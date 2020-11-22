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мэр (1632) Ривне (504) экзитпол (210)

Выборы мэра Ривного: обработано 75% бюллетеней, лидирует Третьяк (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

После закрытия участков в Ривном начали появляться различные данные о результатах повторного голосования на выборах городского головы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным экзитпола, обнародованного центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Виктора Шакирзяна поддержали 50,94% избирателей, его оппонента Александра Третьяка - 46,03%.

Опрос проводился 22 ноября на 30 избирательных участках Ривного. В нем приняли участие 1914 избирателей. Уровень досягаемости исследования (Response Rate) - 69,32%. Отказов от интервью - 847.

Как сообщает Супільне, около 21:00 в эфире телеканала ITV озвучили результаты экзит-пола от социологической группы "Выбор". Они показывают у Александра Третьяка 48,62%, у Виктора Шакирзяна - 48,92%. Работали социологи на 30 участках из 111.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытка подкупа избирателей зафиксирована на выборах в Ривном, - Нацполиция

Согласно параллельному подсчету голосов штаба "Европейской Солидарности", на выборах городского головы Ривного Третьяк набирает 53%, а Шакирзян - 47%.

В то же время, УИК уже обработал 75% бюллетеней - это 40 014 голосов. Побеждает Александр Третьяк с отрывом в 992 голоса: за Виктора Шакирзяна - 47,76% (19 110 голосов), за Александра Третьяка - 50,24% (20 102), сообщает местное издание 0362.

Также читайте: 21 и 22 ноября в Ривном объявили рабочими днями из-за протестов предпринимателей и местных выборов, - мэр Хомко

Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+31
Власне українських президентів було два - це Ющенко і Порошенко і їх обох кацапсько-жидівський олігархічний клан змішав з лайном. Біда України в тому, що свідомих українців 25%, а бидла 73%.
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22.11.2020 22:08
+21
Точно подмечено! В 2014-м президента тоже не украинца выбрали, к слову./ Его отец Алексей Иванович Порошенко украинец.И дедушка его, Иван Евдокимович, тоже был Порошенко и тоже украинец.Мать Порошенко в девичестве была Григорчук Евгения Сергеевна. Её мать в девичестве была Лазаренко. Еврейских корней не наблюдается. -Антифэйк. Порошенко Вальцман 04.10.2018/ смысл придумки-многоходовки ФСБ Порошенко это Вальцман: приучить украинцев к мысли-сегодня Вальцман, завтра Зальцман , какая разница. И приучили.Результат -вор Коломойский с кодланом.
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22.11.2020 22:14
+12
Alexey Lexx Зеленский опередил. )
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22.11.2020 22:34
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вот так и с крымом будет...

Екзитпол SOCIS: Рівненським міським головою стає Шакирзян - Цензор.НЕТ 830
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22.11.2020 23:15 Ответить
Вирус. Поселился, сожрал, сдох. Иногда вместе с носителем
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22.11.2020 23:18 Ответить
Шаркізян - маріонетка ,двох слів зв'язати не може. За якими стоять Ну дуже стрьомні товариші. Статті про них є в місцевій газеті розслідувань Четверта влада.
Купляють "громадських активістів" пачками)
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22.11.2020 22:50 Ответить
Але прикро, що так багато людей ведуться на таку голіму туфту.
І прикладам нєсть числа.
Довірлива отара баранів.
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23.11.2020 13:16 Ответить
https://4vlada.com/rivne-razom-z-kurysom-kryminalom-i-mutnymy-zv-iazkamy-shcho-nam-ne-rozkazaly-pro-shakyrziana
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22.11.2020 22:52 Ответить
Хорошо если Третьяк!
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22.11.2020 22:55 Ответить
Отлично. Ровно заслуживает городского голову от "Европейской солидарности".
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22.11.2020 22:57 Ответить
Заголовок не соответствует содержанию статьи.
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22.11.2020 23:00 Ответить
Кандидат від партії "Європейська Солідарність" Олександр Третяк виграє вибори міського голови у Рівному.
За даними підрахунку 100% протоколів, Третяк набирає 50,18% голосів. За нього проголосували 27 412 виборців. Його опонент відстає майже на 3% із результатом 47,76%, він отримав 26 093 голоси.

Олександр Третяк на брифінгу подякував рівнянам за підтримку. Він зазначив, що на цих виборах перемогли європейські цінності, з якими команда "ЄС" йшла до людей.
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22.11.2020 23:24 Ответить
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