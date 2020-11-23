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мэр (1632) экзитпол (210) Славянск (2502)

Действующий мэр Славянска Лях переизбран, - экзитпол Research & Branding Group. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

На выборах Славянского городского головы Вадим Лях опережает Павла Придворова.

Такие данные показал экзитпол, проведенный консалтинговым агентством "Research & Branding Group", передает Цензор.НЕТ.

Так, действующий мэр Славянска Вадим Лях получил 58,8% голосов избирателей, его оппонент Павел Придворов - 41,2%.

Действующий мэр Славянска Лях переизбран, - экзитпол Research & Branding Group 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ. "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска. ДОКУМЕНТ

Отмечается, что экзитпол проводился 22 ноября на 54 избирательных участках в Славянске. В нем приняли участие 4619 избирателей. Ожидаемая предельная ошибка ± 1,4% (при уровне доверительной вероятности Р = 0,95).

Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+31
В сортах говна не разбираюсь.
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22.11.2020 21:23
+21
двое из рыговского ларца одинаковы с лица Действующий мэр Славянска Лях переизбран, - экзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 418
Действующий мэр Славянска Лях переизбран, - экзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 8793
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22.11.2020 21:26
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В сортах говна не разбираюсь.
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22.11.2020 21:23 Ответить
Консистенція одна !!))
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22.11.2020 21:40 Ответить
Борьба была равна - боролись два говна.
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23.11.2020 07:35 Ответить
жопоблок і жопоплатформа?
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22.11.2020 21:24 Ответить
Праворуч нас рать,ліворуч нас рать,єтіт твою мать !!))
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22.11.2020 21:36 Ответить
Тут цікаве інше,за Придворова агітувала Штепа,кажуть їй Курвалевська з Шухричем 300 тисяч баксів відвалили))
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22.11.2020 21:25 Ответить
двое из рыговского ларца одинаковы с лица Действующий мэр Славянска Лях переизбран, - экзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 418
Действующий мэр Славянска Лях переизбран, - экзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 8793
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22.11.2020 21:26 Ответить
Народ не тот?
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22.11.2020 22:10 Ответить
народ - говно, тут не поспоришь
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23.11.2020 10:37 Ответить
гиркина им верните..и мальчика распятого..падлы
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22.11.2020 21:32 Ответить
А как жеш пономарьов ?!
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22.11.2020 21:33 Ответить
жизнь всегда учит одному - что идиотов по жизни - вату..., она ни чему не учит..., и сколько волка не корми - он все равно туда смотрит...(это касаемо "выборцев")
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22.11.2020 21:38 Ответить
Виграла жаба чи гадюка?
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22.11.2020 21:42 Ответить
боря колесников
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22.11.2020 21:45 Ответить
Казлорылые.
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22.11.2020 22:19 Ответить
Жаба та гадюка різні вагові категорії))!!. Галюка з гадюкою думаю так точніше. Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 4777
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23.11.2020 12:08 Ответить
Штепы тут явно не хватает... так бы цирк уродцев был бы в полном составе.
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22.11.2020 22:18 Ответить
Да уж, Паша пролетел, и слава богу. Я вообще удивлён, что он вышел во второй тур. Пусть и дальше свой завод вгоняет в глубокую ж...
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22.11.2020 22:21 Ответить
Зажиддя програє жопоблоку? Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 8055 фігня якась..І ті і ті-сєпари і совка-кацаподрочери. Яка між ними різниця?
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22.11.2020 22:21 Ответить
Карыта уменьшиласся, рыла ни памищаюцца. Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 8611 Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 8611 Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 8611
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22.11.2020 23:40 Ответить
Які виборці, такі і штепи у них.
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22.11.2020 22:25 Ответить
Вот славянцев действительно понять трудно. Люди, чей город зыхватывали террористы, люди которые на своей шкуре ощутили, каково оно, стать заложником, даже если и были иллюзии по поводу русского мира, сейчас то оно можно увидеть, каково оно, жить в днрах-лнрах - голосуют за опзж. Вот как?!
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22.11.2020 22:39 Ответить
Ничего трудного: любителям русскага миръа тяжело признать,что они лохи. Поэтому будут продолжать топить за ублюдков.
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23.11.2020 07:36 Ответить
Т.е. абсолютно все украинские партии - ватные? Кроме ес, естест-но. 75% народа - вата, кроме вас, естест-но?
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23.11.2020 11:47 Ответить
За победителя должна выйти замуж Штепа. И чтоб они жили недолго, несчастливо, но умерли в один день.
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22.11.2020 22:59 Ответить
Ане низзя, ано уже за каня вышло замуж. Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 3775 Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 3775 Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 3775
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22.11.2020 23:43 Ответить
За Лаврова? Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 4124
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23.11.2020 00:02 Ответить
За настоящего, на катором катаицца. Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 2497 Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 2497 Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 2497
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23.11.2020 12:02 Ответить
Штепа поддержала Придворова, за что её поперли из партии. Там такие страсти, а-ха-ха)))
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23.11.2020 07:37 Ответить
«Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо».© Сер Уинстон Черчилль.
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23.11.2020 11:57 Ответить
 
 