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Нацполиция получила от международных партнеров 18 служебных автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Подразделения превентивной деятельности Национальной полиции Украины получили от международных партнеров 18 служебных автомобилей, которые поступят в девять регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, транспорт получат мобильные группы по противодействию домашнему насилию и полицейские офицеры громад в Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой областях", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Нацполиция получила от международных партнеров 18 служебных автомобилей 01

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что полученные автомобили помогут полицейским лучше и оперативнее реагировать на заявления и вызовы граждан.

"Одна из приоритетных задач полиции - это улучшение реагирования на заявления и сообщения граждан, в том числе - противодействие домашнему насилию. Уже в рамках реорганизации территориальных подразделений Нацполиции мы создаем структурные подразделения противодействия домашнему насилию", - отметил Фацевич.

Нацполиция получила от международных партнеров 18 служебных автомобилей 02

Как сообщает МВД, автомобили приобрели в рамках Международной программы "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине "Право полиции", которую реализует управление ООН, при финансовой поддержке ЕС, в тесном сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине.

"Сегодня Национальная полиция получает 18 служебных автомобилей для полицейских офицеров общины и мобильных групп противодействия домашнему насилию. Знаковым является то, что новые транспортные средства будут переданы накануне всемирной акции - "16 дней против насилия", которая стартует 25 ноября", - сказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время передачи авто.

Нацполиция получила от международных партнеров 18 служебных автомобилей 03

Павличенко поблагодарила постоянных партнеров МВД, которые последовательно поддерживают и помогают подразделениям министерства.

"Благодаря этой помощи, мы увеличиваем количество мобильных групп по противодействию домашнему насилию ровно на 9. До этого по всей стране работало 45 таких групп. На домашнее насилие реагируют не только эти группы, но и другие подразделения, в рамках своих полномочий", - добавила она.

Отмечается, что в рамках программы "Право полиции" также состоится ремонт дежурных частей, оказание технической помощи, а весь личный состав пройдет особые тренинги - 10 тренингов по 10 полицейских.

Руководитель первого отдела программ помощи управления и демократизации делегации ЕС в Украине Кавье Кавью сказал, что для ЕС это приятная возможность приобщиться к совершенствованию системы верховенства права в Украине через реализации проекта "Право полиции".

Нацполиция получила от международных партнеров 18 служебных автомобилей 04

"Хочется добавить несколько слов о нашей программе. Этим летом мы уже передали компьютерное оборудование для расширения способности полицейских. Мы ставим перед собой задачу способствовать развитию верховенства права в Украине", - подчеркнул он.

Директор Управления ООН по обслуживанию проектов в Украине Ирина Саакян Веттер отметила, что домашнее насилие - это нарушение фундаментальных прав человека и в первую очередь от него страдают женщины и дети.

"Такому позорному явлению не место в демократическом мире, поэтому мы должны объединить все усилия, чтобы его побороть", - сказала она.

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Топ комментарии
+6
На месяц хватит
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20.11.2020 15:14
+3
А кто такие МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ?

И как растаможивание происходило 😀😀😀
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20.11.2020 15:26
+2
на євробляхах?
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20.11.2020 15:34
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20.11.2020 15:14 Ответить
Нєа.
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20.11.2020 15:21 Ответить
А кто такие МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ?

И как растаможивание происходило 😀😀😀
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20.11.2020 15:26 Ответить
Одна из приоритетных задач полиции - выпрашивать авто у международных партнеров. Это не достижение полиции. Это достижение международных партнеров. У них хорошая экономика, с немногочисленной, но качественной полицией. Поэтому они могут себе позволить спонсировать недоразвитые страны с такой же недоразвитой, но многочисленной полицией.
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20.11.2020 15:34 Ответить
на євробляхах?
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20.11.2020 15:34 Ответить
Как там Аваков говорит - надо же помогать идиотам.
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20.11.2020 15:35 Ответить
А может уже у полицейских спросим: Какие им необходимы машины? А то один придурок вертолеты покупает, другие - семейные вены, третьи - дешевые паркетники. А потом, мы все прикалываемся над их автопарком.
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20.11.2020 15:43 Ответить
больше получат - больше разобьют
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20.11.2020 16:11 Ответить
А хто бачив п'ятдесят французьких вертольотів, які аваков обіцяв для української поліції, ДСНС і прикордонників?
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20.11.2020 16:39 Ответить
Нацполіція отримала від міжнародних партнерів 18 службових автомобілів - Цензор.НЕТ 1476
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20.11.2020 16:52 Ответить
Вовремя. Вчера разбили последний Приус.
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20.11.2020 17:47 Ответить
во дают .в той же Франции полиция ездит на простых недорогих ренушках а наших недополицаев садят на паркетники .за что ж такое внимание ?
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20.11.2020 18:01 Ответить
чем больше машин новых поступает на службу - значит - кипит работа по строительству нового общества , который возьмут как пример ведущие мировые государства. Нацполіція отримала від міжнародних партнерів 18 службових автомобілів - Цензор.НЕТ 7653 а строительству нужны кирпичи и гвозди с досками)
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20.11.2020 22:07 Ответить
А они не хотят передвиаться на вртолётах ? Чтобы наверняка.
Это позор - попрошайничать, когда на таможне воруется 3 миллиарда долларов в год.
Полицию можно укомплектовать Хаммерами, Ламборгини, Субару, Теслами
на худой конец.
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20.11.2020 23:04 Ответить
А не можна просто акт здав-прийняв? Обов'язково збори влаштовувати, стрічки перерізати, в мікрофон про досягнення влади брехати?
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21.11.2020 06:50 Ответить
 
 