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В Минске люди выходят на "Марш против фашизма": их задерживают, применяют спецсредства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В столице Беларуси люди вновь собираются на протест против захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ.

"С утра колонна спецтехники въехала в Минск со стороны Уручья. После полудня группы людей стали выходить на улицы в разных районах Минска", - пишет TUT.BY.

В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 01
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 02
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 03
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 04

Минский метрополитен закрыл станции метро в центре Минска.

"В 11.55, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Купаловская, все станции третьей линии. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении "Интерфакс-Запад".

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В то же время в разных частях города силовики начали разгонять протестующих и проводить задержания, применяя спецсредства.

В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 05
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 06

По состоянию на 14.30 известно как минимум о 30-ти задержанных, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр "Вясна". Задержания прошли в основном в Минске, а также в Новополоцке и Заславле.

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В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 07
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 08
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 09
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 10
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 11
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Топ комментарии
+25
Фашиста Лукашеску маршами не выгониш !
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22.11.2020 13:41
+18
на фото белорусы с поднятыми вверх руками

Украинцы поднимают руки вверх только когда молятся Богу. В Минске люди выходят на "Марш против фашизма": их задерживают, применяют спецсредства - Цензор.НЕТ 8047

в этом наша разница
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22.11.2020 13:45
+16
Какой борьбе? Эти подкацапники разве борятся? Они тупо по улицам ходят и в автозаки пакуются. "И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ"
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22.11.2020 13:58
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Лукашенка садист!!! :
У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби - Цензор.НЕТ 6502
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22.11.2020 14:59 Ответить
в париже протестующие погромы устраивают - вот и получают
а белорусы мирно ходят - их бить не за что
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22.11.2020 17:21 Ответить
я ж не против...
я только факт - скромно молчат о Франции и раздувают о Беларуси...
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22.11.2020 19:05 Ответить
А скольких там убили, как у "несадиста" Лукашонки?
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22.11.2020 21:36 Ответить
А кто убил? что тебе по телевизору сказали?
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22.11.2020 21:39 Ответить
Не только по телевизору, ватка. Но в твой методичке об этом точно ничего не написано. У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби - Цензор.НЕТ 9353
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22.11.2020 21:45 Ответить
У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби - Цензор.НЕТ 6174
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22.11.2020 14:59 Ответить
Коли ж вже почнеться "звіряче побиття дітей"?
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22.11.2020 15:01 Ответить
Свежие агентурные данные: Мусора стали на входах в микрорайоны -- будут разогнанных в центре, паковать на обратном пути.
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22.11.2020 15:10 Ответить
А шо надо с власовской тряпкой против фашизма?😂🌷
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22.11.2020 15:37 Ответить
Русня геть тупа, три класи освіти, прапор фашистів виглядав так У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби - Цензор.НЕТ 2920
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22.11.2020 15:45 Ответить
Прапор Саратовської області, "фошизди" .У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби - Цензор.НЕТ 6986
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22.11.2020 15:48 Ответить
карантин и КЧ введут, тогда всё и закончится не успев начаться
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22.11.2020 16:52 Ответить
Мені цікаві дві речі: "Коли буде "Марш сантехніків і гінекологів?" та "Що будуть робить білоруси, коли у них назви "Маршів" закінчаться?
Є хороший приклад, у Купріна, в повісті "Поєдинок"... Там офіцери увечері, допилися до того, що не знали, який тост виголосить... Так пили за "стук коліс поїзда залізниці"... (Між іншим, діло було якраз у Західній Білорусі...).
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22.11.2020 17:10 Ответить
Цветочный марш, марш юных забастовщиков - не выходить на работу, антицветочный марш, тобто, Светик вдуплила , шо менты-фошизды... Да , хоть и марш , мол, драники против бацьки... Но у мудищева есть козырь в руках: строгий антиковидный карантин с комендантским часом и последствиями из этого вытекающими, там , С полнОЙ "санацией " КВАРТИР САМЫХ ЯРЫХ АКТИВИСТОВ
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23.11.2020 00:43 Ответить
Ну, так скоро і до "Лесбійського маршу" дійдуть... Історію знаєш? Баби на Лесбосі, коли їм осточортіли війни між чоловіками, домовились - "не давать", поки не перестануть воювать між собою... А щоб "не здохнуть від хотіння", задовольняли одна одну, як уміли...Реальний факт, зафіксований істориками...
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23.11.2020 06:16 Ответить
не удивлюсь, бо на совке до сих пор почитают 8-е марта, "международным женским" днем. А всего то делов - это день западноевропейских проституток , добившихся в конце позапрошлого-начале прошлого веков повышения в зарплате и нормированого 8-ми часового рабочего дня... Одним словом , от Светика вполне ожидаем марш им. Клары Цеткин...
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23.11.2020 15:02 Ответить
Рано чи пізно у когось з протестувальників здасть нерви і він візьме дробовика і почне стріляти у фашистів лукашенка.
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22.11.2020 17:18 Ответить
его сразу же замочат
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22.11.2020 17:19 Ответить
Так. 100% ймовірність.Але може дати поштовх до кровопролиття. Нажаль.
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22.11.2020 17:20 Ответить
для этого нужна смелось и готовность к смерти
как видим, у белорусских овец такого нет
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22.11.2020 17:31 Ответить
в кадр попадают одни и те же люди
протестующих все меньше
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22.11.2020 17:18 Ответить
Кацапи активувались.
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22.11.2020 17:54 Ответить
Когда уже об этом цирке перестанут писать, это уже не интересно
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22.11.2020 18:46 Ответить
Я выхожу (Памяти Романа Бондаренко)

Меня забили возле дома.
(Гуляю там, живу, хожу).
Слова мои сильнее грома:
Сограждане Я ВЫХОЖУ!

Толпа омоновцев галдящих,
Удары, брань, в крови лежу
И только вихрь мыслей летящих:
Сограждане Я ВИХОЖУ!

Те, кто срывает Флаг Свободы,
Увы, но по делам сужу,
Шакута, Бассков - вы УРОДЫ...
Сограждане Я ВЫХОЖУ!

Отпели? Душу проводите.
С небес на вас, друзья, гляжу.
Прощайте и меня простите -
В последний путь Я ВЫХОЖУ!
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22.11.2020 20:41 Ответить
***** нужно замазать беларусских силовиков и титушню по самое немогу,

тогда они нарубив дров и понимая что лукашенка не вечный ища новую крышу принесут синеокую ***** на блюдечке У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби - Цензор.НЕТ 5881
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22.11.2020 20:56 Ответить
Смотрю видос... бежит 20 мусоров на толпу в человек 300... холопы разбегаются... Вопрос к холопам, на какой х...р вы вообще выходите? Ползите на коленях со цветочками сразу в СИЗО. Хапнете п...здюлей как любите и все. А если серьезно, вы малоросы тупидоидные. Вот и все.
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22.11.2020 21:19 Ответить
Поліцейська країна! Диктатор при владі! Силовики - садисти та злочинці, які виконують злочинні накази. Все погано в Білорусі, дуже погано.
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22.11.2020 22:10 Ответить
Хотели, чтоб "не как в Украине" - так и получилось.
Точнее, как в Украине - не получилось!
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22.11.2020 22:44 Ответить
А скільки наріду в Україні хвалили і досі хвалять луку?
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23.11.2020 03:13 Ответить
75%
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23.11.2020 09:45 Ответить
Щось я цього не розумію. Два мента місять ногами чувака, а поряд стоять 50 здорових хлопів, дивляться на це все і кричать про пазор Лукашенкє.
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23.11.2020 07:44 Ответить
то воны в черзi нервничают
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23.11.2020 15:04 Ответить
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