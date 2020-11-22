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Избирателей в Славянске заманивают на участки розыгрышем смартфона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В городе Славянск Донецкой области избирателям предлагают фотографироваться на участках, чтобы принять участие в розыгрыше смартфона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОПОРА" по правилам, объявленным в соцсетях, жителям необходимо принять участие в голосовании и сделать селфи возле урн.

В объявлении есть уточнение, что фото нужно делать без бюллетеня. Селфи выкладывают на своих страницах в соцсетях с хэштегом #Славянсквыбирает, а в понедельник состоится розыгрыш, главный приз которого – iPhone 12.

По решению организаторов, в конкурсе принимают участие жители города в возрасте от 18 до 45 лет, возрастные ограничения объясняют необходимостью поднятия активности участия в выборах именно категории молодежи.

Избирателей в Славянске заманивают на участки розыгрышем смартфона 01

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Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в 08:00 в 11 крупных городах начался второй тур голосования за мэров.
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Топ комментарии
+10
Які виборці, такі і штепи у них.
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22.11.2020 12:05
+6
Представляю , что будет твориться , когда реинтегрированным "кормильцам" предоставят возможность проголосовать .
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22.11.2020 12:14
+4
старо как мир - без лоха и жизнь плоха...
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22.11.2020 12:05
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Які виборці, такі і штепи у них.
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22.11.2020 12:05 Ответить
..там.."савєцкій" народ,аткінувшійся с "зони"... близько 15% мають український менталітет-їнши-"івани"-нє помнящіє родства"...
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22.11.2020 12:28 Ответить
я не понял только почему у тебя ник рашистский?
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22.11.2020 12:30 Ответить
старо как мир - без лоха и жизнь плоха...
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22.11.2020 12:05 Ответить
Представляю , что будет твориться , когда реинтегрированным "кормильцам" предоставят возможность проголосовать .
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22.11.2020 12:14 Ответить
Нічого - хай голосують. Цим самим вони підписуються, що не сєпари.
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22.11.2020 12:19 Ответить
Как папуасов в 18-м веке за стеклянные бусы ? Пока не будет у народа уважения к самим себе , ничего хорошего не будет .
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22.11.2020 12:24 Ответить
Ну хоть не картошку раздавали, как в дэнэрэ в 14 году
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22.11.2020 12:28 Ответить
у львові теж саме
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22.11.2020 12:36 Ответить
Выиграет председатель центризбиркома.Он уже небось и чехол для него прикупил. Виборців у Слов'янську заманюють на дільниці розіграшем смартфону - Цензор.НЕТ 8895
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22.11.2020 13:19 Ответить
В городе Славянск Донецкой области избирателям предлагают фотографироваться на участках, чтобы принять участие в розыгрыше смартфона.
Не тем заманиваете! Нужна виселица с табличкой:- "Тут будет висеть наш бывший мер-ворюга."
Явка будет 100%
Источник:https://censor.net/ru/p3232509
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22.11.2020 17:21 Ответить
 
 