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Госпогранслужба (5406) контрабанда (2379) Одесская область (3105) правоохранительные органы (2944) сигареты (851)

На Одесчине со стрельбой задержали контрабандистов сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Одесской области пограничники Подольского отряда задержали четырех граждан Украины с контрабандным грузом сигарет иностранного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Одесчине со стрельбой задержали контрабандистов сигарет, - Госпогранслужба 01

С помощью тепловизора, неподалеку с. Цехановка, Окнянского района Одесской области, пограничники заметили движение четырех человек с грузом. По требованию пограничников остановиться нарушители попытались скрыться. Для пресечения неправомерных действий правоохранители осуществили два предупредительных выстрела в воздух.

На Одесчине со стрельбой задержали контрабандистов сигарет, - Госпогранслужба 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что нарушители являются гражданами Украины и переносили в картонных коробках, груз сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора. Общее количество изъятых табачных изделий - 7 500 пачек.

На Одесчине со стрельбой задержали контрабандистов сигарет, - Госпогранслужба 03
На Одесчине со стрельбой задержали контрабандистов сигарет, - Госпогранслужба 04

Также смотрите: Канал контрабанды в ЕС сигарет из Беларуси блокирован в Одессе: изъято более 2,2 млн пачек на 80 млн грн. ФОТО

Материалы об административном правонарушении в отношении задержанных пограничники передали в суд, а груз - представителям Одесской таможни.

Автор: Володимир Янченко
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Аваков, яка Одеса по всьому Києву торгують відкрито сигаретами без акцизних марок (можливо з ОРДЛО). Питання:
- Хто їх кришує?
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22.11.2020 13:53 Ответить
Додайте ще моє запитання про валютних міняйл: вони ні від кого не ховаються На Одещині зі стріляниною затримали контрабандистів цигарок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6496
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22.11.2020 14:16 Ответить
Так СБУ и кришує
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22.11.2020 21:19 Ответить
Люди просто зарабатывают на жизнь торговлей,а они на них напали с выстрелами,ахметка,потрох и беня аплодируют своим верным псам.
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22.11.2020 14:01 Ответить
Потому что Ахметка в школе хорошо учился, и правильно на контурной карте отмечал места полезный ископаемых, электростанции и промышленные предприятия. Не то, что эти прогульщики.
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22.11.2020 14:10 Ответить
Он правильно знал кого замочить,кому дать взятку,кого запугать,картами он пользовался другими.
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22.11.2020 14:23 Ответить
до чого твій вихрюк, барига, я вірно сплачую податки і ще маю за цих мудаків і тебе, бо ти любиш свій пердак на дорогій тачці возити ?
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23.11.2020 08:18 Ответить
"...со стрельбой задержали контрабандистов..." (с) "Стрельнули" цигарок і відпустили?! На Одесчине со стрельбой задержали контрабандистов сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3231
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22.11.2020 14:06 Ответить
И сколько на себе они могли унести? Как стреляли... за сигареты у нас уже расстреливают?
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22.11.2020 21:18 Ответить
 
 