Нацполиция получила от международных партнеров 18 служебных автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подразделения превентивной деятельности Национальной полиции Украины получили от международных партнеров 18 служебных автомобилей, которые поступят в девять регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, транспорт получат мобильные группы по противодействию домашнему насилию и полицейские офицеры громад в Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой областях", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что полученные автомобили помогут полицейским лучше и оперативнее реагировать на заявления и вызовы граждан.

"Одна из приоритетных задач полиции - это улучшение реагирования на заявления и сообщения граждан, в том числе - противодействие домашнему насилию. Уже в рамках реорганизации территориальных подразделений Нацполиции мы создаем структурные подразделения противодействия домашнему насилию", - отметил Фацевич.

Как сообщает МВД, автомобили приобрели в рамках Международной программы "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине "Право полиции", которую реализует управление ООН, при финансовой поддержке ЕС, в тесном сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине.

"Сегодня Национальная полиция получает 18 служебных автомобилей для полицейских офицеров общины и мобильных групп противодействия домашнему насилию. Знаковым является то, что новые транспортные средства будут переданы накануне всемирной акции - "16 дней против насилия", которая стартует 25 ноября", - сказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время передачи авто.

Павличенко поблагодарила постоянных партнеров МВД, которые последовательно поддерживают и помогают подразделениям министерства.

"Благодаря этой помощи, мы увеличиваем количество мобильных групп по противодействию домашнему насилию ровно на 9. До этого по всей стране работало 45 таких групп. На домашнее насилие реагируют не только эти группы, но и другие подразделения, в рамках своих полномочий", - добавила она.

Отмечается, что в рамках программы "Право полиции" также состоится ремонт дежурных частей, оказание технической помощи, а весь личный состав пройдет особые тренинги - 10 тренингов по 10 полицейских.

Руководитель первого отдела программ помощи управления и демократизации делегации ЕС в Украине Кавье Кавью сказал, что для ЕС это приятная возможность приобщиться к совершенствованию системы верховенства права в Украине через реализации проекта "Право полиции".

"Хочется добавить несколько слов о нашей программе. Этим летом мы уже передали компьютерное оборудование для расширения способности полицейских. Мы ставим перед собой задачу способствовать развитию верховенства права в Украине", - подчеркнул он.

Директор Управления ООН по обслуживанию проектов в Украине Ирина Саакян Веттер отметила, что домашнее насилие - это нарушение фундаментальных прав человека и в первую очередь от него страдают женщины и дети.

"Такому позорному явлению не место в демократическом мире, поэтому мы должны объединить все усилия, чтобы его побороть", - сказала она.

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