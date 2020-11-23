16 416 19
Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В столице на проспекте Лобановского произошло ДТП, в котором чудом обошлось без жертв.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев оперативный" в Facebook, водитель Chevrolet не справился с управлением, из-за чего его автомобиль пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.
"Другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из авто, оказали первую помощь и передали врачам скорой. Также было ликвидировано небольшое возгорание под капотом автомобиля", - сообщают очевидцы.
На момент столкновения на остановке никого не было, поэтому, кроме водителя, в результате инцидента никто не пострадал.
Топ комментарии
+24 Player New
показать весь комментарий22.11.2020 14:56
+19 Player New
показать весь комментарий22.11.2020 15:25
+18 klhlhhhhhhhhhhhkf
показать весь комментарий22.11.2020 15:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
И да. А чего ж это он "не справился с управлением"? Наверное, потому что летел, как ракета?
...
І сьогодні день прекрасний ні дощу, ні снігу, а воно на зустрічну поперлось!!!