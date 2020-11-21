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Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Командование Объединенными силами ВСУ поздравило украинских десантников с Днем десантно-штурмовых войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

С поздравлением к подразделениям ДШВ обратился командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также врио командующего Объединенными силами генерал-майор Виктор Ганущак посетил подразделения ДШВ, личный состав которых сейчас выполняет боевые задания в районе проведения операции объединенных сил и поздравил десантников с праздником.

Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 01
Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 02
Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 03

Также смотрите: В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ. ФОТОрепортаж

Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 04

Минутой молчания все присутствующие почтили память павших героев-десантников. Затем, по случаю праздника генерал-майор Ганущак наградил десятки военнослужащих отличиями Операции объединенных сил и поблагодарил их за добросовестную службу.

Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 05
Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 06
Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 07
Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 08

Смотрите также: Во время учений "Объединенные усилия-2020" украинские и британские десантники отработали штурм населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 09

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ - Цензор.НЕТ 8452

ю
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21.11.2020 18:48
+12
Всех причастных...с праздником!
Крепкого здоровья...стальных нервов....и меткого глаза!
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21.11.2020 18:51
+4
Вітаю ДШВ!
P.S. Несвяткове: коли Військо вже відмовиться від цього прусько-совкового "стройового кроку"?
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21.11.2020 19:01
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Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ - Цензор.НЕТ 8452

ю
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21.11.2020 18:48 Ответить
Медальки це добре, але гроші і квартири це краще!
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21.11.2020 19:40 Ответить
Всех причастных...с праздником!
Крепкого здоровья...стальных нервов....и меткого глаза!
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21.11.2020 18:51 Ответить
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ - Цензор.НЕТ 9660Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ - Цензор.НЕТ 8693
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21.11.2020 18:57 Ответить
Вітаю ДШВ!
P.S. Несвяткове: коли Військо вже відмовиться від цього прусько-совкового "стройового кроку"?
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21.11.2020 19:01 Ответить
А з чого воно русье-совкове???
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22.11.2020 10:46 Ответить
Читайте уважніше: прусько-совковий.
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22.11.2020 13:17 Ответить
Ні порохоботи ні кацапи не поздоровляють.
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21.11.2020 23:47 Ответить
Рило вмий, непорозумiння пiвневе! Тобi, лайно диванне, нагадати, хто марун ввiв, чи про партiйну принадлежнiсть Забродського?!!! Дрочи далi, миша!
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22.11.2020 10:45 Ответить
Де срана шмаркля-уклоніст? Де гівнокомандуючий з Кривого Рогу?
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22.11.2020 14:49 Ответить
гаражи какие-то... Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ - Цензор.НЕТ 7496 когда же мы начнем финансувать армию должным образом...
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22.11.2020 17:37 Ответить
 
 