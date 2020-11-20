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У известного ветерана с Луганщины Ткалича нашли при обыске корпуса и запалы от гранат и пистолет, его могут посадить на 7 лет. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция обыскала жилье известного ветерана и волонтера Валентина Ткалича (Воли). У него изъяли 2 корпуса от гранат, 2 запала и пистолет Walter. 63-летнего мужчину могут посадить на 7 лет.

Об обыске сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе комплексной оперативно-профилактической отработки г. Старобельск, которая проводится по приказу командующего ООС и руководства ГУНП, полицейские обнаружили у местного жителя 2 корпуса гранат Ф-1 и РГД-5, 2 запала УЗРГМ-2 и УЗРГМ и пистолет "Walter" калибром 4,5 мм. Смертоносные предметы изъяты во время проведения санкционированного судом обыска квартиры 63-летнего жителя г. Старобельск", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что решают вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

У известного ветерана с Луганщины Ткалича нашли при обыске корпуса и запалы от гранат и пистолет, его могут посадить на 7 лет 01У известного ветерана с Луганщины Ткалича нашли при обыске корпуса и запалы от гранат и пистолет, его могут посадить на 7 лет 02У известного ветерана с Луганщины Ткалича нашли при обыске корпуса и запалы от гранат и пистолет, его могут посадить на 7 лет 03

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"Владельцу смертоносных предметов грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - сказано в сообщении полицейских.

Имя мужчины не называют. Но пользователи соцсетей сообщили, что речь идет о ветеране и волонтере Валентине Ткаличе (Воле).

Ткалич также подтвердил в Фейсбуке, что у него прошел обыск.

"Только что накануне годовщины Майдана - у меня дома обыск... Старобельск еще раз меня поразил", - написал он.

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У известного ветерана с Луганщины Ткалича нашли при обыске корпуса и запалы от гранат и пистолет, его могут посадить на 7 лет 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
Если ветеран, то да, посадят. А если бы это был судья, прокурор, депутат, барыга местный, то все сошло бы с рук. даже в новости не попало бы.
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20.11.2020 17:38
+35
Ехали обыскивать муженька прокурорши слямзившего 770 штук.
Ну а по дороге обыскали волонтера.
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20.11.2020 17:36
+32
Ну вот как и говорили начали зачистку оставшейся активной части населения волонтеров ветеранов а потом Зе с белым флагом капитулирует
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20.11.2020 17:34
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Американці,з цього "арсеналу",тільки би посміялися.
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21.11.2020 13:41 Ответить
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