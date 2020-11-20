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взрыв (6102) граната (952) Нацполиция (15731) Харьков (6515)

Полиция рассказала детали взрыва гранат в Харькове: Разбил стекло и одну забросил в кухню, вторую - в комнату, третью - подорвал на детской площадке. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Злоумышленник госпитализирован, он в тяжелом состоянии. По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Она заявила, что в квартиру ее сестры, расположенной на проспекте Гагарина, пришел бывший муж, который имеет при себе несколько гранат. На тот момент в помещении находились сестра заявительницы, ее отец и ребенок 5 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове мужчина, угрожавший взорвать квартиру бывшей жены, подорвал гранату в ходе переговоров с правоохранителями, - источник. ВИДЕО+ФОТО

По указанному адресу срочно прибыли руководство ГУНП в Харьковской области и Слободского отдела полиции, следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, в действие сразу была введена специальная полицейская операция "Гром".

Работая на месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел в квартиру бывшей жены, якобы, за денежным долгом.

- После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло на кухне и бросил туда гранату, - рассказал Валерий Сокуренко. - Вторую гранату он забросил в комнату. Обе они взорвались. В это время женщина находилась в коридоре и к счастью не пострадала. Она была в квартире одна, ведь, увидев вооруженного мужчину, отправила сына с отцом на улицу. Убегая от полицейских, мужчина выбежал на детскую площадку. Там он подорвал третий боеприпас. Взрывом ему ампутировало кисть руки. Полицейские задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове мужчина угрожает взорвать гранату в квартире своей бывшей жены, - источник

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленник госпитализирован, он в тяжелом состоянии. По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.

Валерий Сокуренко также отметил, что палата, в которой мужчина будет находиться во время лечения, будет находиться под круглосуточной охраной полиции. Начальник ГУНП также сообщил, что по адресу проживания злоумышленника будет проведен неотложный обыск с целью выявления возможного факта хранения оружия и боеприпасов.

В настоящее время следователи в рамках открытого уголовного производства выясняют все детали преступления. За его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Полиция рассказала детали взрыва гранат в Харькове: Разбил стекло и одну забросил в кухню, вторую - в комнату, третью - подорвал на детской площадке 01
Полиция рассказала детали взрыва гранат в Харькове: Разбил стекло и одну забросил в кухню, вторую - в комнату, третью - подорвал на детской площадке 02
Полиция рассказала детали взрыва гранат в Харькове: Разбил стекло и одну забросил в кухню, вторую - в комнату, третью - подорвал на детской площадке 03
Полиция рассказала детали взрыва гранат в Харькове: Разбил стекло и одну забросил в кухню, вторую - в комнату, третью - подорвал на детской площадке 04
Полиция рассказала детали взрыва гранат в Харькове: Разбил стекло и одну забросил в кухню, вторую - в комнату, третью - подорвал на детской площадке 05
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Топ комментарии
+14
Нужно быть либо крепко двинутым на голову, либо кацапом, чтобы с тремя гранатами идти выяснять отношения с бывшей женой.
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20.11.2020 16:18
+7
Голову б йому краще прокацаплену відірвало падлюці ! Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику - Цензор.НЕТ 9410
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20.11.2020 15:48
+3
"Русский бунт, бессмысленный и беспощадный"(с)
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20.11.2020 15:38
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"Русский бунт, бессмысленный и беспощадный"(с)
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20.11.2020 15:38 Ответить
Нужно быть либо крепко двинутым на голову, либо кацапом, чтобы с тремя гранатами идти выяснять отношения с бывшей женой.
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20.11.2020 16:18 Ответить
Ну да, охранять, лечить, потом ещё пытать будут- где взял гранаты.... Истёк бы кровью и сдох.
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20.11.2020 15:38 Ответить
Голову б йому краще прокацаплену відірвало падлюці ! Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику - Цензор.НЕТ 9410
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20.11.2020 15:48 Ответить
С каких это пор, взрыв гранаты в Украине считается "покушение на умышленное убийство"?
До сих пор всегда было мелкое хулиганство!
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20.11.2020 15:56 Ответить
Он бросил две гранаты в квартиру жены. Целенаправленно, а не случайно, и знал, что она там находится. Для суда это будет достаточным основанием для квалификации по "ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115". А вот если ты бросил гранату под машину соседу, а вокруг никого не было, вот тут уже сложно квалифицировать твои действия и хорошие адвокаты запросто смогут довести дело до "хулиганки". С другой стороне, незаконное приобретение и хранение оружия по прежнему будут висеть на подсудимом, так что одним штрафом и возмещением ущерба отделаться всё равно не удастся.
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20.11.2020 16:23 Ответить
Бросание гранаты в кафе с отдыхающими (благо она отскочила от стены в коридор) - мелкое хулиганство. Отделался условным сроком. Хотя, я подозреваю, гранату он не в гастрономе купил.
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20.11.2020 17:06 Ответить
Пути нашего правосудия неисповедимы, особенно если смазать эти пути денежными знаками. Да и без денежных знаков иногда (? иногда ли?) всё очень, очень странно работает.
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20.11.2020 18:54 Ответить
Оце так гранати Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику - Цензор.НЕТ 8450 та і чувак невдаха по життю конкретний. Та баба, що його кинула, мала рацію.
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20.11.2020 16:33 Ответить
...есть надежда шо жена по достоинству оценит такой поступок.. Поліція розповіла деталі вибуху гранат у Харкові: Розбив скло й одну закинув у кухню, другу - в кімнату, третю - підірвав на дитячому майданчику - Цензор.НЕТ 4535
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20.11.2020 16:57 Ответить
ага, враховуючи, що він намагався закидати гранатами її дитину
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20.11.2020 17:42 Ответить
где ж они их берут эти гранаты эти отмороженные на всю голову .тут ищеш ищеш а их нет )))
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20.11.2020 18:05 Ответить
Видать не там ищешь
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20.11.2020 18:55 Ответить
 
 