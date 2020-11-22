Полиция 22 ноября зарегистрировала 407 сообщений о нарушениях на местных выборах. ИНФОГРАФИКА

В день повторного голосования на выборах в 11 городах правоохранители зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Отмечается, что больше всего нарушений на выборах зарегистрировано в Днепропетровской - 206, Львовской - 46, Полтавской - 41, Ривненской - 34, Николаевской - 26, Донецкой - 15, Запорожской - 14, Закарпатской - 12, Черкасской - 11 и 2 - в Кировоградской областях.

В основном события касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации - 177, незаконной агитации - 36, подкупа избирателей - 20 конфликта - 13, уничтожения или порчи бюллетеня или другой избирательной документации - 12, фальсификации избирательных документов - 8, незаконного опроса - 4, конфликтов между членами ТИК (УИК) - 3, попытки или вынесения избирательного бюллетеня - 3.

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По результатам проведенных проверок составлены 10 административных протоколов.

Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошло повторное голосование на местных выборах. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.