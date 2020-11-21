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партия (555) Штепа (156) Славянск (2502)

Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ. "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

"Партия мира и развития" исключила из своего состава бывшего городского голову Славянска Нелю Штепу и начала процедуру лишения ее мандата депутата Славянского городского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление политсилы.

"Вопреки решению руководящих органов партии, Неля Игоревна Штепа поддержала кандидата в городские головы от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павла Придворова. Цена предательства - должность в новом составе Славянского городского совета", - отмечается в документе.

Отмечается, что процедура начата в соответствии со статьей 38 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов".

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Помимо решения об отзыве, Штепе объявили строгий выговор и исключили из партии.

Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ. Партия мира и развития лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска 01

Напомним, Неля Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов, якобы в плену ее били, а интервью для российских изданий якобы предоставляла "под дулом автомата".

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз. С тех пор суд не может выбрать экс-мэру Славянска меру пресечения. Очередное заседание суда перенесли на 23 марта 2021 года.

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20 января 2020 года экс-мер Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Штепа баллотировалась на пост мэра Славянска, однако ей не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур. Прошли Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Вадим Лях ("Оппозиционный блок"). Однако она прошла в городской совет от "Партии мира и развития".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+41
Живучая консерва... Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 2054
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21.11.2020 23:40
+33
наглядно про жабу и гадюку
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21.11.2020 23:41
+31
Якою була, такою і залишилась.
Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 4118
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21.11.2020 23:52
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Живучая консерва... Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 2054
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21.11.2020 23:40 Ответить
боооольшущий герб города Славянска -

штопанная Шпепа Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 556
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22.11.2020 00:31 Ответить
Как она вообще хоть кудато прошла... Ндааааааа... Любят в Славянске отплясывать на граблях. Видно мало им в тот раз было - не прониклись.
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22.11.2020 10:56 Ответить
Використали як статіста. Здобула місце, але воно було для іншого.
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22.11.2020 11:56 Ответить
наглядно про жабу и гадюку
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21.11.2020 23:41 Ответить
Более чем. По идее Майдана, должна сидеть. Но таки не сидит.Говорил тебе особисто в 2014 - просрете.Просрали.
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22.11.2020 00:20 Ответить
Хорошая мокшанская швайнехунд - утилизированная мокшанская швайнехунд.
Или есть те, кто еще этого не понял?
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21.11.2020 23:45 Ответить
Нічому Штепу життя не навчило...
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21.11.2020 23:46 Ответить
Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 889
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21.11.2020 23:48 Ответить
Славянская кобыла разъезжает на лошади...
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22.11.2020 00:34 Ответить
Лошадь жалко... (с)
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22.11.2020 16:06 Ответить
смотря на фото, кобыле плохо было в Украине. оккупантов звала...
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22.11.2020 18:55 Ответить
+++, "Лошадка" в чому винна?
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22.11.2020 19:01 Ответить
То не удивительно. Странно, что жителей Славянска не научило. Да и украинцев вообще. Ну может на зе!ле научатся...
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22.11.2020 10:58 Ответить
Не научатся, совковый менталитет ХАЛЯВА - ЭТО ВСЕ не позволит.
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22.11.2020 16:08 Ответить
Товарищи! Среди нас есть такие товарищи, которые нам вовсе не товарищи.
(из к/ф Карнавальная ночь, 1956 г.) Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 6338
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21.11.2020 23:47 Ответить
Риги - форевер. Тамженашлюдь, мудаки Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 3401
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21.11.2020 23:49 Ответить
Ахметов (менше зло порівняно з медведчуком) робить все правльно, за виключенням: мандат депутата будь-якого рівня не є імперативним, тому зареєстрвану депутатом Нелю позбавити депутатства не вдасться. Як не прикро.
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21.11.2020 23:50 Ответить
Так де ж там руда гнида краща за будь-яке лайно?
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22.11.2020 00:32 Ответить
когда смотрю как выбирают эту курву дуру, подрывается вера в здравый смысл...
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21.11.2020 23:52 Ответить
Якою була, такою і залишилась.
Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ - "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска - Цензор.НЕТ 4118
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21.11.2020 23:52 Ответить
Шлюшская морда рашизма
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22.11.2020 00:18 Ответить
зрадивший один раз буде зрадником до кінця свого житя
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21.11.2020 23:52 Ответить
"Партия мира и развития" -- "Оппозиционная платформа - За жизнь"
-- растянутая *****...
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21.11.2020 23:57 Ответить
эту суку только могила исправит.
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21.11.2020 23:58 Ответить
Хто небудь розчавить цю жабу вкінці то кінців?! Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 2272
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21.11.2020 23:58 Ответить
За неї голосує мудрий наріт.
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22.11.2020 00:02 Ответить
не просто "мудрий" а сепарський. Той, що волав (якщо не волав, то тайком бажав) "путенвведи"
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22.11.2020 00:08 Ответить
Та наріТ такий Вумний, Шо аж за зебілів почав гАлАсувати... Спочатку за риговське шобло яке до війни довело, а тепер за тіпа міротвоців-зебілів...
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22.11.2020 09:22 Ответить
Мы посмотрим ещё проголосует ли мудрый нарид за опзж.
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22.11.2020 11:02 Ответить
Это как и про зе!лю спрашивать... А зачем чавить? Нужно просто не выбирать. А раз выбирают, значит мало ещё, значит горький урок не выучен, значит опять по новому кругу
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22.11.2020 11:01 Ответить
Так от этих дЭбилов и нормальные люди страдают, вот в чем дело...
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22.11.2020 11:12 Ответить
Такая реальность: мы тут все в одной лодке и нормальные и нет. Нормальная жизнь настанет тогда, когда нормальные будут влиятельнее. А пока будем потэрпать.
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22.11.2020 11:19 Ответить
Пора розпочати цю процедуру.
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22.11.2020 11:06 Ответить
Неважно кого она предала в очередной раз. Важно, осудят ли ее за предательство Украины.
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22.11.2020 00:06 Ответить
ну шо...по уму после 2014 штепы должны были сидеть. Но увы...тобто, мы о чем говорим - об Украiнi чи хохляндии?
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22.11.2020 00:09 Ответить
Неля Штепа - п№*№идорша вонючая , ковырялка ! Вот так то! Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 2036
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22.11.2020 00:13 Ответить
Это же баба. Кто больше заплатит, тому и даст. ОПЖЗ на лапу ей кинули.
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22.11.2020 00:16 Ответить
Камасутра..🤣👍🏻
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22.11.2020 01:21 Ответить
А за какие подвиги ей ЕСПЧ присудило компенсацию? За измену Родине? За коллаборацию с агрессором? За развязывание войны в Украине и многочисленные жертвы? Европейским судом дирижирует кремлёвская крыса - это уже всем известно.... А с этой пропутинской гнидой надо кончать любыми способами....Надеюсь вскоре прочитать некролог...
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22.11.2020 00:19 Ответить
Какой странный вопрос.
За то, что за траффиком метамфетаминов хорошо смотрела, конечно.
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22.11.2020 01:48 Ответить
зачетный подсрачник, одобряю. это не сосна .это соснища
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22.11.2020 00:20 Ответить
Штепа - кацапсьська підстилка. Ця мразота повинна сидіти і плакати над кожним своїм гріхом. імператриця штопана.
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22.11.2020 00:22 Ответить
Надеялись змею приручить , а зачем - не подумали .
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22.11.2020 00:23 Ответить
ТАНУНАХ!!!
Ваще очешуєлі!!
Лозинский .. Штопанная...? ?? !!
🤑
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22.11.2020 00:26 Ответить
байдуже. А от мером Львова стане Синютка, він нормальний
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22.11.2020 00:31 Ответить
шалава по рождению и по призванию Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 4705
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22.11.2020 00:42 Ответить
руки прочь от бандеши - она олицотворяет!
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22.11.2020 00:46 Ответить
Стара шкапа. Шоб тобі давали копняків скрізь де впізнають. Дивилась відео, де дівчина в супермаркеті впізнала цю сучку крашену, та почала її знімати і задавати питання, як їй живеться у Києві після всього, що вона наробила. Ця потвора щось там відбріхувалась, а потім підійшла до каси, кинула корзину зі смаколиками та почала тікати.
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22.11.2020 01:01 Ответить
Саме цікаве- таки за Неньку хворіють...
Симулякри...
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22.11.2020 01:15 Ответить
Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 5951
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22.11.2020 01:39 Ответить
Кобила на кобилі.
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22.11.2020 07:59 Ответить
Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 4153
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22.11.2020 01:43 Ответить
а голливудская оккупация? Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 4371
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22.11.2020 06:16 Ответить
И шо там Голливуд у нас оккупировал ?🤔
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22.11.2020 06:52 Ответить
А шо, солдаты НАТА украинцев убивали и убивают?
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22.11.2020 11:04 Ответить
та як сказати? США лендліз дали сталіну, а він зі своїми посіпаками потім встиг убити ще мільйони українців. Правда невідомо - стільки б гітлерівські посіпаки б убили...
Але на даний момент більшого союзника важко знайти.
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22.11.2020 11:48 Ответить
І це істинна правда. Бо любителі раша серіалів починають думати, що москалі - теж люди. А війна лише через пуйла і його приспішників. А насправді більшість москалів (порізним причинам) є нам ворогами.
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22.11.2020 11:51 Ответить
""Вопреки решению руководящих органов партии, Неля Игоревна Штепа поддержала кандидата в городские головы от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павла Придворова. Цена предательства - должность в новом составе Славянского городского совета", - отмечается в документе."
Источник: https://censor.net/ru/p3232489

Молодец, Неля Игоревна Штепа, как нос по ветру держит, знает, что следующим президентом Украины будет Кива Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська - Цензор.НЕТ 2902, а Неля Игоревна станет мэром Славянска.
А ведь она предупреждала (в суде, ролик был на youtube): "Я еще вернусь", - вот она скоро и вернется.
"И заживут жители Славянска как раньше, только еще лучше" (С), этих людей чечены в городе не взяли, а, значит, эту часть электората ничего не возьмет.
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22.11.2020 01:47 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.11.2020 01:56 Ответить
Пороха забули
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22.11.2020 08:05 Ответить
Пока у нас в стране нет прокуратуры, нет судов - нет правосудия, таких пропутинских деятелй , как эта крашеная мразь, надо ликвидировать физически.....Например, переехать катком.... Два раза....
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22.11.2020 07:21 Ответить
Ох і налякали бабу товстим ..... Вона, мабуть, вже в партійних списках ОПЗЖ, там відстійник таких.
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22.11.2020 08:02 Ответить
Поміняли шило на мило.А кого ще можуть вибрати в цьому ватному мавп"ятнику якщо не ворога України. Шкода що кращі сини кладуть голови за цей звіринець а вони курви все одно голосують за ворога. Взагалі треба заборонити вибори в цьому гадючнику або обирати як у ********** за єдину проукраїнську партію,бо вони іншого не розуміють.
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22.11.2020 08:24 Ответить
А хіба Порох не посадив її?
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22.11.2020 08:48 Ответить
И почему эта **** до сих пор на свободе??
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22.11.2020 13:39 Ответить
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - это классическая пятая колонна РФ в Украине, и политики, представляющие партию ОПЗЖ - это не украинские политики, а пророссийские политики и они всё будут для дестабилизации ситуации в Украине.
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22.11.2020 14:02 Ответить
а там гіркін не висувався?- вона його обов'язково підтрималаб
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22.11.2020 16:22 Ответить
нам нікого винить окрім себе, "мова, віра, армія" нам не подобається, чтокаєм, а подивіться ,як воюють за мову та московський патріархат кац пи, угорці, вже болгари на щось там претендують, а нам все "какая разніца", не можем себе примусить мову вивчить...мабуть стидаємось ....а значить слабкі духом
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22.11.2020 16:44 Ответить
Вата поддержала вату!
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22.11.2020 17:14 Ответить
Добровільно подавати у відставку їх ще не навчили?
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22.11.2020 17:39 Ответить
Какая же в Украине беззубая, ничего не понимающая нынешняя власть!!!
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23.11.2020 06:41 Ответить
 
 