Шествие "Не теряем Достоинство! Защитим Свободу!" провели в Киеве. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Вечером 21 ноября киевляне прошли по Аллее Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
После завершения шествия отслужили молебен в память о погибших у временного мемориала Героям Небесной Сотни.
Напомним, День Достоинства и Свободы установлен согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года в честь начала 21 ноября двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.
День Достоинства и Свободы стал своеобразным преемником праздника Дня Свободы, который отмечался в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но впоследствии был отменен.
Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмене процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Попрание законодательно закрепленных приоритетов внешней политики Украины, которым собственно и было Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, вызвало возмущение украинцев.
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Так, це дійсно «Ой ***** ліл». (с)
Из-за коронавируса львовянка начала изготавливать средневековые маски
Дизайнер Анастасия Марковская из Львова делает средневековые маски чумных докторов. Изготавливать их начала под влиянием распространения по планете коронавируса.
«Идея сшить маску чумного врача у меня была уже давно, но все как-то не складывалось. Почему-то в моем воображении это должна была быть именно зеркальная маска. А здесь убирала дома, нашла у себя зеркальную кожу, карантин, тотальное распространение коронавируса - и поняла, что время пришло. Зеркальная маска была первой. Выставила ее фото в соцсети, многие захотели себе тоже такие маски», - рассказывает девушка.
На днях она вместе с друзьями устроила небольшую прогулку по городу в масках чумных докторов. Для редких прохожих это стало настоящей аттракцией во время карантина. Люди фотографировались и интересовались, где можно получить такую маску.
Хоча є припущення, що першого разу нарід спонтанно звільнить кілька квадратних метрів для такого моторошного пасажира
Оце дійсно несмак - треба ж було хоча б частину гардеробу зробити чорною. Поєднання червоного і чорного це ж одне із найбільш sexy поєднань ))
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Що ж, пропоную ще висловити з дев'ятого поверху презирство до гравітації. А також до електричної фізики - ось навіть девайс є за три бакси, перехідник "пальці - розетка".
Може, сер Дарвін премію дасть...
Королева . Народ очень сильно деградировал и тут вся проблема . Менять менталитет у народа надо с быдло- совдеповского на европейско- человеческий
Це також масовка, яку Порошенко проплапив?
показательно расстрелятьпосадить (два - три раза подряд 4 года у власти \ в судах, 2 года сидишь и ждешь пока тебя проверяют последователи, и два года чисто для профилактики). в Грузии вон министра на семь лет посадили за убеждения, - уважаемый человек правда не полный эксперимент - следующих не посадили, не хотят.
Смерть російським окупантам!
Им вирус ни по чём.
Ти до кого звертаєшся?
До как-цапів?
Їм однаково, вони тебе не читають.
Слава Героям.
Їм вірус до сраки.
Так лучше?
Приблизно так я бачу срачі бавовни між собою
Стосовно цих "промакашок" двох - то вони так символизують одного дЭбыла за двома акками) Це один і той кацапо гной - типа їх багато....