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На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На одном из военных полигонов оперативно-тактической группировки "Восток" состоялись инструкторско-методические занятия с руководящим составом воинских частей и командирами подразделений по действиям ротного-тактической группы в составе противодесантной резерва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 01

По легенде, противник совершил десантирование подразделения парашютным способом в тыл наших войск. После обнаружения вражеского десанта командир бригады принял решение на применение противодесантной резерва.

На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 02
На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 03

Смотрите: Минометные подразделения ООС провели учения на Херсонщине. ВИДЕО

На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 04

Сначала артиллерия и дежурные средства армейской авиации нанесли огневое поражение по вражескому десанту, заблокировав его на исходных рубежах, а дальше за дело взялись главные силы противодесантного резерва, которые завершили уничтожение условного противника.

На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 05
На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 06
На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 07

Также смотрите: Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Главная цель занятия заключалась в выработке единого подхода относительно порядка действий сил и средств противодесантного резерва, а также совершенствование навыков командиров в управлении действиями подразделений. По словам руководителя занятий поставленные цели достигнуты в полном объеме.

На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 08
На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта 09

Смотрите: Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ "Восток". ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Без авіації та ******** високоточної зброї це все дитячі забави,а танки та БТРи це залізні гроби....
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20.11.2020 15:38 Ответить
100 % и Азербайджан это доказал освобождая свою землю
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20.11.2020 15:50 Ответить
Азейбарджанські десантники взяли Шушу в рукопашному бою і два дні утримували до підходу піхоти - без будь-якої підтримки з боку безпілотників (бо погода була погана)
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20.11.2020 16:25 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Армяне признались что в #Карабахе турецкие дроны уничтожили 5 новейших российских ЗРК "Тор". СМИ сообщают, что сейчас в Армении жестко критикуют российское оружие, особенно системы ПВО, называя их бесполезным хламом
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20.11.2020 15:53 Ответить
Инетересно если на зелю кинется сумашедшый слетевший с катушек зебил с ножом, то он запретит охране в него стрелять? ну просто перестать стрелять На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту - Цензор.НЕТ 7607
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20.11.2020 15:56 Ответить
 
 