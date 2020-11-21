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Киев (24537) шествие (129) День достоинства и Свободы (69)

Шествие "Не теряем Достоинство! Защитим Свободу!" провели в Киеве. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Вечером 21 ноября киевляне прошли по Аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После завершения шествия отслужили молебен в память о погибших у временного мемориала Героям Небесной Сотни.

Шествие Не теряем Достоинство! Защитим Свободу! провели в Киеве 01
Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Шествие Не теряем Достоинство! Защитим Свободу! провели в Киеве 02
Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция "Ми маємо гідність!" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шествие Не теряем Достоинство! Защитим Свободу! провели в Киеве 03
Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Шествие Не теряем Достоинство! Защитим Свободу! провели в Киеве 04
Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Шествие Не теряем Достоинство! Защитим Свободу! провели в Киеве 05
Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Шествие Не теряем Достоинство! Защитим Свободу! провели в Киеве 06
Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для того чтобы сбылись мечты Евромайдана, Украине надо продолжать борьбу с коррупцией, – Квин

Шествие Не теряем Достоинство! Защитим Свободу! провели в Киеве 07
Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Шествие Не теряем Достоинство! Защитим Свободу! провели в Киеве 08
Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Шествие Не теряем Достоинство! Защитим Свободу! провели в Киеве 09
Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Шествие Не теряем Достоинство! Защитим Свободу! провели в Киеве 10
Фото: Евгений Любимов. Укринформ

Также читайте: В украинском народе на генетическом уровне отличие от того, что происходит в Беларуси и России, - Порошенко

Напомним, День Достоинства и Свободы установлен согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года в честь начала 21 ноября двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

День Достоинства и Свободы стал своеобразным преемником праздника Дня Свободы, который отмечался в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но впоследствии был отменен.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмене процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Попрание законодательно закрепленных приоритетов внешней политики Украины, которым собственно и было Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, вызвало возмущение украинцев.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
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Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 21
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21.11.2020 20:54
+34
Звоночек для плесени Шествие "Не теряем Достоинство! Защитим Свободу!" провели в Киеве - Цензор.НЕТ 9020
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21.11.2020 20:37
+34
Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 8168
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21.11.2020 20:50
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Ой ***** ліл, навіщо я це загуглив Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 278

Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 457
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21.11.2020 22:59 Ответить
Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 5640
Так, це дійсно «Ой ***** ліл». (с) Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 1749
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21.11.2020 23:04 Ответить
Мені оце сподобалось ще навесні... тре' собі щось подібне замовити...
Из-за коронавируса львовянка начала изготавливать средневековые маски

Дизайнер Анастасия Марковская из Львова делает средневековые маски чумных докторов. Изготавливать их начала под влиянием распространения по планете коронавируса.
«Идея сшить маску чумного врача у меня была уже давно, но все как-то не складывалось. Почему-то в моем воображении это должна была быть именно зеркальная маска. А здесь убирала дома, нашла у себя зеркальную кожу, карантин, тотальное распространение коронавируса - и поняла, что время пришло. Зеркальная маска была первой. Выставила ее фото в соцсети, многие захотели себе тоже такие маски», - рассказывает девушка.
На днях она вместе с друзьями устроила небольшую прогулку по городу в масках чумных докторов. Для редких прохожих это стало настоящей аттракцией во время карантина. Люди фотографировались и интересовались, где можно получить такую маску.

Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 8838
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21.11.2020 23:17 Ответить
а як з таким дзьобом запхатися в тролейбус, чи в "Богдан" ? )))
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22.11.2020 18:12 Ответить
Дійсно... У наш придніпровський транспорт сісти не пробліма (в основному автобуси Лоцман, та й у нових тролейбусах, які через ж/м Перемоги на Соборну, теж простору вистачає). А от у Богдан...
Хоча є припущення, що першого разу нарід спонтанно звільнить кілька квадратних метрів для такого моторошного пасажира Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 2122
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22.11.2020 18:22 Ответить
))))))
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22.11.2020 18:38 Ответить
капець. Який несмак((. Хтось вважає це красивим? Мені подобається лаконічна чорненька масочка, без будь яких малюнків, мережив, стрічочок чи бусінок. Я вже собі їх штук 10 купила, попрала, вдягнула і красота)). Та й до гардеробу пасує завжди. Одного разу бачила жіночку, в якої червоні чоботи, червона сумочка, червоні рукавички, червона шапочка ну і, відповідно вона маску вдягла такого яскраво червоного кольору, аж очі виїдає)). Ну то таке, виглядає як... кх-кх.. Ну, взагалі то справа кожного носити будь які маски. Аби ж тільки носили !!!
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22.11.2020 18:11 Ответить
червоні чоботи, червона сумочка, червоні рукавички, червона шапочка ну і, відповідно вона маску вдягла такого яскраво червоного кольору, аж очі виїдає

Оце дійсно несмак - треба ж було хоча б частину гардеробу зробити чорною. Поєднання червоного і чорного це ж одне із найбільш sexy поєднань ))
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22.11.2020 18:18 Ответить
можливо ))). Але, як на мій смак, кількість червоного в поєднанні з чорним має бути відсотків 1- 3, не більше, а це - лише один аксесуар. Ну, то таке, люди різні, смаки різні.. Мій улюблений це чорний. Це король всіх кольорів, як на мій смак)), завжди доречний, для будь якої життєвої події, і навіть під будь який настрій підходить.
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22.11.2020 18:49 Ответить
Мій улюблений це чорний. Це король всіх кольорів, як на мій смак

++++++++++++++++++ Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 6530
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22.11.2020 18:56 Ответить
Ти б ще на шведську мову цей бред переклав ,та шведам вислав ! Вони таких як ти толерують але далі випорожнення смітників їх кар'єра не росте. Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 250
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22.11.2020 14:22 Ответить
Зрозуміло. Окрім сміх*йочків, ґарґументів ніт.
Що ж, пропоную ще висловити з дев'ятого поверху презирство до гравітації. А також до електричної фізики - ось навіть девайс є за три бакси, перехідник "пальці - розетка".
Може, сер Дарвін премію дасть...

Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 4710
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22.11.2020 18:37 Ответить
Ну давай продемонструй всім "здоровий глузд" тільки в перехідник засунь два вказівні пальці ,лівої і правої руки. Бо ще прийдеться демонструвати презирство до гравітації! Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 151
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22.11.2020 20:28 Ответить
Цього разу , мабуть, Майданом прибрать цю нову владу, яка веде країну до розвалу, дефолту і злиднів, буде не потрібно, бо ми маєм війну з Росією , і путін тільки й чекає на хаос і безвладдя в країні, яке й так зашкалює. Робить це як в Білорусії, довгими мирними протестами теж немає сенсу, бо країна й так на грані...Потрібно для початку створить альянс патріотичних сил, щоб подіять на владу і заставить її мирно піти на повні перевибори - президента і парламента. Мені імпонує як змінив народ владу в Киргизстані за 2 дні, просто силою її змів, але тут має бути сформова відразу перехідна влада, бо безвладдя смертельне для держави.
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21.11.2020 21:11 Ответить
Нечего у вас ещё 300 лет не получаеться , даже если будет в Украине президентом дацькая

Королева . Народ очень сильно деградировал и тут вся проблема . Менять менталитет у народа надо с быдло- совдеповского на европейско- человеческий
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21.11.2020 21:17 Ответить
Вона сформована -- повернути попередню владу.
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22.11.2020 19:05 Ответить
Ну, де ви, брехливі 73/43%зебіли?
Це також масовка, яку Порошенко проплапив?
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21.11.2020 21:16 Ответить
Результати виборів офііальних ще не маємо...
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21.11.2020 21:18 Ответить
Бо твої зелені покидьки, скрєпка, ще ніяк ті підрахунки не сфальшують. В них навідь на це мізків не вистачає. Дебіли бл...)
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21.11.2020 21:46 Ответить
Тююю, на Ваше хамство навіть відповідати не хочеться..
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21.11.2020 21:55 Ответить
А прідьоцца, скрєпочка!) Тобі нагадати, як ти мене на каштанах вішати обіцяв?!) Як я тут наслідила, і ти мене вичіслиш?!))) Ну-ну, вішай, поки я тебе не заштрелила!)
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21.11.2020 22:06 Ответить
ну прям хз, когда высшее руководство, генпрокуратура\суд\министры\депутаты\генералы не парясь официально п*здят лямы бабла во время войны, и всем все ок, шествия уже вряд ли помогут ... надо тупо всех показательно расстрелять посадить (два - три раза подряд 4 года у власти \ в судах, 2 года сидишь и ждешь пока тебя проверяют последователи, и два года чисто для профилактики). в Грузии вон министра на семь лет посадили за убеждения, - уважаемый человек правда не полный эксперимент - следующих не посадили, не хотят.
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21.11.2020 21:28 Ответить
Слава Україні!
Смерть російським окупантам!
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21.11.2020 21:54 Ответить
От народ , пів натопу без масок. До елементарного не домовитись, а от хода то святе.
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21.11.2020 22:15 Ответить
Слава Героям!
Им вирус ни по чём.
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21.11.2020 22:23 Ответить
Міг би сказати українською, нічого б тобі не сталося, Стронг Рок.
Ти до кого звертаєшся?
До как-цапів?
Їм однаково, вони тебе не читають.
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21.11.2020 22:32 Ответить
Ну хорошо. Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 185
Слава Героям.
Їм вірус до сраки.
Так лучше?
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21.11.2020 22:58 Ответить
Ага, можеш!
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21.11.2020 23:46 Ответить
Гаразд, а не "хорошо".
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22.11.2020 19:16 Ответить
ті йо банній Ідіот? Солодка парочка - падла ху совецькій та кацап падла потужний камінець.... мля, ви такі ржачні...
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22.11.2020 02:23 Ответить
У "Володарі Кілець" Толкіна (і книга і фільм) є низка сцен, де орки влаштовують криваві заруби між своїми (причому в такому характерному гопницькому стилі - слово за слово, зуєм по столу, і понеслася...)
Приблизно так я бачу срачі бавовни між собою Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві - Цензор.НЕТ 5346
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22.11.2020 21:29 Ответить
Книга краще!
Стосовно цих "промакашок" двох - то вони так символизують одного дЭбыла за двома акками) Це один і той кацапо гной - типа їх багато....
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23.11.2020 03:41 Ответить
Народу, - почти нет никого, одни уехали, другие погибли, осталось дурачьё, смотрящие "видосики". Агенты кремля всюду, от ермака-козыря, в качестве гауляйтера Украины от руSSкого мира, до говорящего старого чучела в ткг (сходка с террористами и бандитами), у которого не претензий к убийцам украинцев, и ВР, где агенты путина (ОПЗЖ-ЗаЖОПу) со всеми обнимаются. Такова ужасная действительность сегодня в Украине. Так, что сидите по домам и дальше, скоро русня сотрет всех в порошок. Заслужили. Заслужили быть рабами руSSкого мира.
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22.11.2020 05:12 Ответить
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - это классическая пятая колонна РФ в Украине, и политики, представляющие партию ОПЗЖ - это не украинские политики, а пророссийские политики и они всё будут для дестабилизации ситуации в Украине.
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22.11.2020 14:00 Ответить
ОПЗЖ -- це цвях в гроб України.
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22.11.2020 19:19 Ответить
Да якось справимось з цими *********.
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22.11.2020 19:54 Ответить
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