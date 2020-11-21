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Житомир (659) награда (1674) Десантно-штурмовые войска (172)

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

21 ноября, по случаю празднования Дня десантно-штурмовой войск, в городе Житомир, на территории Командования ДШВ ВСУ состоялись торжественные мероприятия, во время которых, десантников отметили государственными и ведомственными наградами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 01

Началось мероприятие с выноса боевого знамени воинской части. 

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 02

"Сегодня Десантно-штурмовые войска являются одним из самых мобильных и боеспособных компонентов украинской армии, который  способен выполнять широкий спектр задач в условиях сложной обстановки", - отметил в своем выступлении командующий ДШВ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 03

Смотрите: Житомирские десантники проводят учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 04

Во время митинга минутой молчания почтили павших боевых побратимов, погибших защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 05

Во время торжеств, командующим были награждены военнослужащие ДШВ: государственными наградами - боевыми орденами "Богдана Хмельницкого" и "За мужество", а также ведомственными наградами и ценными подарками.

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 06
В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 07

Смотрите также: Командующий Объединенными силами Кравченко наградил десантников на горе Карачун. ФОТО

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 08

После завершения мероприятия, руководящий состав Командования ДШВ ВСУ посетил Смолянское военное кладбище, где возложили цветы к могилам павших воинов-десантников.

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 09

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+18
В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ - Цензор.НЕТ 256
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21.11.2020 15:09
+8
Спасибо мужики,здоровья вам,удачи,службы-без потерь.За ВДВ.
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21.11.2020 15:41
+2
Не неси пургу, недоумок. Нагороджувати є кого в є за що.Тобі цього не зрозуміти, малорос.
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21.11.2020 15:31
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Не неси пургу, недоумок. Нагороджувати є кого в є за що.Тобі цього не зрозуміти, малорос.
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21.11.2020 15:31 Ответить
В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ - Цензор.НЕТ 256
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21.11.2020 15:09 Ответить
плац просто пипец и бараки с деревянными рамами в окнах тоже..
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21.11.2020 15:23 Ответить
А, до чого екологічні рами?. Невже дерево- це погано?
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21.11.2020 15:33 Ответить
где же вы бараки увидели? езжайте на Росию - вот там бараки так бараки!
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21.11.2020 16:25 Ответить
Ти ідіот? З якого ти крижополя? Дерев'яні рами, якщо вони в нормальному стані,це якраз круто в порівнянні з пластиковим лайном.Ти ще скажи, що ламінат краще, ніж натуральне дерево,а каркас краще, ніж цегла чи камінь...

До чого там пластикові рами? Там трасса проходить, що потрібен вакуум та шумопоглинання, чи що?
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22.11.2020 14:44 Ответить
ишак ты, **** ты про эти рамы целую пояснительную записку написал?...я тебе толкую в целом, про непрезентабельный вид одной из лучших боевых частей Украины..плац кривой, админздания с шиферной крышей и т. д.... а ты в эти рамы уперся, чертило...
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22.11.2020 15:35 Ответить
кацапсина,срань лапотная из барака на паРаше,ты жидко сливаешься.))
с рам теперь перескочил на шифер, убогое ты говно...

А в целом ты мудак,это если отвлечься от рам и шифера.)
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22.11.2020 17:34 Ответить
сыкло, сидящее в впн-браузере, не пиши мне больше - ты в игноре порохоботище убогое, ставящее себе же лайки за свои некчёмные высеры..
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22.11.2020 17:50 Ответить
чмо лапотное,********* убогая,зачем ты жрёшь дерьмо?)
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23.11.2020 00:06 Ответить
Спасибо мужики,здоровья вам,удачи,службы-без потерь.За ВДВ.
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21.11.2020 15:41 Ответить
Пісня в подарунок:
https://m.youtube.com/watch?v=ESMPMefNi38
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21.11.2020 16:16 Ответить
Вітаю, хлопці !
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22.11.2020 03:39 Ответить
Вам письмо.
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23.11.2020 19:54 Ответить
Де срана шмаркля-уклоніст? Де гівнокомандуючий з Кривого Рогу?
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22.11.2020 14:46 Ответить
 
 