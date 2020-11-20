У известного ветерана с Луганщины Ткалича нашли при обыске корпуса и запалы от гранат и пистолет, его могут посадить на 7 лет. ФОТО

Полиция обыскала жилье известного ветерана и волонтера Валентина Ткалича (Воли). У него изъяли 2 корпуса от гранат, 2 запала и пистолет Walter. 63-летнего мужчину могут посадить на 7 лет.

Об обыске сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе комплексной оперативно-профилактической отработки г. Старобельск, которая проводится по приказу командующего ООС и руководства ГУНП, полицейские обнаружили у местного жителя 2 корпуса гранат Ф-1 и РГД-5, 2 запала УЗРГМ-2 и УЗРГМ и пистолет "Walter" калибром 4,5 мм. Смертоносные предметы изъяты во время проведения санкционированного судом обыска квартиры 63-летнего жителя г. Старобельск", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что решают вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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"Владельцу смертоносных предметов грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - сказано в сообщении полицейских.

Имя мужчины не называют. Но пользователи соцсетей сообщили, что речь идет о ветеране и волонтере Валентине Ткаличе (Воле).

Ткалич также подтвердил в Фейсбуке, что у него прошел обыск.

"Только что накануне годовщины Майдана - у меня дома обыск... Старобельск еще раз меня поразил", - написал он.

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