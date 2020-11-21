Издательство "Абабагаламага" выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Издательство "Абабагаламага" выпустило книгу "Подросткам о главном", в которой среди факторов возникновения гомосексуальности называют "неправильно ориентированное семейное воспитание" и "влияние масс-медиа".
Об этом в Facebook написал украинский издатель и книжный дизайнер Илья Стронговский, передает Цензор.НЕТ. Он также указал, что фото соответствующего раздела опубликовало "Книжкове море".
"Возникновение страсти к своему полу может быть вызвано различными факторами: неправильно ориентированным семейным воспитанием, проблемами в общении с родителями, собственными комплексами, страхами, косвенным или прямым воздействием масс-медиа", - цитирует Стронговский.
Глава правозащитной организации "Инсайт" Елена Шевченко в комментарии hromadske отметила, что удивлена изложенной в книге "Подросткам о главном" информацией. "Мы планируем обратиться в издательство и спросить напрямую, почему там издали такую книгу", - рассказала она. Правозащитники планируют также обращаться в институции, где работают авторы, чтобы узнать, преподают ли они и что именно.
Глава издательства "Абабагаламага" Иван Малкович в разговоре с изданием сказал, что не слышал о дискуссии относительно книги "Подросткам о главном". Он добавил, что уверен в квалификации авторов, являющихся профессорами и "читающих лекции по всему миру".
Позже Малкович предоставил фото других страниц книги, где также рассказывается о гомосексуальности.
"В целом этот вопрос всесторонне освещен на семи страницах. Я же говорил о вырванном контексте. Видимо, люди либо предвзяты, либо читают методом "через пень-колоду"", - считает издатель.
Согласно аннотации книги на сайте "Абабагаламага", авторы "Подросткам о главном" - Оксана Ромащенко, Марлена Буш и Светлана Возианова - "трое известных специалистов - докторов наук, ведущих специалисток в области физиологии, сексопатологии и дерматовенерологии".
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Ну че, в принципе согласен, "...только давайте начнем с геев, цыган и евреев" ©. Эйхман в анекдоте, на вопрос об ограничении популяции для уменьшения потребления ресурсов человечеством.
В статье воспитание названо одной ИЗ возможньіх причин.
То, что какой-то мизерньій процент являются нетрационно ориентированньіми от рождения, не отрицается.
Не перекручивайте написанного в статье. Еще раз: воспитание названо как один ИЗ возможньіх причин. И воспитание єто не только семейная среда, но и информационная, пропагандистская.
А вообще может ты латентный фашист? Компенсируешь свою неудовлетворенную тягу к порядку и чистоте тем что активно защищаешь гомиков? Ты смотри, подавленные желания приведут к крупным проблемам в будущем, может пора уже признать свою фашистскую ориентацию, и не пытаться выглядеть тем, кем не являешься?
В раші немає науки, тільки плагіат всіх рівнів та скрепо пропаганда
Не мають ніякої поваги до свободи слова!
Нужно пойти к соседке и она покажет, куда нужно совать.