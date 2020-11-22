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местные выборы (2145) Полтава (681) ОПОРА (247)

Избирателям в Полтаве шлют SMS c призывом не идти на участки: "Получивших продуктовые наборы ждет полиция". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Полтаве в день проведения второго тура выборов зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий и избирателей поступали SMS с требованием не идти на выборы.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает Цензор.НЕТ.

"В сообщениях, полученных членами участковых избирательных комиссий утром 22 ноября, говорится (стилистика сохранена): "Не идите на участок! Получивших продуктовые наборы ждет полиция!!!". Отправитель сообщения - Poltava", - говорится в сообщении.

Избирателям в Полтаве шлют SMS c призывом не идти на участки: Получивших продуктовые наборы ждет полиция 01
Избирателям в Полтаве шлют SMS c призывом не идти на участки: Получивших продуктовые наборы ждет полиция 02
Избирателям в Полтаве шлют SMS c призывом не идти на участки: Получивших продуктовые наборы ждет полиция 03
Избирателям в Полтаве шлют SMS c призывом не идти на участки: Получивших продуктовые наборы ждет полиция 04

Наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали, что подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ИУ №531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8). Все абоненты получили SMS в 7:31. По сообщению наблюдателя ОПОРЫ, SMS аналогичного содержания в то же время получили и избиратели, которые голосовали на ИУ №531200 и 531230.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в 08:00 в 11 крупных городах начался второй тур голосования за мэров.

Читайте также: В Славянске рассылают СМС с предложением за деньги проголосовать за одного из кандидатов, проводится проверка, - Нацполиция
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Топ комментарии
+10
Таких брудних ЗЕвиборів ще не було.
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22.11.2020 11:42
+6
Я вже писав що в президенти балотувалось 39 кандидатів, а зебіли мріяли про кловуна.
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22.11.2020 11:50
+6
Ну на тих, що беруть ті набори - пенсіонну біомасу. Як раз смс і їх рівень розвитку.
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22.11.2020 11:51
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Таких брудних ЗЕвиборів ще не було.
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22.11.2020 11:42 Ответить
Нам предлагают выбрать не тех , о ком мечтаем , а тех , кого предлагают . Политика , ничего личного .
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22.11.2020 11:46 Ответить
Я вже писав що в президенти балотувалось 39 кандидатів, а зебіли мріяли про кловуна.
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22.11.2020 11:50 Ответить
Их большинство . Сейчас такое время , что прикинуться дебилом очень выгодно : соц. помощь , субсидия , две пенсии для "кормильцев" , липовые льготники , ...
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22.11.2020 11:56 Ответить
интерестно как препологаемая полиция будет проверять наличие продуктовых нвборов....на каких отбитых эти смс расчитаны
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22.11.2020 11:43 Ответить
Ну на тих, що беруть ті набори - пенсіонну біомасу. Як раз смс і їх рівень розвитку.
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22.11.2020 11:51 Ответить
Это рассчитано на дебильных бабушек, которые гребли наборы от кандидата мамая из партии за майбах. Пишут явно зеленые утырки. В Полтаве звездец, а не выборы- рыгоАнал мамай (сечас в партии бабломойского), ворюга и сепаратист, и зеленогнойный иващенко- за которым тоже шлейф такой воровства, что мама не горюй, ну и желание лечь под рашку в наличии тоже. Благодаря тому, что Полтава город пенсов, в большинстве своем с отбитыми наглухо мозгами, вот имеют такой выбор- мамай, который уже был мэром и НИ ХРЕНА , кроме воровства, не сделал для города, и пел ассану рыгоаналам все время, и конченная мразь из зеленожопых, оба продажные сепаратюги и все бегом рвутся к корыту. А потом полтавчанам опять расскажут по каналам г+г , ньюзвонь и т.п., что виноват в этом Порошенко)))) Мечтаю, чтобы побыстрей у нашего вумного нарида наступила стадия полного обнищания, может дойдет, кто реально у них тырит все. Хотя сомневаюсь, что дойдет. Согласно физиологу Павлову, эти манкурты верят словам , а не делам, и полное отсутствие серого вещества не позволяет им понять причинно-следственные связи их хреновой жизни с их выбором.
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22.11.2020 12:41 Ответить
Звідки ця Полтава знає номери телефонів цих виборців? Мабуть коли отримували гречку, давали і свої номери.
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22.11.2020 11:48 Ответить
Щоб гречку отримати, вони повинні були заповнити заяви про "підтримку кандидата". Там всі персональні дані.
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22.11.2020 12:04 Ответить
Цікаві СМСки в яких не вказаний відправник.Кожен із нас таке може таке набрати та зберегти а потім відкрити збережене та сфоткати.
Тільки цікаво чому ніхто не ловить тих хто продуктові набори профінансував та тих хто їх розповсюжував а тільки тих хто брав?
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22.11.2020 11:55 Ответить
P.S.Особливо цікаве третье фото,зверніть увагу на оператора звязку МТС MTC.UA якого в Україні вже роками не існує,і куди дивиться СБУ?
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22.11.2020 12:00 Ответить
Фуфло это всё
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22.11.2020 11:55 Ответить
Голосуйте за Андрія Полтаву!
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22.11.2020 12:00 Ответить
он во второй тур не прошел
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22.11.2020 12:05 Ответить
Тю, а чого? Петро ж сказав, шо він переміг по всій Україні
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22.11.2020 14:25 Ответить
ты Моль не переживай . пенсы проголосуют за гречку и ваша консерва Иващенко тоже пойдет на ху... Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: "На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція" - Цензор.НЕТ 1348
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22.11.2020 15:49 Ответить
Вібратор, мені пофіг на вашу полтаву. Дніпро рулить.
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22.11.2020 17:08 Ответить
я не такое чмо как ты . поэтому мне не пох на Днепр . мне пох на разных мудаков . вот на тебя например моль бледная

пардон бледно-зеленая Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: "На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція" - Цензор.НЕТ 5149
и зафиксируй себе дубина . Полтава имя собственное . пишется с большой буквы Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: "На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція" - Цензор.НЕТ 6282
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22.11.2020 17:36 Ответить
я ще в вібратора не питала
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22.11.2020 19:09 Ответить
и все ? Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: "На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція" - Цензор.НЕТ 3259

я расчитывал на более длинный ответ . думал лаяться будешь а у тебя слова закончились Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: "На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція" - Цензор.НЕТ 3058
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22.11.2020 19:19 Ответить
Правильно. Нема чого продажним по дільницям швендяти)
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22.11.2020 12:02 Ответить
продуктовые наборы раздавал Мамай . так что источник СМС сообщений очевиден . это люди зеленого Иващенко . кстати у нас зеленые подошли к предвыборной агитации очень серьезно . практически все рекламные боксы были увешаны пыкой этого зеленого моржа . Ютуб не посмотришь . каждые пару минут видео прерывается его рекламой . все даже самые обосцанные собаками столбы обклеены агитками СН
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22.11.2020 12:04 Ответить
то єсть, роздавать перед виборами ніштяки - це ж нормально
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22.11.2020 14:26 Ответить
все брешут . одни как Мамай брешут и дают гречку а другие как Иващенко брешут и дают дулю . пенсы выбирают съедобную брехню
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22.11.2020 15:52 Ответить
До ср@ки цей показовий контроль порядку на виборах, саме цікаве почнеться при підрахунку голосів.
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22.11.2020 12:18 Ответить
Якийсь неграмотний смс-ещик. Отримавших - то суржик.
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22.11.2020 12:20 Ответить
 
 