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Шмыгаль призвал Совет Церквей объединить усилия по борьбе с COVID-19 в период зимних праздников. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций. В мероприятии также приняли участие представители Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль поднял вопрос борьбы с распространением COVID-19 и призвал религиозные сообщества объединить усилия в период зимних праздников.

"Сейчас мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождества Христова, Хануке, Святого Николая, Крещения и прочих. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль поблагодарил ВСЦиРО за предложение создать рабочие группы для выработки совместных шагов:

"Правительство и Всеукраинский Совет Церквей показали эффективное взаимодействие весной. Уверен, что такой подход будет продолжен, и он даст результат в будущем, ведь все эти действия направлены на благо общества", - подчеркнул глава правительства.

В свою очередь замглавы Минздрава Виктор Ляшко отметил: "Эти шесть дней уменьшения мобильности приведут к уменьшению процента инфицирования и это изменит темпы прироста коронавирусной болезни, которые позволят нам иначе смоделировать мероприятие в зимние праздники и подход к сдерживанию распространения болезни".

По словам Ляшко, Минздрав в будущем готов рассмотреть норму, которая работала раньше, об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания.

Читайте: Первый урок в школах стоит посвятить теме защиты от COVID-19, - Шмыгаль

Шмыгаль призвал Совет Церквей объединить усилия по борьбе с COVID-19 в период зимних праздников 01
Шмыгаль призвал Совет Церквей объединить усилия по борьбе с COVID-19 в период зимних праздников 02
Шмыгаль призвал Совет Церквей объединить усилия по борьбе с COVID-19 в период зимних праздников 03
Шмыгаль призвал Совет Церквей объединить усилия по борьбе с COVID-19 в период зимних праздников 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Маски вкрадені, гроші розікрали на дорогах, тендер на кисень не провели, завод із складання апаратів ШВЛ не збудували... звісно, що ще лишилось окрім молитви...
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20.11.2020 15:35
+2
А штрафувати попів не пробували?
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20.11.2020 15:32
+2
Бабок, ветеранов ВОВ и хронически больных в церкви не пущать. А кого можно? солдат и матросов, футбольных фанатов, грудастых старшекалссниц и студенток, тинейдежеров на роликах и без, ну еще Илью Киву (того не то шо ковид, но и топор не берет) - не особо привлекательная аудитория для церкви))
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20.11.2020 15:34
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Представители того чего нет напряглись,- земноводное намололо чепухи такой, что они прихожанам такое не лепят
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20.11.2020 15:31 Ответить
А штрафувати попів не пробували?
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20.11.2020 15:32 Ответить
Шмигаль закликав Раду Церков об'єднати зусилля щодо боротьби з COVID-19 у період зимових свят - Цензор.НЕТ 5303
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20.11.2020 15:33 Ответить
у тебя просто нет другого выхода, уважаемый
заскринь как нибудь
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20.11.2020 20:44 Ответить
Бабок, ветеранов ВОВ и хронически больных в церкви не пущать. А кого можно? солдат и матросов, футбольных фанатов, грудастых старшекалссниц и студенток, тинейдежеров на роликах и без, ну еще Илью Киву (того не то шо ковид, но и топор не берет) - не особо привлекательная аудитория для церкви))
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20.11.2020 15:34 Ответить
це залежить від регіону. На заході ви в церквях побачите усіх, в т.ч. грудастых старшекалссниц и студенток, тинейдежеров на роликах и без
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20.11.2020 15:36 Ответить
Пойти, что ли у черепахи Тортилы ключ "золотой" попросить? Шмигаль закликав Раду Церков об'єднати зусилля щодо боротьби з COVID-19 у період зимових свят - Цензор.НЕТ 1675 Раз уж в сказки верить..
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20.11.2020 15:35 Ответить
сказка в том, что у тебя пра...дедушка гибоном был, а пра...бабушка мартышкой
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20.11.2020 20:46 Ответить
Да, это сказка.. согласен. Но и дедушка на тучке смешно, не правда ли? Особенно когда к нему с мольбой обращаются "микробы"
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22.11.2020 14:51 Ответить
начитался атеистической пропаганды? лучше Библию почитай, ты создан по образу Божию и жить будешь вечно
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30.11.2020 01:02 Ответить
Я эту библию пять лет изучал и стал атеистом ))) Так, что не учи меня... невежественный.
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01.12.2020 16:57 Ответить
значит знаком с определением "сказал безумец в сердце своем: нет Бога"
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09.12.2020 00:31 Ответить
Маски вкрадені, гроші розікрали на дорогах, тендер на кисень не провели, завод із складання апаратів ШВЛ не збудували... звісно, що ще лишилось окрім молитви...
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20.11.2020 15:35 Ответить
"Правительство и Всеукраинский Совет Церквей показали эффективное взаимодействие весной. Уверен, что такой подход будет продолжен, и он даст результат в будущем.." - Ага, пам'ятаємо: вулиці свяченою водою кропили, хресні ходи влаштовували, казали що коронавірусу не існує.
Короче церковникам натяклуни, що скоро буде багато роботи з кадилом.
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20.11.2020 15:41 Ответить
попы кадили, да, и бестолку
но кроме них еще и верующие есть
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20.11.2020 20:48 Ответить
Будем бороться с COVID кто чем может.
Кто новыми штрафами, кто новыми налогами, кто вводом РРО, кто молитвой ...
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20.11.2020 15:53 Ответить
Приколисты:
Прем'єр Шмигаль приніс вибачення перед головою уряду Казахстану за підроблений тест міністра Криклія - ЗМІ

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/prem-yer-shmigal-prinis-vibachennya-pered-golovoyu-uryadu-kazahstanu-za-***********-test-ministra-krikliya-zmi-novini-ukrajina-11226236.html

Шмигаль закликав Раду Церков об'єднати зусилля щодо боротьби з COVID-19 у період зимових свят - Цензор.НЕТ 2606
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20.11.2020 15:56 Ответить
ну, хоч помоляться разом всіма конфесіями, може Бог і допоможе...
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20.11.2020 16:04 Ответить
Идиот... О_о Зебилы довели ситуацию до пушного зверька, - осталось Богу только молиться..
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20.11.2020 16:07 Ответить
Цікаво що цей сатаніст їм вішав на вуха?
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20.11.2020 17:23 Ответить
я за то, чтобы верующие собирались "по домам", как и в Деяниях Апостолов описано
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20.11.2020 20:42 Ответить
 
 