Три человека погибли в ДТП в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Немирове Винницкой области 22 ноября ВАЗ столкнулся с ЗИЛ.
Как сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС Виннитчины, в 3:26 на место происшествия вызвали спасателей, информирует Цензор.НЕТ.
"31-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 допустил столкновение с автомобилем марки ЗИЛ 554, который стоял на проезжей части улицы из-за неисправности транспортного средства (блокировка подшипника)", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров погибли на месте происшествия.
Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали погибших из транспортного средства.
Топ комментарии
+4 Дід Василь
показать весь комментарий22.11.2020 22:25
+3 Дмитро Черних 794bd8a2
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+2 PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий22.11.2020 21:42
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хотя...наверное и от удара "в зад" могло наверное вылететь с уплотнительных резинок
Стоянка запрещается:
З якою швідкістю їхав кацапський тазик ВАЗ?
Чи тверезий був водій як що не помітив ЗИЛ?