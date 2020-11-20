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Новости Фото За рубежом
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Кадыров (770) Чечня (625)

По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита в детский центр возмутился, что на стенах нарисованы Тор и Капитан Америка. Он потребовал заменить их "настоящими национальными героями".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Детский центр Кадыров инспектировал во время визита в г. Курчалой. Увидев на стенах изображения Мстителей, он возмутился.

"Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют", - сказал Кадыров.

Теперь на месте Тора и Капитана Америки - портреты героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, воевавших с русскими: шейха Мансура, Бейбулата Таймиева, Байсангура Беноевского.

Также на Цензор.НЕТ: Чеченец убил крымчанина одним ударом на улице Симферополя. ВИДЕО

Нашлось место среди чеченских супергероев и для отца Рамзана Кадырова, Ахмата Кадырова - первого президента Чеченской республики, муфтия Чеченской Республики Ичкерия, который перешел на сторону федеральной власти во время второй чеченской войны и был убит в 2004 году при помощи взрывного устройства.

По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских 01
По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских 02
По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских 03
По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
для чого українцям новини про гірських тварин?
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20.11.2020 20:22
+33
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 938
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20.11.2020 20:35
+14
Поражение кацапских САУ при помощи украинских БПЛА

https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0
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20.11.2020 20:21
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Поражение кацапских САУ при помощи украинских БПЛА

https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0
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20.11.2020 20:21 Ответить
для чого українцям новини про гірських тварин?
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20.11.2020 20:22 Ответить
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 6401
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20.11.2020 22:03 Ответить
до зєльонського нехай звертається, чурбан
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20.11.2020 22:06 Ответить
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 5817

Серед нагороджених − чеченець Казбек Абдурзаков, боєць розвідвзводу 57 бригади «Шалена зграя», що має російське громадянство. На своїй сторінці у соцмережі Facebook він зазначив:− Дякую тобі, Україно! Це нагорода всій нашій групі, ми все робили разом. Нас вороги назвали «шалені», тепер вся армія України є «Шаленою зграєю». Перемога − це командна гра. Сьогодні найжорстокіша армія на цій планеті зупинена, але земля не визволена від цих орків. Нема сумнівів в нашій перемозі, але її треба досягти! Ця країна і цей народ гідні кращого життя!https://islam.in.ua/ua/novyny-u-*******/narodnym-geroyem-********-stav-chechenec-z-rosiyskym-gromadyanstvom#slideshow-4
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20.11.2020 22:15 Ответить
А його ти також назвав би "чурбаном"?*
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 101
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20.11.2020 22:21 Ответить
Герой Украины и своего народа!
Низкий поклон тебе Воин от всей Украины! Честь и Слава!
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20.11.2020 22:54 Ответить
Чому ви порівнюєте Ісу Мунаєва та Казбека Абдурзакова з кадировим? Чи ви вважаєте, що останній не чурбан? Вам краще подивитись "Джентельмени", сцену в спортзалі.
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21.11.2020 06:00 Ответить
ось мої герої
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 1251
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21.11.2020 08:59 Ответить
nehohо,в Беларуси наверно не знают, что надо различать кадыровцев и Воинов Ичкерии!
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21.11.2020 11:03 Ответить
Автор треду жодним чином не розрізнив кадировців від інших чеченців. Навпаки, він їх усіх огульно обізвав "гірськими тваринами". А коли я йому дав можливість прояснити свою позицію, він ухилився від відповіді за патріотично-шаблонною димовою завісою.
Тобто, він цим підвердив ваше припущення, яке ви чомусь адресували мені, а не вищезгаданому персонажу. Чи вам важливий лише прапорець, а не загальна суть дискусії?
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21.11.2020 14:15 Ответить
сгоден.але я адресував саме тому троллю чи недолугому
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21.11.2020 20:55 Ответить
Українці не називають інші нації тваринами і чурбаками. Цим займаються російські свині ))
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12.01.2021 08:47 Ответить
Чеченцы одни из немногих народов сохранивших моральные ценности, но ***** и кафыров устроили сталинские репрессии там. Люди от туда бегут от смерти в Европу. Враг моего врага мой друг
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21.11.2020 00:37 Ответить
Кадирова можна зрозуміти, він мусив врятувати чеченську націю і врятував. Відбудував, зруйновані міста, армію, зберіг мову і віру. А що буде далі -- історія покаже.
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12.01.2021 08:44 Ответить
Кадиров вбиває за поганий коментар в його адрес в соц мережах. Кафіров старший був муфтієм і оголошував джихад проти росії, також призивав жінок йти у джихад. А потім перейшов на бік кацапів. Кафіров це і є сама Росія, він її невід'ємна частина
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12.01.2021 13:51 Ответить
Це вже русофобія, чи ще ні?
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20.11.2020 20:22 Ответить
на всякий случай бедосик спрятался в феофании.
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20.11.2020 20:24 Ответить
ще раз путя дасть медальку, вісьлюкойоби вони такі, геройські!
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20.11.2020 20:24 Ответить
Кацапи перемогли Чечню тільки поставивши на чолі її свого агента.
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20.11.2020 20:25 Ответить
Но Шамиль и Байсангур За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 118 не долго бы в реале Кадыров был бы муфтием при Байсангуре За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 800
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20.11.2020 20:31 Ответить
передайте кадыркину,шо марвелы ещё и на винчестерах,тобто жёстких дисках живут...и процами там прикидываются..
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20.11.2020 20:25 Ответить
По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских - Цензор.НЕТ 8017
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20.11.2020 20:29 Ответить
И главное ниодин рузгий не посмеет возразить или не приведи Аллах закрасить стену По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских - Цензор.НЕТ 7915
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20.11.2020 20:26 Ответить
За подобную дерзость русня даже до своей бутылки не успеет добежать, дабы присесть.
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20.11.2020 20:50 Ответить
скажите, а есть на Рашке "Медаль заслуженого *******"?!..
или путинский идиотизм только движется к созданию этого "шедевра" геральдики?!
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20.11.2020 20:30 Ответить
кадыров не нохча его род из Турции припёрся в 18м веке За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 7069
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20.11.2020 20:32 Ответить
По його обличчю видно, що він українець. До Турції впродовж історії потрапило багато українців.
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12.01.2021 08:52 Ответить
Как вам не стыдно так неуважительно отзываться о любимой путенской содержанке - бородатой свиной жопе кабздырове? Не для того он со своим папашей кацапам башки отрезал, чтобы все об этом забыли и не рисовали картины на эту тему... Ему, кстати, героя паРаши дали за зверские убийства путенских вояк.....
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20.11.2020 20:40 Ответить
Не переживайте, ще не вечір. Ще полетять голови путінських вояк.
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12.01.2021 08:55 Ответить
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 938
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20.11.2020 20:35 Ответить
Скрєпно, духовно!За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 4027
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20.11.2020 20:40 Ответить
Ну и рожи
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20.11.2020 20:47 Ответить
А тем временем азербайджанские ВС уже в Агдаме....
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20.11.2020 20:48 Ответить
Вино такое было.
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20.11.2020 20:51 Ответить
А ещё Кизляр. Доляр, и о.боже Альменская долина.
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20.11.2020 20:55 Ответить
Виктория!.. та мы с вами были на одной волне!!!
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 1756
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20.11.2020 20:58 Ответить
кстати, хороший портвейн.. я в свое время, неплохо так им злоупотре***л.. во славу КПСС.. ***..
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20.11.2020 20:56 Ответить
777 ? За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 7289
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20.11.2020 21:02 Ответить
там целая серия была "Агдама".. и "777" тоже были..
я 6 лет прожил в Закавказье.. Не передать воспоминаний..
Их самого вкусного, помню гранатовое вино, но название восстановить не могу..
это был шедевр!..
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20.11.2020 21:09 Ответить
"Агдам" мы называли "Фугас". За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 2565
А где в Закавказье? Может в одном гастрономе портюшку брали? Не в Насосной или в Мингичауре?
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20.11.2020 21:13 Ответить
я жил в Ереване с 84 по лето 89 года... закончил 147 школу Еревана..
и передвигался по всему Закавказью.. отец: военный Совет. армии..
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20.11.2020 21:17 Ответить
Нет, в Армении не бывал. Отец то же был военный. Я родился в ахалцихе Ахалкалакского района Грузия. Ну, ещё в детстве ГДР, Северный Кавказ и Забайкалье. За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 8946
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20.11.2020 21:19 Ответить
я родился в ГДР, Нойщтрелитц.. и около 10 лет я портил жизнь немцам..
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20.11.2020 21:22 Ответить
И вы имели право при СОВКЕ ездить в ГДР.
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20.11.2020 21:27 Ответить
отец с красным дипломом закончил военное училище, и его сразу послали в ГСВГ, потом в Ригу, потом в Калининград, потом снова в ГСВГ, потом .. и так пол Совка..
и нас никто не спрашивал..
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20.11.2020 21:38 Ответить
Я в Потсдаме и тоже немало попортил нервы немчуре.
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20.11.2020 22:00 Ответить
а какая школа?!..
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20.11.2020 22:20 Ответить
Я 51 гр, вьіехали в союз в мае 58, так что в школу пошел уже в союзе, а вот старшая сестра там в школе училась.
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20.11.2020 23:02 Ответить
86-ой разгар борьбы. Октябрьская демонстрация в .....Сухуме. и столовое вино "Псоу" и вся жизнь впереди.
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20.11.2020 21:16 Ответить
а вы знаете, в 86 в Сухуме я точно был.. не помню какой именно месяц, но у меня есть фото..
я был пиОнером в лагере "Новый Афон" .. оч веселое было время..
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20.11.2020 21:21 Ответить
Ст. вардане. Пионерлагерь Северо Кавказского военного округа. Между Туапсе и Сочи. Ближе к Сочи.
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20.11.2020 21:25 Ответить
там была война.. вот всё, что от моего лагеря осталось..
ссыль
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20.11.2020 21:30 Ответить
И тут Параша нагадила.
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20.11.2020 21:32 Ответить
веселое было время..
85-ый Донецк 2- молокозавод. Всем по 20 лет.За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 2792 На кирзовых ботинках (гомнодава) надпись краской. На одном "Я домой" на втором "Они в пивную"
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20.11.2020 21:49 Ответить
В лазаревском, в баре, где курей гриль готовили, отличное было Ркацители. А у частника, "кабачёк дедушки Мамонтова" домашнее было просто манифик. Ну, это уже в школьной и курсантской юнности. За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 3891
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20.11.2020 21:21 Ответить
Шрек Баблокат и Вам Старый зольдат За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 1733
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20.11.2020 21:13 Ответить
З такою хвамілією в Чечні краще не з'являтися... За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 668
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20.11.2020 21:53 Ответить
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 9825+++++++
Мерси за комплеман. Это уже потом, по мужу.
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20.11.2020 21:59 Ответить
Мне знакомая бывшая народный судья Чеченской Срср так и говорила шо замахалась пока в Грозном жила, стекла в окнах себе менять живя на против памятника Ермолову который каждый год взрывали ночью и по тв и радио в совке об этом не сообщали .
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20.11.2020 23:33 Ответить
Никогда на "ленинградке" украинцы не использовали пластиковые краны. Там поди турецкие "Кале"
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20.11.2020 20:53 Ответить
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 1288
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20.11.2020 21:00 Ответить
А шо такое? АКАДЕМИК! Герой России!
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20.11.2020 21:01 Ответить
Херой чечении из-за батареи на коне выпрыгивает. Клас! За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 2296
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20.11.2020 21:17 Ответить
Скрепненько и по существу.
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20.11.2020 21:36 Ответить
А имам Шамиль где?
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20.11.2020 21:41 Ответить
Отлично, пусть и дальше дань собирают
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20.11.2020 21:52 Ответить
А воно нам треба? Нехай хоч на головах ходять, йух з ними...
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20.11.2020 22:26 Ответить
Тобі не треба. І тебе не треба. Через таких кавказці сміються з українців.
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12.01.2021 09:24 Ответить
Таке враження,що у вас,пані,не все гаразд з головою...
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13.01.2021 14:10 Ответить
На хрена нам нужен вообще этот засранец кадыров? Пусть оно само вариться в своем дерьме. Они нам - враги.
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20.11.2020 22:51 Ответить
Свободу Ичкерии- смерть москалям.
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20.11.2020 23:24 Ответить
сорок проституток забыли нарисовать
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20.11.2020 23:48 Ответить
Зачекайте, кадиров теж стане героєм, коли ху#ла вб'є. Тільки він має до нього доступ. За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 1787
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20.11.2020 23:56 Ответить
Чєчня - круто! 👍👍👍
Класно рамзанка з мокшан стєбеться!
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21.11.2020 08:55 Ответить
Ну ..., може так треба тай в нас зробити ?
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 6988 А де Джохар Дудаєв , якого почитають у Европах ...

За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 2763
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21.11.2020 21:43 Ответить
У Львові теж є вулиця Дудаєва. Цей герой також увійде в Історію Ічкерії.
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12.01.2021 09:21 Ответить
 
 