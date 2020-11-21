Шествие "Не теряем Достоинство! Защитим Свободу!" провели в Киеве. ФОТОрепортаж

Вечером 21 ноября киевляне прошли по Аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После завершения шествия отслужили молебен в память о погибших у временного мемориала Героям Небесной Сотни.

Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Фото: Евгений Любимов. Укринформ

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Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Фото: Евгений Любимов. Укринформ

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Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Фото: Евгений Любимов. Укринформ

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Напомним, День Достоинства и Свободы установлен согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года в честь начала 21 ноября двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

День Достоинства и Свободы стал своеобразным преемником праздника Дня Свободы, который отмечался в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но впоследствии был отменен.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмене процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Попрание законодательно закрепленных приоритетов внешней политики Украины, которым собственно и было Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, вызвало возмущение украинцев.