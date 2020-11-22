В Минске люди выходят на "Марш против фашизма": их задерживают, применяют спецсредства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В столице Беларуси люди вновь собираются на протест против захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ.
"С утра колонна спецтехники въехала в Минск со стороны Уручья. После полудня группы людей стали выходить на улицы в разных районах Минска", - пишет TUT.BY.
Минский метрополитен закрыл станции метро в центре Минска.
"В 11.55, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Купаловская, все станции третьей линии. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении "Интерфакс-Запад".
В то же время в разных частях города силовики начали разгонять протестующих и проводить задержания, применяя спецсредства.
По состоянию на 14.30 известно как минимум о 30-ти задержанных, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр "Вясна". Задержания прошли в основном в Минске, а также в Новополоцке и Заславле.
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а белорусы мирно ходят - их бить не за что
я только факт - скромно молчат о Франции и раздувают о Беларуси...
Є хороший приклад, у Купріна, в повісті "Поєдинок"... Там офіцери увечері, допилися до того, що не знали, який тост виголосить... Так пили за "стук коліс поїзда залізниці"... (Між іншим, діло було якраз у Західній Білорусі...).
как видим, у белорусских овец такого нет
протестующих все меньше
Меня забили возле дома.
(Гуляю там, живу, хожу).
Слова мои сильнее грома:
Сограждане Я ВЫХОЖУ!
Толпа омоновцев галдящих,
Удары, брань, в крови лежу
И только вихрь мыслей летящих:
Сограждане Я ВИХОЖУ!
Те, кто срывает Флаг Свободы,
Увы, но по делам сужу,
Шакута, Бассков - вы УРОДЫ...
Сограждане Я ВЫХОЖУ!
Отпели? Душу проводите.
С небес на вас, друзья, гляжу.
Прощайте и меня простите -
В последний путь Я ВЫХОЖУ!
тогда они нарубив дров и понимая что лукашенка не вечный ища новую крышу принесут синеокую ***** на блюдечке
Точнее, как в Украине - не получилось!