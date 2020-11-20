РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11166 посетителей онлайн
Новости Фото Фоторепортаж
37 937 140
герб (117) конкурс (1128) политика (5919) фотожаба (13300)

Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жюри выбрало победителя конкурса на Большой государственный герб Украины. ФОТО

Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба 02

Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба 03


Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба 04
Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба 05
Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба 06

Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба 07



Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба 08

Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба 09
Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба 10

Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба 11

Больше фотошопов смотрите здесь



Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+70
Зачет...
все за что берется зеленая власть превращается в дерьмо
показать весь комментарий
20.11.2020 20:23
+49
Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба - Цензор.НЕТ 555
показать весь комментарий
20.11.2020 20:32
+45
А може повернути проект на доопрацювання та додати туди ще й цих? Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба - Цензор.НЕТ 7710
Чудеса геральдики. Реакция ФОТОжаберов на эскиз Большого государственного герба - Цензор.НЕТ 2624
показать весь комментарий
20.11.2020 20:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ще одне . блін. "пупземлі"...ПНХ...
показать весь комментарий
21.11.2020 11:04 Ответить
Спрашиваю в последний раз - Крым это Украина? А нах.. твое 21 хорошо. И так ватник, чей Крым?
показать весь комментарий
21.11.2020 11:07 Ответить
йолопе...ти до якого класу попугаїв відносишся?
показать весь комментарий
21.11.2020 14:18 Ответить
к вопросу "Чей Крым?" это не относится. Что может быть проще ответить, что Крым это территория Украины, временно оккупированная РФ. Или ты возражаешь?
показать весь комментарий
21.11.2020 15:20 Ответить
коби ж ти, кацапчику, розумів українську мову, то до тебе давно би дійшло, як тебе гарно послали аж до самих до курил...для таких, як ти, бачив є курси на Дізєль-шоу...сходи повчи мову падло- не лінись...
показать весь комментарий
21.11.2020 15:50 Ответить
То что ты освоил украинскую речь на уровне уличной торговки с Графской пристани еще не делает тебя украинцем. А вот то, что трусливо избегаешь ответа на простейший вопрос "Чей Крым" выдает твою мокшанскую принадлежность с потрохами. Оно и понятно- на нары не хочется. Так я тебе скажу еще раз: Крым - это Украина, твой путин - *****, а твоя раша - даже не параша, клоака
показать весь комментарий
21.11.2020 16:34 Ответить
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 4173
показать весь комментарий
20.11.2020 22:18 Ответить
Cлід добавити шматок сала та звізду Давида.
показать весь комментарий
21.11.2020 15:06 Ответить
Євреї сало не їдять, а звізда Давида буде в самий раз.
показать весь комментарий
21.11.2020 15:10 Ответить
А чим ви пропонуєте потішити малоросів?
показать весь комментарий
21.11.2020 15:38 Ответить
А малоросам "какаяразніца".
показать весь комментарий
21.11.2020 19:03 Ответить
а где "кучерявая кукуруза"?
показать весь комментарий
23.11.2020 10:55 Ответить
Той "ескіз-пабєдітєль" "Проект участвовал еще в конкурсе 1997 года, но тогда конкурс завершился ничем". Тоді комісія відкинула ті всі ескізи як невдалі. Але пройшло 13 років і до влади прийшов блазень-малорос "какаяразніца" і згадав про свого дружка, єврея Алєксєя Кохана.
показать весь комментарий
20.11.2020 22:28 Ответить
Пасторіане, прекрасного вам у стрічку!

Десь скомунізділа про "герб".

ВІРШ!

"шо за *****? чому на лєнті знизу

нема вопше красивого девізу

якась звучна, красива, пишна фраза

латиною - "ми здєлали їх разом!"

де мантія підбита горностаєм?

на всіх гербах так - з дєтства пам'ятаю

архангел михаїл під козаком?

******* хтось автора по лобі молотком

а ця звіроподобная фігура

на льва похожа, але з манікюром -

по традиційних цінностях удар!

і я не поняв, де у нас кобзар

де соловейко, соняшник і жито

і хата де, соломою накрита?

одна калини гілочка нещасна...

переробити все потрібно, ясно?

хай держать щит аваков і єрмак

замість корони - блазенський ковпак

тризУб забрать - він розжига вражду

поставте квіточку або якусь звізду

колосся, молоток давайте й серп

і ******* красивий буде герб

чуть не забув - ще побажання в мене

покрасьте всю оту ***** в зелене"

[#vsuhomostatke](https://www.facebook.com/hashtag/vsuhomostatke?__eep__=6&__cft__[0]=AZXBA5PIfEqT23V4oG7nBJ2ITY--isvam73GMU90RWd95pJ-ugXcCdNuJP0b6vnwBEf6gQMl9DpyxD8ZdU3lfcPBV9wu3MMOGGBtMQPCblG5bwUHggwQEi_JlAVE15HoH4MHt3jgONYSOScY04pwaXoUFk1w8eo5Hv-0yDvi_uCKUw&__tn__=R]-R)
показать весь комментарий
20.11.2020 22:32 Ответить
😂
показать весь комментарий
21.11.2020 00:59 Ответить
Браво! Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 6072
Креатів геніалєн - автор маладєц (або КГ/АМ)
показать весь комментарий
21.11.2020 11:38 Ответить
Пречудово !
Перша жаба - якраз те, що треба !
В яблучко !
показать весь комментарий
21.11.2020 00:32 Ответить
З таким підходом до обрання герба, В.Дахно його вже давно намалював.

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 9763
показать весь комментарий
21.11.2020 00:59 Ответить
Жабки - бімби! Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 7354 Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 2910
показать весь комментарий
21.11.2020 01:01 Ответить
Маємо хороший лаконічний герб, всі його сприйняли та привикли до нього, але ні, треба якесь одоробало впарити.
показать весь комментарий
21.11.2020 03:21 Ответить
Vitalii Chepynoga

trSdp22oan shorrsrrsedd ·

Я б на великий герб ше таке добавив. Шоб у архангела з рота нібито вилазять букви: «З новим годом!». А козак згори: «З Різдвом, будьте здорові!». А лев і собі: «Христос воскрес!»...

І по низу пустить якусь красіву ярку лєнту, і на ній написать: «Унадився журавель до бабиних конопель»...

Герб должен создавать позитивне настроєніє, святкове.

А так, - нормально. Єдине зауваження в мене до галицького Лева. Він чогось виглядить таким розстроєним, ніби в нього щойно балалайку відібрали...
показать весь комментарий
21.11.2020 06:37 Ответить
ШО ПОПАЛО.
показать весь комментарий
21.11.2020 08:20 Ответить
СУПЕР !!!!!!
показать весь комментарий
21.11.2020 09:30 Ответить
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 9101
показать весь комментарий
21.11.2020 09:32 Ответить
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 4289
показать весь комментарий
21.11.2020 12:25 Ответить
А мне нравится, лев который когда-то красовался в петлицах наших крестоносцев, ангел, который точно не поддерживает мультикультурализм и лгбт, козак, как символ борьбы с незаконными мигрантами иной веры и цвета кожи, а также как символ борьбы с богоизбранностью, ну и тризуб рюриковичей, как символ сопричастности к нордической культуре и наследия языческих традиций.
Можно было бы сделать лучше, но точно не при этой власти.
показать весь комментарий
21.11.2020 12:40 Ответить
хрень какая то ...
показать весь комментарий
21.11.2020 13:20 Ответить
Це не фотожаба, це проект великого герба, представлений на конкурсі.

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 6173
показать весь комментарий
21.11.2020 13:32 Ответить
А причём тут до нас дохлая курица? Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 641
показать весь комментарий
21.11.2020 14:26 Ответить
Це треба запитати у автора проекту.
показать весь комментарий
21.11.2020 14:53 Ответить
А справа вверху на щите это символ Подляшья? Его ж у нас поляки отобрали еще в 1918. Слева погоня- символ Беларуси и литвинов- отсыл к временам княдения литвы на Волыни?
показать весь комментарий
21.11.2020 20:17 Ответить
Все вірно.
показать весь комментарий
22.11.2020 14:22 Ответить
Понравилась только первая картинка. Зачёт. Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 4294 Каломойский с выпученными глазами в роли "льва"- это нечто. Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 4294

А на четвёртой щит почему-то пустой. На заставке там есть какая-то баба (трудно разглядеть), а здесь пустой щит... Недоработочка. Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 6710
показать весь комментарий
21.11.2020 14:17 Ответить
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 9401 кажуть це з ранніх робіт переможця.Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 6596
показать весь комментарий
21.11.2020 16:02 Ответить
А це таки символ Зе влади Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 1601

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 5860
показать весь комментарий
21.11.2020 17:47 Ответить
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 3783

Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 9834
показать весь комментарий
21.11.2020 17:48 Ответить
колорадські жуки порадували
показать весь комментарий
22.11.2020 18:12 Ответить
То хрущі над вишнями!
показать весь комментарий
22.11.2020 22:48 Ответить
Так Житомир или жидомер?
Чудеса геральдики. Реакція ФОТОжаберів на ескіз Великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 7658
показать весь комментарий
22.11.2020 23:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 