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ОГА (2375) Харьков (6515) хулиганство (340)

Парень в Харькове под крик "Аллах Акбар" разбил стекло в здании ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Харькове в субботу неизвестный мужчина разбил стекло в дверях здания по Сумской, 64, где находятся облгосадминистрация, облсовет, а также ряд исполнительных органов горсовета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Киевский ОП около 16:35.

"По адресу полицейские обнаружили разбитое стекло на двери учреждения, а также металлический предмет. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка. Он пояснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты", - говорится в сообщении.

Парень в Харькове под крик Аллах Акбар разбил стекло в здании ОГА 01
Парень в Харькове под крик Аллах Акбар разбил стекло в здании ОГА 02

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления.

Видео, на котором видно как молодой человек разбивает куском металлической трубы стекла в дверях на входе в здание и кричит "Аллах Акбар!", опубликовали "Вартові Еспресо".
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Топ комментарии
+25
Так на кацапському сбєрбанку можна, це окупанти.
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22.11.2020 09:35
+17
Ага, из халифата Малая Даниловка. Там самый суровый шариат во всей Харьковской области.
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22.11.2020 09:30
+14
Мабуть шукав Кернеса?
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22.11.2020 09:25
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Хотілося би почути , яке він відношення має до ісламу. Чи в нас чергове загострення релігійної теми, яку намагаються закинути нам із зовні
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22.11.2020 10:28 Ответить
вот это новость !
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22.11.2020 10:29 Ответить
Псих! Таких лечить в дурке надо (лишив дееспособности), а они на свободе разгуливают, представляют опасность и угрозу для себя и окружающих!
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22.11.2020 10:31 Ответить
ты явно без юмора
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22.11.2020 10:36 Ответить
Здесь такие нужны.
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22.11.2020 11:16 Ответить
та для себя угрозу-хрен с ним, чтоб посторонние не пострадали.
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22.11.2020 23:33 Ответить
он просто решил, шо кричит на идиш ))
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22.11.2020 10:33 Ответить
шутник однако
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22.11.2020 10:35 Ответить
...хреновые шутки.
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22.11.2020 23:34 Ответить
оно же детё
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22.11.2020 10:37 Ответить
ту все просто ,пацаны поспорили на смартафон
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22.11.2020 10:39 Ответить
Алла Я в Бар
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22.11.2020 10:39 Ответить
подлицейские оказались глухими
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22.11.2020 10:41 Ответить
Людина кричить "Аллах акбар!"?... Так в чому проблема? Знять штани, перевірить належність до ісламу... Якщо якісь "непонятки", зробить термінове "обрізання"... По саму шию... Муллу запрошувать не обов"язково...
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22.11.2020 10:51 Ответить
У нас, Аллах Акбар, не проканает.. у нас это как анекдот воспринимается.. а если муслики захотят поиграться - накормим салом и Купол Скалы отобьём..
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22.11.2020 10:55 Ответить
дайте ему сала и селёдки.....
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22.11.2020 11:03 Ответить
а лучше - хрен ему в жопу.
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22.11.2020 23:37 Ответить
ну,или так
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23.11.2020 12:58 Ответить
Заблудився?
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22.11.2020 11:03 Ответить
Какая страна такие и теракты
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22.11.2020 13:20 Ответить
тьфу на тебя кацап.... пусть лучше такие , чем такие как у тебя в мацкве.....
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23.11.2020 13:00 Ответить
зеленомордый дятел, кацапа в зеркале увидишь. после 73 проц. проголосовавших за клоуна у меня нет сомнений ,что страну превратили в цирк.
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23.11.2020 13:05 Ответить
Протезом Кернеса орудовал верянин...
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22.11.2020 11:15 Ответить
Измельчал нынче террорист Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА - Цензор.НЕТ 9011
Скоро будет:
"Под крик "Аллах Акбар" кинул бычок мимо урны."
"Под крик "Аллах Акбар" помочился на угол дома"
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22.11.2020 11:18 Ответить
Гепу выписали?
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22.11.2020 11:21 Ответить
Зато как в Европе.
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22.11.2020 11:29 Ответить
Росія це Європа?
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22.11.2020 11:34 Ответить
Только в Европе дорогие магазины грабят, а это какой-то дурачок.

Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА - Цензор.НЕТ 5001
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22.11.2020 11:49 Ответить
Росія це Європа?
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22.11.2020 11:57 Ответить
Боже упаси.
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22.11.2020 11:58 Ответить
Слава Богу...
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22.11.2020 12:12 Ответить
Это все равно что спросить - орел це курица?
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22.11.2020 12:17 Ответить
Харьков что, уже Россия?
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22.11.2020 13:08 Ответить
во-первых правильно "Аллаху Акбар" ,
а во-вторых за такую провокацию могут и на бутылку посадить чухана...
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22.11.2020 11:44 Ответить
ну и правильно было бы...
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22.11.2020 23:40 Ответить
Где Кернес?
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22.11.2020 13:00 Ответить
Кернес акбар
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22.11.2020 15:20 Ответить
Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА - Цензор.НЕТ 8010
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22.11.2020 18:26 Ответить
вирус безумия Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА - Цензор.НЕТ 1838
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22.11.2020 13:10 Ответить
Больше мечетей надо строить, там людям голову вправляют.
Ну а радикальных нацианалистов надо как в Сирии просто уничтожать.
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22.11.2020 13:22 Ответить
Руки одрубати! Це ж по їх "законам"?
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22.11.2020 13:43 Ответить
Почти уверен, этот придурок - наркуша, как и наш "главный пострадавший", отсидел.... Кто-то, очень любящий паРашу и руцский мир, нанял его для этой демонстративной, публичной, показной хулиганской выходки..... Надо пареньку сломать руку или ногу - пусть всё подробно расскажет....
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22.11.2020 13:53 Ответить
А яка точка зору самого Алаха?
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22.11.2020 14:19 Ответить
это бог наперсточников
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22.11.2020 14:20 Ответить
штраф плоти за алла я в бар
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22.11.2020 14:19 Ответить
Воно було в церкві там приход був захотіло до бару тай репетує Алла я в бар
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22.11.2020 14:32 Ответить
Что на это ответит Аллах Акбар?)
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22.11.2020 14:59 Ответить
Громадянин Аллах дасть прес-конференцію згодом
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22.11.2020 15:24 Ответить
Комедія, а не теракт Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА - Цензор.НЕТ 7646
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22.11.2020 15:54 Ответить
и слава Богу
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22.11.2020 16:59 Ответить
http://oranta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3424%3Apragnuty-zahystyty-islam-vsjakoju-cinoju-oznachaje-zradyty-istynu-naukovec-jezujit&catid=28%3Atema-nomera-cat&Itemid=00000000002
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22.11.2020 16:54 Ответить
Терорист заблуділсо.
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22.11.2020 17:02 Ответить
чувак под барбиталом..шото слабо где граната?
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22.11.2020 17:07 Ответить
Розбив шкло? І не вибухнув? Зуйовий якийсь шахід... Хлопець у Харкові під крик "Аллах Акбар" розбив скло в будівлі ОДА - Цензор.НЕТ 168
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22.11.2020 17:33 Ответить
Надо устанавливать такую аварийную сигнализацию, чтобы она в ответ на всякий Алла я в бар, решительно отвечала "Ленин всегда живой".
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22.11.2020 17:44 Ответить
дурнувата релігія.
Чомусь з криками Слава Ісусу ніхто не вбиває і не підриває а ні себе, а ні інших людей.
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22.11.2020 18:35 Ответить
В принципі стаття має бути не *********. Вандалізм з викриками релігійних гасел тягне на більш серйозну статтю.
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23.11.2020 09:16 Ответить
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