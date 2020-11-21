Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ. "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
"Партия мира и развития" исключила из своего состава бывшего городского голову Славянска Нелю Штепу и начала процедуру лишения ее мандата депутата Славянского городского совета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление политсилы.
"Вопреки решению руководящих органов партии, Неля Игоревна Штепа поддержала кандидата в городские головы от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павла Придворова. Цена предательства - должность в новом составе Славянского городского совета", - отмечается в документе.
Отмечается, что процедура начата в соответствии со статьей 38 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов".
Помимо решения об отзыве, Штепе объявили строгий выговор и исключили из партии.
Напомним, Неля Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов, якобы в плену ее били, а интервью для российских изданий якобы предоставляла "под дулом автомата".
6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз. С тех пор суд не может выбрать экс-мэру Славянска меру пресечения. Очередное заседание суда перенесли на 23 марта 2021 года.
20 января 2020 года экс-мер Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.
Штепа баллотировалась на пост мэра Славянска, однако ей не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур. Прошли Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Вадим Лях ("Оппозиционный блок"). Однако она прошла в городской совет от "Партии мира и развития".
Пожалуйста, подождите...
штопанная Шпепа
Или есть те, кто еще этого не понял?
(из к/ф Карнавальная ночь, 1956 г.)
курвудуру, подрывается вера в здравый смысл...
-- растянутая *****...
За то, что за траффиком метамфетаминов хорошо смотрела, конечно.
Ваще очешуєлі!!
Лозинский .. Штопанная...? ?? !!
🤑
Симулякри...
Але на даний момент більшого союзника важко знайти.
Источник: https://censor.net/ru/p3232489
Молодец, Неля Игоревна Штепа, как нос по ветру держит, знает, что следующим президентом Украины будет Кива , а Неля Игоревна станет мэром Славянска.
А ведь она предупреждала (в суде, ролик был на youtube): "Я еще вернусь", - вот она скоро и вернется.
"И заживут жители Славянска как раньше, только еще лучше" (С), этих людей чечены в городе не взяли, а, значит, эту часть электората ничего не возьмет.
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!