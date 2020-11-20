37 937 140
Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Жюри выбрало победителя конкурса на Большой государственный герб Украины. ФОТО
Больше фотошопов смотрите здесь
Топ комментарии
+70 Стрелок
показать весь комментарий20.11.2020 20:23
+49 Олександр Дніпро
показать весь комментарий20.11.2020 20:32
+45 wake up-UA
показать весь комментарий20.11.2020 20:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Десь скомунізділа про "герб".
ВІРШ!
"шо за *****? чому на лєнті знизу
нема вопше красивого девізу
якась звучна, красива, пишна фраза
латиною - "ми здєлали їх разом!"
де мантія підбита горностаєм?
на всіх гербах так - з дєтства пам'ятаю
архангел михаїл під козаком?
******* хтось автора по лобі молотком
а ця звіроподобная фігура
на льва похожа, але з манікюром -
по традиційних цінностях удар!
і я не поняв, де у нас кобзар
де соловейко, соняшник і жито
і хата де, соломою накрита?
одна калини гілочка нещасна...
переробити все потрібно, ясно?
хай держать щит аваков і єрмак
замість корони - блазенський ковпак
тризУб забрать - він розжига вражду
поставте квіточку або якусь звізду
колосся, молоток давайте й серп
і ******* красивий буде герб
чуть не забув - ще побажання в мене
покрасьте всю оту ***** в зелене"
[#vsuhomostatke](https://www.facebook.com/hashtag/vsuhomostatke?__eep__=6&__cft__[0]=AZXBA5PIfEqT23V4oG7nBJ2ITY--isvam73GMU90RWd95pJ-ugXcCdNuJP0b6vnwBEf6gQMl9DpyxD8ZdU3lfcPBV9wu3MMOGGBtMQPCblG5bwUHggwQEi_JlAVE15HoH4MHt3jgONYSOScY04pwaXoUFk1w8eo5Hv-0yDvi_uCKUw&__tn__=R]-R)
Креатів геніалєн - автор маладєц (або КГ/АМ)
Перша жаба - якраз те, що треба !
В яблучко !
trSdp22oan shorrsrrsedd ·
Я б на великий герб ше таке добавив. Шоб у архангела з рота нібито вилазять букви: «З новим годом!». А козак згори: «З Різдвом, будьте здорові!». А лев і собі: «Христос воскрес!»...
І по низу пустить якусь красіву ярку лєнту, і на ній написать: «Унадився журавель до бабиних конопель»...
Герб должен создавать позитивне настроєніє, святкове.
А так, - нормально. Єдине зауваження в мене до галицького Лева. Він чогось виглядить таким розстроєним, ніби в нього щойно балалайку відібрали...
Можно было бы сделать лучше, но точно не при этой власти.
А на четвёртой щит почему-то пустой. На заставке там есть какая-то баба (трудно разглядеть), а здесь пустой щит... Недоработочка.