларус погиб в первый месяц Майдана и получил Героя Украины и был похоронен в Беларуси. Им тогда, в 2014 году, было хорошо в своей мягкой ватной жизни под оком паРашки. А теперь беларуские "розовые пони" проснулись?
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20.11.2020 16:15 Ответить
Так, Михайло Жизнєвський... вічна Пам"ять, Слава і Шана брату-Білорусу від усіх Українців.
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20.11.2020 18:46 Ответить
 
 