Сотрудник аппарата Львовского окружного админсуда задержан на взятке 3 тыс. долл. за содействие в отмене приговора, - СБУ. ФОТО
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке сотрудника аппарата Львовского окружного административного суда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, госслужащий за вознаграждение обещал гражданину, осужденному к 3 годам лишения свободы, помочь в отмене приговора суда первой инстанции и пересмотре дела в его пользу. Для этого чиновник якобы планировал воспользоваться личными знакомствами в коллегии судей Львовского апелляционного суда. Свои услуги сотрудник суда оценил в 3 тыс. долларов.
Задержали чиновника соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Львова во время получения всей суммы взятки.
Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение госслужащему о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, возможно причастных к коррупционной деятельности.
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Це пацтвава.
От раніше вони ні копійки не брали, тому папєрєднікі нікого не могли впіймати. Ну, крмі одного колядника...