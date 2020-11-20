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Сотрудник аппарата Львовского окружного админсуда задержан на взятке 3 тыс. долл. за содействие в отмене приговора, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке сотрудника аппарата Львовского окружного административного суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудник аппарата Львовского окружного админсуда задержан на взятке 3 тыс. долл. за содействие в отмене приговора, - СБУ 01

По данным предварительного следствия, госслужащий за вознаграждение обещал гражданину, осужденному к 3 годам лишения свободы, помочь в отмене приговора суда первой инстанции и пересмотре дела в его пользу. Для этого чиновник якобы планировал воспользоваться личными знакомствами в коллегии судей Львовского апелляционного суда. Свои услуги сотрудник суда оценил в 3 тыс. долларов.

Задержали чиновника соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Львова во время получения всей суммы взятки.

Сотрудник аппарата Львовского окружного админсуда задержан на взятке 3 тыс. долл. за содействие в отмене приговора, - СБУ 02

Смотрите: Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ. ФОТО

Сотрудник аппарата Львовского окружного админсуда задержан на взятке 3 тыс. долл. за содействие в отмене приговора, - СБУ 03

Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение госслужащему о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, возможно причастных к коррупционной деятельности.

Также смотрите: Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту "Борисполь" группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
У Львові беруть хабарі ? Не вірю!
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20.11.2020 18:22
+2
Тоді вам до Львівської таможні краще не підходити.
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20.11.2020 18:26
+2
Еще никогда так вольготно не жили судьи как при Осле Оманском. Вы, судьи, должны благодарить стадо тупых нищих зетипиллов, которые вам это позволили.
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20.11.2020 18:30
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У Львові беруть хабарі ? Не вірю!
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20.11.2020 18:22 Ответить
Тоді вам до Львівської таможні краще не підходити.
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20.11.2020 18:26 Ответить
Та ще й щоб не гривнями... Сотрудник аппарата Львовского окружного админсуда задердан на взятке 3 тыс. долл. за содействие в отмене приговора, - СБУ - Цензор.НЕТ 5430 Сотрудник аппарата Львовского окружного админсуда задердан на взятке 3 тыс. долл. за содействие в отмене приговора, - СБУ - Цензор.НЕТ 2878
Це пацтвава.
От раніше вони ні копійки не брали, тому папєрєднікі нікого не могли впіймати. Ну, крмі одного колядника...
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20.11.2020 18:40 Ответить
от дешевка! на такой мичпухе погорел
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20.11.2020 18:29 Ответить
мишпу́ха. еврейск. семья (особенно большая); компания
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20.11.2020 18:42 Ответить
Еще никогда так вольготно не жили судьи как при Осле Оманском. Вы, судьи, должны благодарить стадо тупых нищих зетипиллов, которые вам это позволили.
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20.11.2020 18:30 Ответить
Дааа, распоясались коррупционеры скоро чинуши, судьи, менты, прокуроры, сбушники и т д., под вывеской своих контор повесят в рамочках тарифы на услуги и номера банковских карточек. Ну, это не удивительно, зная КТО и какое этт кто у нас в президентах жопу и рожу наедает. И кракет, крадет, крадет, и ворует, ворует, ворует.
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20.11.2020 18:45 Ответить
Пацан исчо, три косаря баков це так, в Вене кавы попить
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20.11.2020 18:55 Ответить
А судья, разумеется, неприкосновенен
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20.11.2020 19:15 Ответить
Аппарат суда это все в суде кроме судей, судьями голова суду керует за 270 000 грн в месяц каждому, помощникам которые за судью 60-80 %работы делают платят сейчас 13000 ,голова хозсуда во Львове гангрена рыгианальная плотницкий , бывший главный опер г.Донецка с дипломом о юробразовании который никто в глаза не видел ,гнида, гандон и мразь е..ная, а до него был кто? Правильно- донецкий анальный свищь тупицкий (да да тот самый) и шо более смешно шо когда тупик ушлепал в Киев то судьям говорил готовтесь бо к вам такое чмо едет шо вопше.Зная прямо как решают дела в хозсудах и какие судьи выблевки глиста почти каждый вангую на вскидку шо такая страна как Украина не состоялась не смотря на всю кровь Майдана и Иловайска и нихера ей хорошего не светит пока все фонарные столбы в стране не будут иметь бирочку именную имени того или иного чинуши на нем висящего.
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20.11.2020 23:55 Ответить
Окружной админ суд приговоры не отменяет
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20.11.2020 20:01 Ответить
читай чётче..- он мошенничал, шо с понтом в апелляции уголовной концы мает...
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21.11.2020 00:39 Ответить
 
 