В Москве активисты одиночными пикетами напомнили о крымских татарах и украинцах в российских тюрьмах. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В центре Москвы, у памятника Булату Окуджаве на Арбате, в субботу, 21 ноября, прошли одиночные пикеты в поддержку заключенных по политическим мотивам в российских тюрьмах крымчан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КрымРеалии.
Активисты держали в руках плакаты с именами и фотографиями находящихся российскими властями крымчан и с надписями "Неправедно гонимые - вот наша боль: украинские политзаключенные в России", "Хватит издеваться над крымскими татарами", "Крымские татары - не террористы" и другими.
Участники пикетов поздравили с Днем рождения арестованного в России крымского активиста Олега Приходько, которого российские власти обвиняют в подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. 21 ноября крымском активисту из Сакского района Олегу Приходько исполнилось 62 года. Эту дату он встретил в СИЗО российского Ростова-на-Дону.
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Что, никакого памятника татарским ханам нет разве в Масквабаде?
Статья 65 Конституции РФ:
"1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым<..>
<...>
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - города федерального значения"
За нарушение Конституции в Рф предлагается (от 20 сентября сего года статья
https://www.znak.com/2020-09-22/gosduma_v_pervom_chtenii_odobrila_nakazanie_za_narushenie_territorialnoy_celostnosti_rossi
Согласно тексту законопроекта, за действия, направленные на отчуждение территории РФ, гражданам грозит от шести до десяти лет лишения свободы. Статья инкриминируется в том случае, если действия нарушителя не квалифицируются как вооруженный мятеж (статья 279 УК РФ) или публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (статья 280.1 УК РФ). Дела по новой статье будут "
рассматривать суды уровня субъекта региона, а также окружные военные суды."
А это самые обычные кацапы.
Может они не согласны с отношением властей к крымским татарам, но их вполне устраивает все остальное: и оккупация Крыма и поддержка лугандонских сепаратистов.
Именно потому этих людей так мало, то малое число, которое не одобряет оккупацию Донбасса и аннексию Крыма, боится высказать свое мнение, ведь за него будут судить Военным (!) судом, что Вы и могли прочесть в выдержках из официальных источников, которые я привела, если бы удосужились потратить на это внимание.
"Хроника Европейской Сарматии", 1578 год:
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"Если бы московитам была предоставлена возможность напиваться каждый день, они были бы истреблены взаимной резней. Ведь, опьянев, они полностью теряют разум и рассудительность, как дикие животные, и убивают друг друга ножами, кинжалами и всяким вероломным оружием.
Племя московитов способнее и хитрее всех соседних племен.
И если они когда-нибудь торгуют с иностранцами, то для поддержания большего доверия не называют себя московитами, а только пришельцами, то есть новгородцами или псковичами ...
Когда татарский посол ехал в Москву, то встречал его князь московский. Шел первый, без шапки, и выносил послу на дорогу кобылье молоко. А когда тот пил и капля молока капала на гриву коня, то князь московитов должен ее слизать.
А тому, кто читал письмо от татарского царя, то московит должен подстелить соболиные меха, а сам радостно стоял на коленях, пока читали письмо"....