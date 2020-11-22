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Три человека погибли в ДТП в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Немирове Винницкой области 22 ноября ВАЗ столкнулся с ЗИЛ.

Как сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС Виннитчины, в 3:26 на место происшествия вызвали спасателей, информирует Цензор.НЕТ.

"31-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 допустил столкновение с автомобилем марки ЗИЛ 554, который стоял на проезжей части улицы из-за неисправности транспортного средства (блокировка подшипника)", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров погибли на месте происшествия.

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Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали погибших из транспортного средства.

Три человека погибли в ДТП в Винницкой области, - ГСЧС 01
Фото: suspilne.media

Три человека погибли в ДТП в Винницкой области, - ГСЧС 02
Фото: suspilne.media

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
В пол четвертого утра стоял ЗИЛ на проезжей части? Когда он там начал стоять? Знак аварийной остановки был? ЗИЛ виноват...
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22.11.2020 22:25
+3
То з якою швидкістю ,це недолуге летіло ??))
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22.11.2020 21:43
+2
Він ще й гарантовано гнав.Куди ви всі поспішаєте,в могилу?
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22.11.2020 21:42
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нема слів (((
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22.11.2020 21:40 Ответить
Він ще й гарантовано гнав.Куди ви всі поспішаєте,в могилу?
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22.11.2020 21:42 Ответить
Скрябiн вибив на Сіквої моста в ГАЗона і загинув, а цей... на жигулях в ЗІЛа вибив...
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22.11.2020 22:32 Ответить
Тебя это как-то радует? Три людини загинули в ДТП у Вінницькій області, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3782
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22.11.2020 23:06 Ответить
Нет(... Со смертью Скрябина до сих пор не смирился(... А у этих бедолаг, если сравнивать, шансов не было вообще.
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22.11.2020 23:25 Ответить
То з якою швидкістю ,це недолуге летіло ??))
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22.11.2020 21:43 Ответить
а з якою швидкістю у нас всі їздять?????????? дорога знайома, широка, вільна від транспорту на ранок...тоді майже всі їдуть 80,але якщо не помітили, то і 60-70 вистачило б
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23.11.2020 07:59 Ответить
у ЗИЛа выбита лобовуха ? водила вылетал?
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22.11.2020 21:58 Ответить
щебень с кузова ….
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22.11.2020 22:14 Ответить
щебень или песок (плохо видно) на крыше...кузов высокий...
хотя...наверное и от удара "в зад" могло наверное вылететь с уплотнительных резинок
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22.11.2020 22:26 Ответить
Відро з гайками просто розсипалось.
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22.11.2020 22:18 Ответить
Не менше 100 летел
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22.11.2020 22:22 Ответить
Если вовремя не увидел, то и 70 хватит.
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22.11.2020 22:26 Ответить
В пол четвертого утра стоял ЗИЛ на проезжей части? Когда он там начал стоять? Знак аварийной остановки был? ЗИЛ виноват...
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22.11.2020 22:25 Ответить
15.10.
Стоянка запрещается:
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22.11.2020 23:18 Ответить
Яка швидкість у населеному пункту?
З якою швідкістю їхав кацапський тазик ВАЗ?
Чи тверезий був водій як що не помітив ЗИЛ?
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23.11.2020 00:40 Ответить
Мда.... Шансів явно не було. Вагові категорії різні.
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23.11.2020 06:22 Ответить
 
 