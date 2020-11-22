58-я ОМПБр проводит тренировки на Львовщине с инструкторами НАТО. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Во Львовской области 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Выговского проводит тренировки на базе Международного центра миротворчества и безопасности с представителями стран-партнеров НАТО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Сухопутных войск ВСУ.
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+10 mrSmith
показать весь комментарий22.11.2020 16:23
+8 Super Gut
показать весь комментарий22.11.2020 18:19
+5 Molli
показать весь комментарий22.11.2020 16:19
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ВСУ снабжаются вооружением по остаточному принципу: все солдаты вооружены "голыми" автоматами, нет ни дтк, ни у кого нет коллиматора, никаких тактических обвесов...
Бо позвільняють вас, мабудь незабаром, на українські пенсії -- у сепарів кращі будуть -- російські...
а на Восточной в зоне разграничения и стрелять не болванками а боевыми! .