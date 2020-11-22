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ДТП (7443) ОПОРА (247) Айвазовская Ольга (122)

Наблюдатели "ОПОРЫ" попали в ДТП в Запорожской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Наблюдатели

Трое наблюдателей гражданской сети "ОПОРА" попали в ДТП в Запорожской области и получили травмы.

Об этом сообщила глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее утро началось с трагического сообщения об аварии, в которую попали три наших наблюдатели в 6 утра, направляясь к избирательным участкам Бердянска Запорожской области. Причиной аварии стали погодные условия, гололедица и состояние дороги. Двое коллег получили телесные повреждения в виде ссадины на теле, ушиба грудной клетки, сотрясения мозга. Водитель получил телесные повреждения в виде компрессионного перелома 12 позвонка и ушиб грудной клетки", - написала Айвазовская в фейсбуке.

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По словам Айвазовской, в настоящее время пострадавшие находятся в Приморской центральной районной больнице.

Она также сообщила, что попавшие в ДТП наблюдатели являются членами одной семьи, а автомашина, на которой они ехали "фактически уничтожена".

Наблюдатели ОПОРЫ попали в ДТП в Запорожской области 01
Наблюдатели ОПОРЫ попали в ДТП в Запорожской области 02

Наблюдатели ОПОРЫ попали в ДТП в Запорожской области 03
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Топ комментарии
+4
а резина точно зимняя?
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22.11.2020 12:55
+2
летели сломя голову ещё и не исключено что на летней резине, хорошо что в поле, в грядки.....
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22.11.2020 12:56
+2
Что-то не понятно откуда такая вмятина на багажнике - может их всё же скинули с дороги ?
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22.11.2020 14:22
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а резина точно зимняя?
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22.11.2020 12:55 Ответить
Да, если на летней резине, то просто статистика.
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22.11.2020 16:28 Ответить
летели сломя голову ещё и не исключено что на летней резине, хорошо что в поле, в грядки.....
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22.11.2020 12:56 Ответить
Розвалилась.
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22.11.2020 12:59 Ответить
Если бы такие вумные громандяне скинулись по доллару (хоть раз в жизни),
то наблюдатели ехали бы на добротном внедорожнике на первоклассной резине.
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22.11.2020 13:47 Ответить
Ще вчора випав сніг.
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22.11.2020 12:58 Ответить
день рихтовщика
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22.11.2020 12:59 Ответить
про перевищення швидкості руху ніхто не подумав? бо вони ж ОПОРА, та їм правила безпеки руху не написані?
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22.11.2020 13:12 Ответить
щось нема там слідів заносу, просто спрямували у поле, може водій заснув
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22.11.2020 13:14 Ответить
Там міг і від зутрічного обганяючого втікати... Слід точно без заносу і тормозного шляху...
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22.11.2020 13:19 Ответить
щось нема там зустрічного сліду, та ще й придумали, що "погода винувата"
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22.11.2020 13:26 Ответить
Сепарская гнида с иностранным флажком.
Почему ты там не ехал на личном автомобиле ?
Наблюдателем не хочешь поработать ???
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22.11.2020 14:00 Ответить
лайно ти всрате, іди своїм кацапам чоловіку, папі або комусь іншому сливай злобний срач під українському проксі, дура
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22.11.2020 16:51 Ответить
А є що відповісти по ділу, чи одні московітські матюки ?
Люди витрачають власні ресурси на цю роботу, їдуть уночі, коли інші солодко сплять,
- чого ви на них визвірились ?
Щоб ніхто не спитав - а чому це там розбитий вщент багажник ?
А може їх посеред поля, де нема свідків, дехто догнав і зіпхнув з дороги ?
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22.11.2020 18:52 Ответить
По ділу хай тобі менти відповідають, це їхня праця, і нема тут щось вигадувать.
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23.11.2020 00:50 Ответить
Де беруться жлоби, що тикають незнайомим і нападають на активістів, які одержали удар в ліву сторону багажника і віідповідно вилетіли на праве узбіччя і далі в поле ?
Чим не догодила "ОПОРА" ?
Кому може заважати "Опора", як не сепарській гниді ?
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23.11.2020 08:13 Ответить
мабуть йшов під 100
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22.11.2020 13:49 Ответить
Температура ночью точно была минусовая.
В сочетании в тёплым воздухом с пашни - идеальные условия для образования наледи.
Ехали, скорее всего, не спавши, и в темноте - в 6 утра ещё темно и льда не видно.
Счёт надо открыть. чтобы они могли купить нормальную машину и иметь сменного водителя.
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22.11.2020 13:57 Ответить
Что-то не понятно откуда такая вмятина на багажнике - может их всё же скинули с дороги ?
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22.11.2020 14:22 Ответить
А кто у них - Хозяин??? Подумаю сожалеть или нет.
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22.11.2020 15:26 Ответить
 
 