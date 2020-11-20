По велению Кадырова персонажей Marvel заменили портретами чеченских героев, убивавших русских. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита в детский центр возмутился, что на стенах нарисованы Тор и Капитан Америка. Он потребовал заменить их "настоящими национальными героями".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Детский центр Кадыров инспектировал во время визита в г. Курчалой. Увидев на стенах изображения Мстителей, он возмутился.
"Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют", - сказал Кадыров.
Теперь на месте Тора и Капитана Америки - портреты героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, воевавших с русскими: шейха Мансура, Бейбулата Таймиева, Байсангура Беноевского.
Также на Цензор.НЕТ: Чеченец убил крымчанина одним ударом на улице Симферополя. ВИДЕО
Нашлось место среди чеченских супергероев и для отца Рамзана Кадырова, Ахмата Кадырова - первого президента Чеченской республики, муфтия Чеченской Республики Ичкерия, который перешел на сторону федеральной власти во время второй чеченской войны и был убит в 2004 году при помощи взрывного устройства.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0
Серед нагороджених − чеченець Казбек Абдурзаков, боєць розвідвзводу 57 бригади «Шалена зграя», що має російське громадянство. На своїй сторінці у соцмережі Facebook він зазначив:− Дякую тобі, Україно! Це нагорода всій нашій групі, ми все робили разом. Нас вороги назвали «шалені», тепер вся армія України є «Шаленою зграєю». Перемога − це командна гра. Сьогодні найжорстокіша армія на цій планеті зупинена, але земля не визволена від цих орків. Нема сумнівів в нашій перемозі, але її треба досягти! Ця країна і цей народ гідні кращого життя!https://islam.in.ua/ua/novyny-u-*******/narodnym-geroyem-********-stav-chechenec-z-rosiyskym-gromadyanstvom#slideshow-4
Низкий поклон тебе Воин от всей Украины! Честь и Слава!
Тобто, він цим підвердив ваше припущення, яке ви чомусь адресували мені, а не вищезгаданому персонажу. Чи вам важливий лише прапорець, а не загальна суть дискусії?
или путинский идиотизм только движется к созданию этого "шедевра" геральдики?!
я 6 лет прожил в Закавказье.. Не передать воспоминаний..
Их самого вкусного, помню гранатовое вино, но название восстановить не могу..
это был шедевр!..
А где в Закавказье? Может в одном гастрономе портюшку брали? Не в Насосной или в Мингичауре?
и передвигался по всему Закавказью.. отец: военный Совет. армии..
и нас никто не спрашивал..
я был пиОнером в лагере "Новый Афон" .. оч веселое было время..
ссыль
85-ый Донецк 2- молокозавод. Всем по 20 лет. На кирзовых ботинках (гомнодава) надпись краской. На одном "Я домой" на втором "Они в пивную"
Мерси за комплеман. Это уже потом, по мужу.
Класно рамзанка з мокшан стєбеться!
А де Джохар Дудаєв , якого почитають у Европах ...