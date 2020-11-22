На Одесчине со стрельбой задержали контрабандистов сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Одесской области пограничники Подольского отряда задержали четырех граждан Украины с контрабандным грузом сигарет иностранного производства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
С помощью тепловизора, неподалеку с. Цехановка, Окнянского района Одесской области, пограничники заметили движение четырех человек с грузом. По требованию пограничников остановиться нарушители попытались скрыться. Для пресечения неправомерных действий правоохранители осуществили два предупредительных выстрела в воздух.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что нарушители являются гражданами Украины и переносили в картонных коробках, груз сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора. Общее количество изъятых табачных изделий - 7 500 пачек.
Материалы об административном правонарушении в отношении задержанных пограничники передали в суд, а груз - представителям Одесской таможни.
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