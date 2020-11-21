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Маршрутка сгорела возле метро "Академгородок" в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве возле станции метро "Академгородок" сгорела маршрутка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Маршрутка сгорела возле метро Академгородок в Киеве, - ГСЧС 01

21 ноября, в 17:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на ул. Академика Палладина возле станции метрополитена "Академгородок", что в Святошинском районе столицы горит маршрутное такси.

Как оказалось, возгорание произошло когда маршрутка находилось возле остановки и водитель ожидал пассажиров. Поэтому, в транспортном средстве помимо водителя никого не было. Водитель увидев пламя покинул автомобиль.

В 17:21 пожар был локализован, а в 17:35 - ликвидирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Киеве. ВИДЕО

В результате возгорания в транспортное средство сгорел полностью. Причина возникновения пожара выясняется. К счастью, никто не пострадал.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Маршрутки це ганьба України
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21.11.2020 19:35
+5
Если 72% проголосовало за клоуна-наркомана который помог Бене вывести ворованные деньги из Привата то о какой ответственности ты говоришь? Народу вобще корупция интересна только в том плане что они в ней не участвуют. А коорупционеррам они просто завидуют!
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21.11.2020 19:59
+2
Есть! За проукраинскую позицию при новий влади!
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21.11.2020 19:56
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Маршрутки це ганьба України
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21.11.2020 19:35 Ответить
Это ещё евроблях не разрешили завозить! Не маршутки ганьба а ганьба что нету ответственности за инцинденты с маршутками! Вот когда лишали бы за такое лицензии тогда был бы порядок!
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21.11.2020 19:38 Ответить
А хіба в нас хоча б за щось є відповідальність?!
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21.11.2020 19:52 Ответить
Есть! За проукраинскую позицию при новий влади!
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21.11.2020 19:56 Ответить
Если 72% проголосовало за клоуна-наркомана который помог Бене вывести ворованные деньги из Привата то о какой ответственности ты говоришь? Народу вобще корупция интересна только в том плане что они в ней не участвуют. А коорупционеррам они просто завидуют!
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21.11.2020 19:59 Ответить
На привеликий жаль в 73(46)% випадків це так(
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21.11.2020 21:16 Ответить
закони ганьба - порошенко заборонив завозити автобуси Мерседеси
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21.11.2020 20:59 Ответить
Які дозволив?
Дайте вичерпну відповідь!
Пердіж типу - гарним автобусам зась, а поганим добро не сприймаю!
АргУменти в студію)
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21.11.2020 21:19 Ответить
Скоріш всього не заплатили кому потрібно.. там ще після майдану було поділено: 50 грн. З маршрутки в день, плюс за стоянку, плюс за чергу... Крім того платили місячні платежі.... Хто не погоджувався, стріляли, спалюаали..
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21.11.2020 21:53 Ответить
Камеры Авакова это позор Украины. пусть ставят камеры с суперразрешением, создают базу лиц, и идентифицируют водителя, а не владельца автомобиля. А сейчас штрафы, которые приходят владельцу ТС, за превышение скорости, зафиксированные в автоматическом режиме - это как сын отвечает за преступления отца, против всех Конституционных норм и Законов. И ведь техническая возможность реализовать распознавание лиц водителей есть, более того, уже нынешние камеры должны обеспечивать такую возможность, и не исключено, что полиция отслеживает перемещение оппозиционных политиков и неугодных журналистов именно так, Пришла пора создать ТСК по этим камерам автоматической фиксации
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21.11.2020 22:00 Ответить
тем более, что морда лица каждого заносится в базу МВД в СЦ при любых выдачах любых разрешительных документов
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21.11.2020 22:03 Ответить
Это не маршрутки, это скотовозки
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22.11.2020 08:13 Ответить
Водитель увидев пламя покинул автомобиль

Правильно зробив .
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21.11.2020 19:36 Ответить
не в тему...зетитушня за деньги ЗеЯнелоха опять едут к Пороху....день второй...
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21.11.2020 19:41 Ответить
Не в тему,это точно.Напомнило старый анектод: "А я всегда о ней думаю..."
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21.11.2020 19:56 Ответить
Фото какое-то постановочное. В СССР не было столько личных автомобилей. Если бы стояли самосвалы и трактора тогда я бы может и поверил!
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21.11.2020 20:01 Ответить
Фотошоп голимый, машины вплотную "стоят".
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21.11.2020 20:28 Ответить
Конечная остановка. Перекур!
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21.11.2020 20:16 Ответить
вай! вэй! вах !
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21.11.2020 20:21 Ответить
На куй донбасс.. это как коронавирус государству навсегда.. попросятся - проведём референдум - примем.. дадим лопату и копайте, ипал я вас десятилетиеми востанавливать и лечить...
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21.11.2020 20:40 Ответить
Ці гроби для людей, які підтримуються владою скоро почнуть горіти З ЛЮДЬМИ! Ці гроби, ці скотовозки треба прибрати взагалі з доріг, аби уникнути подальшої смерті людей...
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21.11.2020 23:53 Ответить
 
 