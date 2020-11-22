В Минске люди выходят на "Марш против фашизма": их задерживают, применяют спецсредства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси люди вновь собираются на протест против захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ.

"С утра колонна спецтехники въехала в Минск со стороны Уручья. После полудня группы людей стали выходить на улицы в разных районах Минска", - пишет TUT.BY.









Минский метрополитен закрыл станции метро в центре Минска.

"В 11.55, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Купаловская, все станции третьей линии. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении "Интерфакс-Запад".

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В то же время в разных частях города силовики начали разгонять протестующих и проводить задержания, применяя спецсредства.





По состоянию на 14.30 известно как минимум о 30-ти задержанных, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр "Вясна". Задержания прошли в основном в Минске, а также в Новополоцке и Заславле.

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