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Издательство "Абабагаламага" выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Издательство "Абабагаламага" выпустило книгу "Подросткам о главном", в которой среди факторов возникновения гомосексуальности называют "неправильно ориентированное семейное воспитание" и "влияние масс-медиа".

Об этом в Facebook написал украинский издатель и книжный дизайнер Илья Стронговский, передает Цензор.НЕТ. Он также указал, что фото соответствующего раздела опубликовало "Книжкове море".

Издательство Абабагаламага выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием 01

"Возникновение страсти к своему полу может быть вызвано различными факторами: неправильно ориентированным семейным воспитанием, проблемами в общении с родителями, собственными комплексами, страхами, косвенным или прямым воздействием масс-медиа", - цитирует Стронговский.

Издательство Абабагаламага выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием 02

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Глава правозащитной организации "Инсайт" Елена Шевченко в комментарии hromadske отметила, что удивлена изложенной в книге "Подросткам о главном" информацией. "Мы планируем обратиться в издательство и спросить напрямую, почему там издали такую книгу", - рассказала она. Правозащитники планируют также обращаться в институции, где работают авторы, чтобы узнать, преподают ли они и что именно.

Глава издательства "Абабагаламага" Иван Малкович в разговоре с изданием сказал, что не слышал о дискуссии относительно книги "Подросткам о главном". Он добавил, что уверен в квалификации авторов, являющихся профессорами и "читающих лекции по всему миру".

Позже Малкович предоставил фото других страниц книги, где также рассказывается о гомосексуальности.

Издательство Абабагаламага выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием 03
Издательство Абабагаламага выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием 04

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"В целом этот вопрос всесторонне освещен на семи страницах. Я же говорил о вырванном контексте. Видимо, люди либо предвзяты, либо читают методом "через пень-колоду"", - считает издатель.

Согласно аннотации книги на сайте "Абабагаламага", авторы "Подросткам о главном" - Оксана Ромащенко, Марлена Буш и Светлана Возианова - "трое известных специалистов - докторов наук, ведущих специалисток в области физиологии, сексопатологии и дерматовенерологии".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+30
Оскільки останнім часом ЛГБТ-спільнота (меншість наразі) нав'язує політкоректність щодо себе, то скоро гетеросексуали будуть мати проблеми на кшталт цього... Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказані проблеми з вихованням - Цензор.НЕТ 15
Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказані проблеми з вихованням - Цензор.НЕТ 2221
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21.11.2020 23:36
+20
Ну и что неправильного написало Абабагаламага? Все четко и верно сказала.
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21.11.2020 22:51
+16
А что ж это Шевченко не сказала, что самое большое объединение лгбт в Америке уже написало письмо Байдену с требованием закрыть и запретить все христианские школы? Как эти педики достали со своей пропагандой.
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21.11.2020 22:57
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Ну как что, напрягите соображалку вы же фройд, немецкий еврей, ум в квадрате, если гомофобы - латентные п*дорасы, то гей-защитники - латентные фашисты с подавленной нетерпимостью))
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22.11.2020 18:13 Ответить
Порохоботы забыли про Зеленского и говорят про гомосеков.Совпадение?
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22.11.2020 13:28 Ответить
вот нафих оно детям надо???
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22.11.2020 09:06 Ответить
Доктор Фрейд ,Вы пользуетесь ником действительно очень умного ,человека а несёте чушь гомофобную ,отрицая природу человека , хотите вы этого или нет ,но людей с не традиционной ориентацией около 10% , Вы предлогает их всех убить или личить ? Но при этом запретить Чайковского , Queen ,и т.д. Каждый раз человечество наступает на грабли охотясь за ведьмами 🤫🤦
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22.11.2020 09:39 Ответить
Їх не треба ні вбивати ні лікувати, як ви пропонуєте. Вони просто є між нами. Потрібно бути толерантним.
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22.11.2020 09:52 Ответить
Так, я згоден, що людей не треба дискримінувати. Але до якої межі ми повинні бути толерантними? Нехай просто між нами живуть? Не проблема! А от сама організація ЛГБТ, яка починає дискримінувати гетеросексуалістів, як бути з нею? Сьогодні в Україні вона малочисельна і тому виступає в ролі такого скромного просвітника і відстоювача прав бідних нетрадиційних меншин, а от в Сполучених Штатах, де їх багато, вони зовсім не скромні, показують зуби: вони посягають на свободу совісті. Недавно вони звернулися до новообраного президента Джозефа Байдена з вимогою позбавляти акредитації християнські навчальні заклади, які не підтримують ЛГБТ і їхню пропаганду https://sobor.com.ua/news/v-ssha-*********-grupa-lgbt . По суті справи, це вимога переписати Біблію взагалі. Але зробити це - означає відмовитися вважати Біблію Словом Божим. А це призведе до того, що можна руйнувати і інши принципи закладені в ній. "Не вбивай!" - а чому ні? Раз це не повеління Бога, то значить можна, якщо дуже ненавидиш. "Не кради!" - а якщо дуже хочеться мати те, що в сусіда?... і т.д. Ми будемо відстоювати принципи Божі. Будете нас переслідувати, кидади до в'язниці, вбивати? То християни вже це проходили протягом двох тисячоліть. Тоді про яку цивілізацію ви говорите, про які права людини?...
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23.11.2020 10:28 Ответить
Я прихильник гормональної теорії гомосексуалізму.
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22.11.2020 09:57 Ответить
У жінок гормон прогестрол, у чоловіків гормон тестостерон у гоміків що!? Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказано проблеми з вихованням - Цензор.НЕТ 7531
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22.11.2020 10:41 Ответить
У кожної жінки є невелика частка чоловічих гормонів. Відповідно у кожного чоловіка - частка жіночих. Але таксистам і перукарям це необов`язково знати.
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22.11.2020 11:30 Ответить
Ну так надо бороться с отклонением, ради, хотя бы относительной, генетической чистоты. Или мы враги собственному виду?
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22.11.2020 13:21 Ответить
Гітлер так і робив.
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22.11.2020 13:46 Ответить
Так что, теперь надо уничтожить собственный вид, лишь бы не быть похожим на Гитлера?
Ну че, в принципе согласен, "...только давайте начнем с геев, цыган и евреев" ©. Эйхман в анекдоте, на вопрос об ограничении популяции для уменьшения потребления ресурсов человечеством.
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22.11.2020 19:48 Ответить
Населення Землі збільшується швидкими темпами, а ви чомусь говорите про знищення власного виду.
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22.11.2020 19:57 Ответить
Наше население, или чужое? Насколько увеличилось количество украинцев? И какими темпами? Нет "общечеловеческого" населения, есть наше, связанное с нами менталитетом, культурой, языковой группой, генетически в конце-то концов, и есть чужое, которое плодится, и занимает наше место на этой планете, плодится и становится сильнее нас, и сегодня как и сто миллионов лет назад стоит вопрос чье потомство будет владеть этой планетой, будет ли наше отражение в потомстве, существовать через тысячу лет, или мы сгинем и примем облик плодящихся цветных "общечеловеков" за пару поколений.
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22.11.2020 22:00 Ответить
Тоже самое и я пытаюсь сказать 😊
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22.11.2020 09:57 Ответить
в живу одного бачив . фу гидота. в них з мозгами шось
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22.11.2020 11:12 Ответить
Бред и мракобесие. Гомосексуальным животным тоже воспитанием это навязывают? Такие статьи продуцируют лишь воспитание кивоподобных латентных, которые за крашенную челку или серьгу могут проломить башку.
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22.11.2020 11:35 Ответить
Читайте внимательно написанное и не будет мракобесия.
В статье воспитание названо одной ИЗ возможньіх причин.
То, что какой-то мизерньій процент являются нетрационно ориентированньіми от рождения, не отрицается.
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22.11.2020 12:14 Ответить
Прочел. Откуда инфа о "мизерных" процентах и где тогда ссылкка на исследования подтверждающие что смена ориентации - это фактор именно особеностей воспитания? и почему тогда у традиционной благополучной семьи появляется ребенок гей а у однополых родителей приемный ребенок остается гетеросексуалом. В книге инфа лишь приподносится в коннотации мол геи в массе своей - это дети неблагополучной или извращенной семьи, закомплексованные боягузы и жертвы пропаганды.
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22.11.2020 14:03 Ответить
Почитайте даже комментарии к теме. Даже сторонники идеи, что ВСЕ представители сексменьшинств поголовно такими родились, как аргумент приводят цифрьі 4-7 процентов подобного явления у млекопитающих.
Не перекручивайте написанного в статье. Еще раз: воспитание названо как один ИЗ возможньіх причин. И воспитание єто не только семейная среда, но и информационная, пропагандистская.
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22.11.2020 14:12 Ответить
Открою секрет. Ты тоже эволюционировал от приматов. Даже вот картинки здесь постить научился.
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22.11.2020 14:05 Ответить
Ага, а рабовладение муравьям кто навязывает? А свободу изнасилований всем животным кто навязывает? Свободу убивать в свое удовольствие - за самок, за еду, ради еды? Может всё что зверюшки делают легализуем? Так вас тогда первыми поубивают, с нетрадиционалами и теми кто их защищает.
А вообще может ты латентный фашист? Компенсируешь свою неудовлетворенную тягу к порядку и чистоте тем что активно защищаешь гомиков? Ты смотри, подавленные желания приведут к крупным проблемам в будущем, может пора уже признать свою фашистскую ориентацию, и не пытаться выглядеть тем, кем не являешься?
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22.11.2020 13:19 Ответить
Це ти правильно себе і других "голубців" до тварин прирівняв. Люди що не можуть контролювати свої інстинкти від них не дуже відрізняються.
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22.11.2020 20:39 Ответить
Что ж ты дядя с традиционной православной страны свалил к животным и "голубцам" испанцам где однополые браки узаконены 15 лет уже) Срочно давай назад к украинским натуралам ...набуханным за рулем и берущим взятки на госпостах)
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23.11.2020 00:28 Ответить
А это, не твое собачье дело, и не надо тут цитировать ОРТ о гейЕвропе, на вас тут так же плюются как и в Украине.
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23.11.2020 07:59 Ответить
Слушайте, если враги говрят, что небо синее, трава - зеленая, а гомосексуализм - отклонение, то я не буду в угоду псевдопатриотизму, называть небо зеленым, траву синей, а гомосексуализм - нормой.
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22.11.2020 13:14 Ответить
не вижу никаких противоречий в книге. большинство психических заболеваний, как и гомосексуализм, обычно врожденные, но все же на их протекание, обострение и ремиссию воспитание вкупе с окружением оказывает влияние, иногда очень существенное.
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22.11.2020 15:16 Ответить
Соромно за цих проФФесорок, які копіпастом з раша контенту вирішили питання виховання підлітків. Ще огидніше, якщо вони дійсно розділяють таку думку.
В раші немає науки, тільки плагіат всіх рівнів та скрепо пропаганда
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22.11.2020 16:10 Ответить
Що за совкові руськомірські замашки в "правозахисників" ?!!!
Не мають ніякої поваги до свободи слова!
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22.11.2020 18:53 Ответить
Совать товарищу в зад это не только признак плохого воспитания, за это еще и побить могут.
Нужно пойти к соседке и она покажет, куда нужно совать.
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22.11.2020 23:50 Ответить
кожна людина вільна у своєму виборі. хто з ким спить - байдуже, аби людина була нормальна і поважала чужий простір. і серед гетеро купа під@р@сів. якщо ви гетеро, це не означає, що кращий чи гірший, це смаки і уподобання, так само і гомо. тим хто переживає за популяцію і "чистоту виду" бажаю народити із 20 дітей, або краще використовуйте контрацепцію як маєте таке гімно вкласти в голову своїм дітям. такі люди, були є і будуть, але чи потрібно це знати підліткам, коли йде формування всього, коли грають гормони і вилазить купа комплексів - велике питання...
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23.11.2020 09:51 Ответить
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