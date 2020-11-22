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58-я ОМПБр проводит тренировки на Львовщине с инструкторами НАТО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Во Львовской области 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Выговского проводит тренировки на базе Международного центра миротворчества и безопасности с представителями стран-партнеров НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Сухопутных войск ВСУ.

58-я ОМПБр проводит тренировки на Львовщине с инструкторами НАТО 01

58-я ОМПБр проводит тренировки на Львовщине с инструкторами НАТО 02
58-я ОМПБр проводит тренировки на Львовщине с инструкторами НАТО 03
58-я ОМПБр проводит тренировки на Львовщине с инструкторами НАТО 04

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58-я ОМПБр проводит тренировки на Львовщине с инструкторами НАТО 05
58-я ОМПБр проводит тренировки на Львовщине с инструкторами НАТО 06
58-я ОМПБр проводит тренировки на Львовщине с инструкторами НАТО 07
58-я ОМПБр проводит тренировки на Львовщине с инструкторами НАТО 08

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ "Восток". ФОТОрепортаж

58-я ОМПБр проводит тренировки на Львовщине с инструкторами НАТО 09

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Очень неприятное ощущение возникает, когда видишь фото с учений ВСУ и НГ.
ВСУ снабжаются вооружением по остаточному принципу: все солдаты вооружены "голыми" автоматами, нет ни дтк, ни у кого нет коллиматора, никаких тактических обвесов...
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22.11.2020 16:23
+8
Тренировки нужно проводить в конче заспе. Там что ни рожа - то сепар либо мародер: зеленский, венедиктова, чучма, мертведчук, бойко, шуфрик, ахметов и еще сотня отборных гнид на нашей шее.
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22.11.2020 18:19
+5
Натовці вчаться у наших
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22.11.2020 16:19
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Натовці вчаться у наших
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22.11.2020 16:19 Ответить
Вчаться як с Дебали драпати чи не отвичать на обстрелы?
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22.11.2020 19:15 Ответить
Очень неприятное ощущение возникает, когда видишь фото с учений ВСУ и НГ.
ВСУ снабжаются вооружением по остаточному принципу: все солдаты вооружены "голыми" автоматами, нет ни дтк, ни у кого нет коллиматора, никаких тактических обвесов...
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22.11.2020 16:23 Ответить
Ну как при совке .Только броники появились
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22.11.2020 17:45 Ответить
Хлопці, розвертайтесь скоріш від Лугандона на Київ... -- то, може, за вами солдати НАТО підтягнуться?
Бо позвільняють вас, мабудь незабаром, на українські пенсії -- у сепарів кращі будуть -- російські...
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22.11.2020 16:35 Ответить
Автомат теж важко тягати.)
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22.11.2020 17:24 Ответить
Тренировки нужно проводить не на Западной Украине
а на Восточной в зоне разграничения и стрелять не болванками а боевыми! 58-а ОМПБр проводить тренування на Львівщині з інструкторами НАТО - Цензор.НЕТ 8481 .
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22.11.2020 17:27 Ответить
Тренировки нужно проводить в конче заспе. Там что ни рожа - то сепар либо мародер: зеленский, венедиктова, чучма, мертведчук, бойко, шуфрик, ахметов и еще сотня отборных гнид на нашей шее.
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22.11.2020 18:19 Ответить
а в конче вообще отрабатывать только "ковровое бомбометание"...
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22.11.2020 18:34 Ответить
Если бы они не согласились на эти совместные тренировки, их могли бы убить солдаты НАТО!
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22.11.2020 18:52 Ответить
Как все таки ******* смотрятся акмы в современном мире
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22.11.2020 19:16 Ответить
 
 