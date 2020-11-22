Парень в Харькове под крик "Аллах Акбар" разбил стекло в здании ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове в субботу неизвестный мужчина разбил стекло в дверях здания по Сумской, 64, где находятся облгосадминистрация, облсовет, а также ряд исполнительных органов горсовета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Киевский ОП около 16:35.

"По адресу полицейские обнаружили разбитое стекло на двери учреждения, а также металлический предмет. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка. Он пояснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты", - говорится в сообщении.





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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления.

Видео, на котором видно как молодой человек разбивает куском металлической трубы стекла в дверях на входе в здание и кричит "Аллах Акбар!", опубликовали "Вартові Еспресо".