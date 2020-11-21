Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Командование Объединенными силами ВСУ поздравило украинских десантников с Днем десантно-штурмовых войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

С поздравлением к подразделениям ДШВ обратился командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также врио командующего Объединенными силами генерал-майор Виктор Ганущак посетил подразделения ДШВ, личный состав которых сейчас выполняет боевые задания в районе проведения операции объединенных сил и поздравил десантников с праздником.







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Минутой молчания все присутствующие почтили память павших героев-десантников. Затем, по случаю праздника генерал-майор Ганущак наградил десятки военнослужащих отличиями Операции объединенных сил и поблагодарил их за добросовестную службу.









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