Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Донецкой области у жителя Волновахи полицейские изъяли марихуаны на сумму около одного миллиона гривен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По словам 38-летнего фигуранта, весной он приобрел семена конопли через Интернет. В дальнейшем, выращивал наркорастения на своем приусадебном участке с использованием капельного орошения и специальных удобрений. Полученный "урожай" планировал сбывать наркозависимым.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
За незаконные действия фигуранту грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.
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Если сам то он идиот...если менты то он рассмеется им в лицо и скажет что выращивал для себя...
честь і слава вам, скромні трудівники полів!
Те саме стосується зброї, самозахисту та власності
сколько не выращивал помидоры - все конопля получалась
семена подвели))))
А тут вже не поясниш, що то помідори
строгихособых лагерей , и расстрел всей семьи в стране беды такие и такой произвол чиновников и милиции. Именно из за тех кто курит коноплю Украина не может вылезти из ямы мировой клоаки бедных государств, и будет всегда "банановой республикой" !!! Только Расстрелы Вака! Вака! Вака!