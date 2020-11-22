Экзитпол НикВести: На выборах мэра Николаева побеждает Сенкевич. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
На выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.
Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, результаты которого были оглашены в прямом эфире политического ток-шоу "Битва за місто" на НикВести, информирует Цензор.НЕТ.
Кандидат в мэры от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владислав Чайка набирает 38,4%.
Опрос проводился сегодня, 22 ноября, в течение дня по выборке среди избирателей, шаг 8 (опрашивали каждого 8 человека). Выборка рассчитана пропорционально количеству избирателей в каждом районе Николаева. Количество участков, на которых работали интервьюеры было, определено пропорционально количеству избирателей в каждом районе города. Опрос проводился на 28 больших участках (более 2000 избирателей на каждом), всего опрошено 2048 респондентов, погрешность составляет не более 2,99%.
Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.
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Все остальные проигнорировали эти выборы, так как явка меньше 30%. А за Сенкевича проголосовало в лучшем случае 19% из списка. Наверное самый низкий показатель за 25 лет.
Пусть лучше сидят и смотрят Сватов
Интересно, что в голове у людей, которые голосовали за его сынка, думали он лучше папаши?!
При Сенкевиче, реально появились изменения: воостановили парк Победы, заменяются тротуары по всему городу на плитку, делаются переходы, ставятся светофоры....
Давайте упростим задачу, выделив основные моменты и сделаем выбор:
- Есть человек пришедший на должность, когда там баблом не сильно то и пахло. А когда бабло появилось, начал делать реальные дела...
- И есть второй человек, сын мафиози (старого Чайку связывали с мафией если не в курсе), который решил материализоваться на должность мэра, когда тут запахло баблом.
Кого умный человек выберет?! Если он конечно, не конченый синежопый упырь!
А насчёт пришедший на должность, дак тут вообще хохма. Он сам сказал, что шел в мэры поприколу, что бы потешить свое эго.
еще раз написать надо чтобы дошло что мэр НЕ МОЖЕТ по своему желанию купить ЛЮБОЕ медоборудование если ему это не согласовали из МОЗа поэтому просит волонтеров?
Так и с той площадью, мэр был инициатором самого проекта, его согласования. А вот кто будет подрядчик, сколько бабла на это выделить....это уже депутаты!!!! Хотя именно по этим моментам бочку катят именно на Сенкевича
В чём "здорово"?
И это очень хорошо, на фоне пророссйского шабаша в Харькове и Одессе
и ещё, один чайка уже был, оставил после себя вышку возле моста ,хватит
Чайка старший выстроил здание,прям у берега,где ВООБЩЕ строить запрещено,грунт едет,
а потом отошёл в мир иной
так и стоит это доробало у въезда в город с моста,флаг да,реет над ним )
привет
За даними підрахунку 100% протоколів, Третяк набирає 50,18% голосів. За нього проголосували 27 412 виборців. Його опонент відстає майже на 3% із результатом 47,76%, він отримав 26 093 голоси.
Олександр Третяк на брифінгу подякував рівнянам за підтримку. Він зазначив, що на цих виборах перемогли європейські цінності, з якими команда "ЄС" йшла до людей.