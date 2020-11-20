Полиция рассказала детали взрыва гранат в Харькове: Разбил стекло и одну забросил в кухню, вторую - в комнату, третью - подорвал на детской площадке. ФОТОрепортаж

Злоумышленник госпитализирован, он в тяжелом состоянии. По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Она заявила, что в квартиру ее сестры, расположенной на проспекте Гагарина, пришел бывший муж, который имеет при себе несколько гранат. На тот момент в помещении находились сестра заявительницы, ее отец и ребенок 5 лет.

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По указанному адресу срочно прибыли руководство ГУНП в Харьковской области и Слободского отдела полиции, следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, в действие сразу была введена специальная полицейская операция "Гром".

Работая на месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел в квартиру бывшей жены, якобы, за денежным долгом.

- После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло на кухне и бросил туда гранату, - рассказал Валерий Сокуренко. - Вторую гранату он забросил в комнату. Обе они взорвались. В это время женщина находилась в коридоре и к счастью не пострадала. Она была в квартире одна, ведь, увидев вооруженного мужчину, отправила сына с отцом на улицу. Убегая от полицейских, мужчина выбежал на детскую площадку. Там он подорвал третий боеприпас. Взрывом ему ампутировало кисть руки. Полицейские задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь.

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Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленник госпитализирован, он в тяжелом состоянии. По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.

Валерий Сокуренко также отметил, что палата, в которой мужчина будет находиться во время лечения, будет находиться под круглосуточной охраной полиции. Начальник ГУНП также сообщил, что по адресу проживания злоумышленника будет проведен неотложный обыск с целью выявления возможного факта хранения оружия и боеприпасов.

В настоящее время следователи в рамках открытого уголовного производства выясняют все детали преступления. За его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.









