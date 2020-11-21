В областном военном госпитале Львовщины произошел взрыв при заправке кислорода, - Садовый. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Винниках Львовской области в областном военном госпитале произошел взрыв во время заправки кислородом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Фейсбуке.
"В Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве при заправке. Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", - написал Садовый.
Позже он отметил, что в госпитале Винников "временно нет возможности поставлять кислород. Всего в больнице 60 кислородозависимого больных. 30 примет к себе Больница скорой помощи, 5 из них в реанимации. 12 человек везут в 8-ю больницу".
Топ комментарии
+14 olele
показать весь комментарий21.11.2020 00:22
+12 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий21.11.2020 03:02
+10 Стрелок
показать весь комментарий21.11.2020 01:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Він з тих екпериментаторів, котрі вчаться лише на власних помилках.
Твои примеры лишь подтверждают, что у тебя базовых знаний ноль.
Почему должен взорваться баллон после выстрела? Кислород - окислитель. Но он не взрывается. Положи баллон в костер, обложи горючкой, а потом повтори эксперимент. Если кислород после выстрела попадет на горючку, то все получится - все просто.
Блогеры, которые пытаются поджечь масло струей кислорода при нулевом давлении тоже ничего, кроме смеха не вызывают (хотя здесь возможны варианты - добиться возгорания можно). И даже при размещении масла перед редуктором при полупустом баллоне у тебя не получится получить взрыв, но это не значит, что его не может быть.
Теперь по существу: Температура вспышки качественого масла выше 225 градусов (а вообще от 150 градусов). Тыц. https://hot-hatch.ru/raznoe/temperatura-vspyshki-mineralnogo-masla-temperatura-vspyshki-industrialnogo-masla-oils-globecore-ru.html#:~:text=%D0%95%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.
Как ты понял, это в воздухе при нормальном атмосферном давлении. В кислородной среде эта температура уменьшается в два раза. А еще эта температура сильно зависит от давления. Тыц. http://koi.tspu.ru/koi_books/arhipov/2str5.htm
В общем, для воспламенения масла, должен выполниться ряд условий: масло должно попасть в систему до редуктора желательно в распыленном виде, давления в баллоне должно хватить для воспламенения масла. А дальше очевидцы говорят, что от огня вентили плавятся. это утверждение я не проверял, но почему-то верю (С форума сварщиков). Тыц.
http://websvarka.ru/talk/topic/2243-kontakt-kisloroda-s-maslom/page-2
Я надеюсь, что ты все же за ум возьмешься и станешь нормальным отцом или дедом. Не испытывай судьбу. Все когда-нибудь бывает первый раз. Иногда первый становится последним. Правила безопасности написаны кровью - это реально так. В детстве взрывал все, что взрывается, а сейчас как-то по-другому отношусь к подобным вещам.
Жаль людей!!!