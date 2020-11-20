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Львовщина (2682) правоохранительные органы (2944) СБУ (18677)

На Львовщине задержан экс-сотрудник МВД, который 7 лет скрывался от правосудия в РФ, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника одного из районных отделов Главного управления МВД во Львовской области, который с 2013 года находился в международном розыске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Львовщине задержан экс-сотрудник МВД, который 7 лет скрывался от правосудия в РФ, - СБУ 01

По данным следствия, экс-правоохранитель требовал 135 тыс. гривен за содействие в непривлечении к уголовной ответственности участников ОПГ. Также он обещал в дальнейшем не принимать меры реагирования на действия группировки, которая, в частности, изготовляла и сбывала тяжелые наркотики. В 2013 году злоумышленника разоблачили после передачи всей суммы взятки. Для избежания правосудия, фигурант скрывался на территории РФ.

Сотрудники СБУ получили информации о том, что взяточник планировал вернуться на Львовщину. Бывшего правоохранителя задержали на территории Украины.

На Львовщине задержан экс-сотрудник МВД, который 7 лет скрывался от правосудия в РФ, - СБУ 02

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На Львовщине задержан экс-сотрудник МВД, который 7 лет скрывался от правосудия в РФ, - СБУ 03

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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Автор: Володимир Янченко
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Робітник Авакова
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20.11.2020 16:07 Ответить
я гадаю його чекає нагорода, чи знову моча в голову стукне і його видадуть кацапам?
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20.11.2020 16:11 Ответить
А какой там срок давности?) Лет 10-ть?) Не мог еще три года подождать?)
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20.11.2020 16:14 Ответить
Зачем. Сейчас самое то . Скоро и пахан "легитимный" вернется На Львівщині затримано ексспівробітника МВС, який 7 років переховувався від правосуддя у РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 8319
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20.11.2020 16:27 Ответить
Еще один вернулся. Символично. Финал известен. Дело закроют. Наказания не будет
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20.11.2020 16:25 Ответить
Если снабжал наркотой кацапов,то дайте ему орден и отпустите.
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20.11.2020 17:09 Ответить
Как бы не пришлось выплачивать зп за 7 лет, компенсацию и восстанавливать в должности.
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20.11.2020 17:28 Ответить
и шо ему будет ?опять соль на хвост будут сыпать ?
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20.11.2020 21:39 Ответить
 
 