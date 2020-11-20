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Львовщина (2682) Ян Осока (1501) 24 омб имени князя Данила Галицкого (186)

24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Сегодня в 24-й механизированной бригаде имени короля Даниила состоялись торжества по случаю возвращения личного состава части из района проведения операции Объединенных сил к месту постоянной дислокации во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 01

Встретить украинских защитников пришли народные депутаты Верховной Рады Украины, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, заместитель командующего оперативного командования "Запад" полковник Владимир Горбатюк, а также представители местной и районной власти.

24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 02
24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 03

Командир бригады полковник Сергей Поступальский поблагодарил подчиненных за то, что они честно и достойно выполняли свой воинский долг на Донбассе. "Я горжусь, что являюсь командиром этой бригады. Мы выполнили все боевые задачи по обороне украинской земли. Сейчас у нас будет заслуженный отдых, проведем время в семейном кругу, а дальше - будем готовиться к дальнейшим задачам", - сказал Поступальский.

24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 04

Военнослужащих бригады наградили орденами и медалями Президента Украины, министра обороны, начальника Генерального штаба и другими военными наградами.

24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 05
24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 06
24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 07

24-я ОМБр имени короля Даниила последние полгода выполняла задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил. К сожалению, бригада имеет одну потерю: от вражеской мины погиб младший лейтенант Тарас Матвиив. Впоследствии Президент присвоил ему посмертно звание Героя Украины.

24-я ОМБр вернулась из зоны ООС на Львовщину 08

Автор: Володимир Янченко
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Слава Українським воїнам
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20.11.2020 20:19 Ответить
Поражение кацапских САУ при помощи наших БПЛА

https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0
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20.11.2020 20:20 Ответить
Мало переглядів. Мало вподобайок. Мало коментів...
Честь та шана Вам, Воїни.
Слава Україні!
Героям Слава!
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20.11.2020 20:58 Ответить
З поверненням, хлопці......🇺🇦
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20.11.2020 21:10 Ответить
С возвращением, дорогие наши защитники!
Низкий поклон вам.
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20.11.2020 21:54 Ответить
З поверненням додому !
Відпочивайте.
Подяка вам за захист України.
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21.11.2020 02:45 Ответить
СЛАВА ВОИНАМ! СЛАВА УКРАИНЕ! СМЕТЬ ЗЕОПЕЖИСТАМ И ПРОЧИМ МУ..ДАКАМ! НЕ ПУТАТЬ С НАСТОЯЩИМИ ДАККАМИ!
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21.11.2020 07:37 Ответить
 
 