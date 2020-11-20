Шмыгаль призвал Совет Церквей объединить усилия по борьбе с COVID-19 в период зимних праздников. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций. В мероприятии также приняли участие представители Кабинета Министров Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Шмыгаль поднял вопрос борьбы с распространением COVID-19 и призвал религиозные сообщества объединить усилия в период зимних праздников.
"Сейчас мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождества Христова, Хануке, Святого Николая, Крещения и прочих. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - отметил Шмыгаль.
Шмыгаль поблагодарил ВСЦиРО за предложение создать рабочие группы для выработки совместных шагов:
"Правительство и Всеукраинский Совет Церквей показали эффективное взаимодействие весной. Уверен, что такой подход будет продолжен, и он даст результат в будущем, ведь все эти действия направлены на благо общества", - подчеркнул глава правительства.
В свою очередь замглавы Минздрава Виктор Ляшко отметил: "Эти шесть дней уменьшения мобильности приведут к уменьшению процента инфицирования и это изменит темпы прироста коронавирусной болезни, которые позволят нам иначе смоделировать мероприятие в зимние праздники и подход к сдерживанию распространения болезни".
По словам Ляшко, Минздрав в будущем готов рассмотреть норму, которая работала раньше, об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания.
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заскринь как нибудь
Короче церковникам натяклуни, що скоро буде багато роботи з кадилом.
но кроме них еще и верующие есть
Кто новыми штрафами, кто новыми налогами, кто вводом РРО, кто молитвой ...
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