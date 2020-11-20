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Двоих украинских моряков арестовали в Великобритании на судне с нелегальными мигрантами. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

На судне находилось 69 нелегалов из стран юго-восточной Европы. Полиция Великобритании арестовала троих членов экипажа, двое из которых - граждане Украины.

Об этом сообщает Департамент Национальной полиции по противодействию преступности, связанной с торговлей людьми, и незаконной миграции, информирует Цензор.НЕТ.

"18 ноября у побережья Восточной Англии пограничные силы при координации с Национальным агентством борьбы с преступностью (National Crime Agency - NCA) Великобритании задержали рыболовецкое судно. На нем находилось 69 нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Европы. Трое членов экипажа, в том числе двое граждан Украины, арестованы по подозрению в содействии нелегальной миграции", - сказано в сообщении.

Двоих украинских моряков арестовали в Великобритании на судне с нелегальными мигрантами 01

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Двоих украинских моряков арестовали в Великобритании на судне с нелегальными мигрантами 02

"Сейчас мы совместно с британскими коллегами из NCA проверяем возможность причастности транснациональных организованных группировок к функционированию этого канала нелегальной миграции. В то же время изучаем наличие вербовки и вовлечения украинцев в преступную деятельность. Мы уже неоднократно выявляли факты, когда наши граждане становились жертвами торговли людьми", - рассказал начальник департамента Сергей Пантелеев.

Он добавил, что, по данным МИД Украины, в греческих и итальянских тюрьмах отбывают наказание более 200 украинцев.

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"Задержанных условно можем разделить на две группы: обманутые вербовщиками жертвы торговли людьми и сообщники контрабандистов, которые сознательно шли на совершение преступления. Поэтому нами уже инициировано создание совместной оперативной группы под эгидой Европола (участники - Украина, Греция, Италия, Грузия, Турция, Словакия), и идет подготовка к созданию международной многосторонней следственной группы", - сказал Пантелеев.

Автор: Ольга Лузан
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нелегалы бывает в трюмы незаметно залезают. Моряки могли и не знать о них. Хотя какие там технические характеристики неизвестно. Двоих украинских моряков арестовали в Великобритании на судне с нелегальными мигрантами - Цензор.НЕТ 5153
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20.11.2020 17:02 Ответить
69 человек незаметно пробрались в трюмы ... Двоих украинских моряков арестовали в Великобритании на судне с нелегальными мигрантами - Цензор.НЕТ 9119
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20.11.2020 17:06 Ответить
Ага. На рыболовную лоханку тонн на 100 водоизмещения (судя по фото) Двох українських моряків заарештували у Великій Британії на судні з нелегальними мігрантами - Цензор.НЕТ 1070
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20.11.2020 22:37 Ответить
за что , они ж не знали ...
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20.11.2020 17:02 Ответить
"з країн південно-східної Європи".
Швидше за все, цигани з Румунії, або Болгарії. Найбільше їх в Італію поперло. Там взагалі не знають, що з ними робити. З Франції при Саркозі їх висилали назад на Балкани.
Лізуть, як таргани...
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20.11.2020 17:39 Ответить
З якої саме "південно-східної Європи" ті нелегали, якщо для громадян Румунії, Болгарії, Греції безвізовий в'їзд до Британії? 69 албанців на судні були?
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20.11.2020 20:34 Ответить
Хорошо хоть в Англии ....
А то 400 украинцев получили пожизненные сроки в Греции за перевозку мигрантов
https://zaborona.com/ru/400-ukrainczev-poluchili-pozhiznennye-sroki-v-grecii/
Там все просто - за первого 15 лет тюрьмы , за каждого последующего - 7 лет.
Европа ....
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20.11.2020 22:20 Ответить
 
 