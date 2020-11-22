Наблюдатели "ОПОРЫ" попали в ДТП в Запорожской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Трое наблюдателей гражданской сети "ОПОРА" попали в ДТП в Запорожской области и получили травмы.
Об этом сообщила глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшнее утро началось с трагического сообщения об аварии, в которую попали три наших наблюдатели в 6 утра, направляясь к избирательным участкам Бердянска Запорожской области. Причиной аварии стали погодные условия, гололедица и состояние дороги. Двое коллег получили телесные повреждения в виде ссадины на теле, ушиба грудной клетки, сотрясения мозга. Водитель получил телесные повреждения в виде компрессионного перелома 12 позвонка и ушиб грудной клетки", - написала Айвазовская в фейсбуке.
По словам Айвазовской, в настоящее время пострадавшие находятся в Приморской центральной районной больнице.
Она также сообщила, что попавшие в ДТП наблюдатели являются членами одной семьи, а автомашина, на которой они ехали "фактически уничтожена".
Пожалуйста, подождите...
то наблюдатели ехали бы на добротном внедорожнике на первоклассной резине.
Почему ты там не ехал на личном автомобиле ?
Наблюдателем не хочешь поработать ???
Люди витрачають власні ресурси на цю роботу, їдуть уночі, коли інші солодко сплять,
- чого ви на них визвірились ?
Щоб ніхто не спитав - а чому це там розбитий вщент багажник ?
А може їх посеред поля, де нема свідків, дехто догнав і зіпхнув з дороги ?
Чим не догодила "ОПОРА" ?
Кому може заважати "Опора", як не сепарській гниді ?
В сочетании в тёплым воздухом с пашни - идеальные условия для образования наледи.
Ехали, скорее всего, не спавши, и в темноте - в 6 утра ещё темно и льда не видно.
Счёт надо открыть. чтобы они могли купить нормальную машину и иметь сменного водителя.