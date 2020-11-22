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Львов (4432) Садовый (644) Черкассы (803) экзитпол (210) Бондаренко Анатолий (58)

Экзитполы студии Шустера во Львове и Черкассах: мэрами становятся Садовый и Бондаренко. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

На повторных выборах 22 ноября побеждают действующие мэры Львова и Черкасс.

Такие результаты экзитпола от компании Liberty Report опубликовала в Facebook студия Савика Шустера, заказавшая опрос, пишет Цензор.НЕТ.

Во Львове экзитпол показал такие результаты: Андрей Садовый - 62,8%, Олег Синютка - 37,2%.

Экзитполы студии Шустера во Львове и Черкассах: мэрами становятся Садовый и Бондаренко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члены УИК во Львове подписали итоговый протокол до завершения голосования, открыто производство

Экзитполы студии Шустера во Львове и Черкассах: мэрами становятся Садовый и Бондаренко 02

В Черкассах: Анатолий Бондаренко - 54,25%, Виктор Евпак - 45,75%.

Экзитполы студии Шустера во Львове и Черкассах: мэрами становятся Садовый и Бондаренко 03
Экзитполы студии Шустера во Львове и Черкассах: мэрами становятся Садовый и Бондаренко 04

Также смотрите: По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА

Для Львова ожидаемая погрешность экзитпола составила 1,21%, для Черкасс - 1,45%.

Отметим, что также повторное голосование проводилось сегодня в Днепре, Николаеве, Ривне, Полтаве, Ужгороде, Никополе, Дрогобыче и Славянске. Liberty Report не проводила экзитпол в этих городах.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+53
ага) Мудрий нарід продовжує несамовито серти собі на голову Экзитполы студии Шустера во Львове и Черкассах: мэрами становятся Садовый и Бондаренко - Цензор.НЕТ 4327
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22.11.2020 20:50
+41
та нє, народ мудрий)))
перша в світі країна обравша презом персонажа серіалу
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22.11.2020 21:06
+29
его ошибка в том, что он никак не хочет понять, что народ реально тупой
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22.11.2020 21:08
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бывший нардеп-регионал и руководитель президентского штаба Януковича Тарас Черновол, очень сильно расстроился, что во Львове победил Садовой и проиграл соратник Петралексеича

Екзитполи студії Шустера у Львові та Черкасах: мерами стають Садовий і Бондаренко - Цензор.НЕТ 1441
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23.11.2020 20:32 Ответить
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