58-я ОМПБр проводит тренировки на Львовщине с инструкторами НАТО. ФОТОрепортаж

Во Львовской области 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Выговского проводит тренировки на базе Международного центра миротворчества и безопасности с представителями стран-партнеров НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Сухопутных войск ВСУ.







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