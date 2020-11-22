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Дрогобыч (53) местные выборы (2145) ОПОРА (247)

Два автобуса "журналистов" прибыли в Дрогобыч для "охраны порядка" на выборах, - "ОПОРА". ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В центре Дрогобыча (Львовская обл.), где в воскресенье проходит повторное голосование на выборах мэра, замечены около ста молодых людей, приехавших на двух автобусах. Они представились журналистами, кроме того, намерены охранять избирательные участки.

Об этом сообщила гражданская сеть "ОПОРА", передает Цензор.НЕТ.

Видео о скоплении молодежи возле одного из домов в Дрогобыче сеть получила на правах анонимности.

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По данным полиции, в городе зафиксировано два автобуса со львовскими номерами. Правоохранители пообщались с молодыми людьми, и те рассказали, что планируют охранять избирательные участки и являются журналистами. В подтверждение показали удостоверения издания "Новая пора". По информации государственного реестра печатных СМИ и информационных агентств это медиа зарегистрировано в Запорожской области. Известно также, что три человека из прибывших прописаны в Запорожской области, остальные - во Львовской.

Два автобуса журналистов прибыли в Дрогобыч для охраны порядка на выборах, - ОПОРА 01

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Представители этого издания уже пытались попасть в помещения участковых избирательных комиссий №461735 (Стебник) и №461718 (Дрогобыч). Главы комиссий вместе с полицейскими отказали им в праве присутствия. У одного из представителей СМИ не было печати на журналистском удостоверении, другой имел свидетельство о регистрации издания с просроченной датой.

В Дрогобыче во втором туре выборов принимают участие действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвиженец) и генеральный директор ООО "Брати" Андрей Веселый (самовыдвиженец).
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Топ комментарии
+29
Ті ж "журналісти", що у Пороха під будинком?
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22.11.2020 15:29
+13
Гвалт !
проститутку изгоняют из борделя за развратное поведение Два автобуса "журналистов" прибыли в Дрогобыч для "охраны порядка" на выборах, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 8989
У Штепы решили забрать мандат депутата в Славянске
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22.11.2020 15:32
+11
Где Аваков почему єти журношлюхи еще не в СИЗО Два автобуса "журналистов" прибыли в Дрогобыч для "охраны порядка" на выборах, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 788
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22.11.2020 15:26
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Где Аваков почему єти журношлюхи еще не в СИЗО Два автобуса "журналистов" прибыли в Дрогобыч для "охраны порядка" на выборах, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 788
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22.11.2020 15:26 Ответить
єти - бигфут (снежный человек) что ли?
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22.11.2020 15:28 Ответить
Потому , что 🎒+💩Каломой =кошер -ностра в Украине
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22.11.2020 17:57 Ответить
Так Аваков их и прислал, транспортом обеспечил...
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23.11.2020 10:57 Ответить
зачастую даже закрытое маской лицо отображает внутренний мир индивидуума,судя чисто по глазам...ну и ещё конечно пальчики
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22.11.2020 15:28 Ответить
Ті ж "журналісти", що у Пороха під будинком?
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22.11.2020 15:29 Ответить
А у Вадима Титушко из какого СМИ было удостоверение?
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22.11.2020 15:30 Ответить
Гвалт !
проститутку изгоняют из борделя за развратное поведение Два автобуса "журналистов" прибыли в Дрогобыч для "охраны порядка" на выборах, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 8989
У Штепы решили забрать мандат депутата в Славянске
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22.11.2020 15:32 Ответить
новина позавчорашнього дня, яка зявилася на Цензорі тільки сьогодні Два автобуси "журналістів" прибули до Дрогобича для "охорони порядку" на виборах, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2102
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22.11.2020 17:00 Ответить
"нова_пора"... Це не від "каськіва", коханця "тані_даниленко" та просто купи лайна, якщо коротко? Тепер він в "опзж".
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22.11.2020 15:38 Ответить
Если коротко, он был известный активист, такое же дерьмо, как и все остальные активисты - семенченко, наем, лещенко, бигус.
Папа его был председателем колхоза, ставившим перед собой повышенные соцобязательства - перетрахать всех доярок.
Не удалось.
Мужья доярок собрались и отбили ему переходящее красное знамя, вымпелы и почетные грамоты.
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22.11.2020 16:22 Ответить
Ложь! каськив - революция на граните - луценко - парашенка.
Вот правильный ассоциативный ряд.
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22.11.2020 18:40 Ответить
"Самовыдвижеци" это как у Кивы ?!
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22.11.2020 15:38 Ответить
Кива самоудовлетворенец
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22.11.2020 15:42 Ответить
Ківу беруть в збірну московії замість Дзюби.
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22.11.2020 15:53 Ответить
Откат ко временам Йолковича идет семимильными шагами.
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22.11.2020 15:51 Ответить
Украина всегда одна и та же, только сказки меняются.
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22.11.2020 16:46 Ответить
Є певний механізм для тих, хто представляє інтереси будь кого, відповідний кандидат мав зареєструвати їх спостерігачами і видати посвідчення, те ж саме стосується незалежних спостерігачів і Опори, їм посвідчення видає ТВК. Посвідчення журналіста не є пропуском на дільницю.
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22.11.2020 15:53 Ответить
Нацкорпус вы? сегодня вы "журналисты" и вчера вас возле феофании не было как и Свободы понимаю невозможно быть одновременно в двух местах предпочтение вчера отдали пикета дома Пороха
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22.11.2020 16:08 Ответить
Два автобуси "журналістів" прибули до Дрогобича для "охорони порядку" на виборах, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 3483
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22.11.2020 16:19 Ответить
Насчёт судей -- это чисто постсофковое .
В развитых странах судьи опережают по уровню доверия граждан даже церковь и армию .
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23.11.2020 01:14 Ответить
Напомнило 2004 и 2014 года. Вава с Аваковым семимильными шагами возвращает Украину в зад.
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22.11.2020 16:57 Ответить
Меня всегда удивляло зачем в паспорте столько пустых страниц не учитывая обязательных штампов.Теперь начал понимать что там должны стоять отметки что Гражданин Украины уже проголосовал.
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22.11.2020 17:46 Ответить
А чому їх не відписдили? Лінь?
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22.11.2020 19:46 Ответить
Какая власть , такие и журналисты
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22.11.2020 23:37 Ответить
А что собственно мучится? Журналисты говорят. Окей. Просто ПРОВЕРЬТЕ оформлены ли они на работу? 100% нет. КАК же тогда они работают? Бесплатно что ли? АГА. Гнать этих "журналистов" взашей.
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23.11.2020 10:25 Ответить
 
 