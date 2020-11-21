В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ. ФОТОрепортаж

21 ноября, по случаю празднования Дня десантно-штурмовой войск, в городе Житомир, на территории Командования ДШВ ВСУ состоялись торжественные мероприятия, во время которых, десантников отметили государственными и ведомственными наградами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

Началось мероприятие с выноса боевого знамени воинской части.

"Сегодня Десантно-штурмовые войска являются одним из самых мобильных и боеспособных компонентов украинской армии, который способен выполнять широкий спектр задач в условиях сложной обстановки", - отметил в своем выступлении командующий ДШВ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

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Во время митинга минутой молчания почтили павших боевых побратимов, погибших защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Во время торжеств, командующим были награждены военнослужащие ДШВ: государственными наградами - боевыми орденами "Богдана Хмельницкого" и "За мужество", а также ведомственными наградами и ценными подарками.





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После завершения мероприятия, руководящий состав Командования ДШВ ВСУ посетил Смолянское военное кладбище, где возложили цветы к могилам павших воинов-десантников.