Маршрутка сгорела возле метро "Академгородок" в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

В Киеве возле станции метро "Академгородок" сгорела маршрутка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

21 ноября, в 17:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на ул. Академика Палладина возле станции метрополитена "Академгородок", что в Святошинском районе столицы горит маршрутное такси.

Как оказалось, возгорание произошло когда маршрутка находилось возле остановки и водитель ожидал пассажиров. Поэтому, в транспортном средстве помимо водителя никого не было. Водитель увидев пламя покинул автомобиль.

В 17:21 пожар был локализован, а в 17:35 - ликвидирован.

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В результате возгорания в транспортное средство сгорел полностью. Причина возникновения пожара выясняется. К счастью, никто не пострадал.