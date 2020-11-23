РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15409 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия ДТП
16 416 19
ДТП (7443) Киев (24538)

Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В столице на проспекте Лобановского произошло ДТП, в котором чудом обошлось без жертв.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев оперативный" в Facebook, водитель Chevrolet не справился с управлением, из-за чего его автомобиль пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.

"Другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из авто, оказали первую помощь и передали врачам скорой. Также было ликвидировано небольшое возгорание под капотом автомобиля", - сообщают очевидцы.

На момент столкновения на остановке никого не было, поэтому, кроме водителя, в результате инцидента никто не пострадал.

Смотрите также: Наблюдатели "ОПОРЫ" попали в ДТП в Запорожской области. ФОТО

Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась 01
Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась 02
Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась 03
Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась 04
Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась 05
Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась 06
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
І чому ці виродки не в стовп, а обов'язково в зупинку ціляться?
показать весь комментарий
22.11.2020 14:56
+19
Ось вам приклад як в ізраілі роблять Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 1850
показать весь комментарий
22.11.2020 15:25
+18
Да, что ж им эти остановки медом помазаны что ли.
показать весь комментарий
22.11.2020 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І чому ці виродки не в стовп, а обов'язково в зупинку ціляться?
показать весь комментарий
22.11.2020 14:56 Ответить
Да, что ж им эти остановки медом помазаны что ли.
показать весь комментарий
22.11.2020 15:06 Ответить
Обьясняю - чувырло подъезжает к остановке и бёрёт в руки таксофон.// типа он того, is good son civilisations
показать весь комментарий
22.11.2020 16:36 Ответить
шось вони звиздять..судячи з фото він їхав по смузі для громадського транспорту зверху (з боку Деміївки), вилетів, зніс зупинку і став поза нею..це якщо машину не пересунули..дурнувате там місце..
показать весь комментарий
22.11.2020 15:11 Ответить
Зачем спасать такого? Чтобы в следующий раз убил кого-то наверняка? Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 1044
И да. А чего ж это он "не справился с управлением"? Наверное, потому что летел, как ракета? Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 9131
показать весь комментарий
22.11.2020 15:20 Ответить
Ось вам приклад як в ізраілі роблять Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 1850
показать весь комментарий
22.11.2020 15:25 Ответить
У нас в Днепре точно так же!!! Сразу подумал фотка из Днепра!!!
показать весь комментарий
22.11.2020 15:37 Ответить
Ці боларди можна (треба) робити ще й автоматичними. Для себе ж живемо.
показать весь комментарий
22.11.2020 16:32 Ответить
У нас треба протитанкові класти)))
показать весь комментарий
22.11.2020 15:39 Ответить
Вот такиеЛегковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 5156
показать весь комментарий
22.11.2020 21:12 Ответить
точно.)))
Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 3839

...
показать весь комментарий
22.11.2020 15:46 Ответить
всраные фейсбучники и втыкатели в рейтинг водилы такси!
показать весь комментарий
22.11.2020 16:33 Ответить
Філатов по Дніпру встановлює зупинки з огорожею, для безпеки громадян.
показать весь комментарий
22.11.2020 16:58 Ответить
Так то ж в Днепре
показать весь комментарий
22.11.2020 17:44 Ответить
пора біля зупинок ставити шибениці для тих що літають або п'яні
показать весь комментарий
22.11.2020 17:30 Ответить
коронавірус косить
показать весь комментарий
22.11.2020 18:38 Ответить
Цікаво, чи сотню їхав шумахер!
І сьогодні день прекрасний ні дощу, ні снігу, а воно на зустрічну поперлось!!!
показать весь комментарий
22.11.2020 19:00 Ответить
хунда гец такой гец
показать весь комментарий
22.11.2020 19:03 Ответить
хорошо че люди не пострадали
показать весь комментарий
22.11.2020 19:46 Ответить
 
 