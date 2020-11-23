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89 протоколов о нарушении карантина составлены на выходных в Киеве: отличились рестораны и ТРЦ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Сотрудники Госпродпотребслужбы совместно с полицией Киева в воскресенье, 22 ноября, составили 44 админпротокола на заведения за нарушение карантина выходного дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, нарушения фиксировали в ТРЦ, ресторанах и даже в театре.

Лидером оказался ресторан Villa Riviera на Днепровской набережной. Заведение трижды ловили на нарушения карантинных правил. На него составлен протокол по ст. 44-3 КУоАП, а заведение закрыто. Также дважды нарушал ресторан Mister Cat на Оболонском проспекте, 26. Полиция в отношении руководства Villa Riviera и Mister Cat открыла уголовное дело по статье о нарушении санитарных норм (ст. 325).

Нарушения также зафиксировали в заведениях Brugge и Bestie. Другие нарушения были выявлены в торговых точках.

89 протоколов о нарушении карантина составлены на выходных в Киеве: отличились рестораны и ТРЦ 01
89 протоколов о нарушении карантина составлены на выходных в Киеве: отличились рестораны и ТРЦ 02

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В субботу 21 ноября нарушения фиксировали в торгово-развлекательных центрах "Меридиан" и "Пирамида". Также сотрудники Госпродпотребслужбы обнаружили прием посетителей в детском театре-студии "Колесико", который находится на Андреевском спуске.

89 протоколов о нарушении карантина составлены на выходных в Киеве: отличились рестораны и ТРЦ 03
89 протоколов о нарушении карантина составлены на выходных в Киеве: отличились рестораны и ТРЦ 04
89 протоколов о нарушении карантина составлены на выходных в Киеве: отличились рестораны и ТРЦ 05
89 протоколов о нарушении карантина составлены на выходных в Киеве: отличились рестораны и ТРЦ 06

Всего за 21 ноября было составлено 45 админпротоколов.

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89 протоколов о нарушении карантина составлены на выходных в Киеве: отличились рестораны и ТРЦ 07
89 протоколов о нарушении карантина составлены на выходных в Киеве: отличились рестораны и ТРЦ 08
89 протоколов о нарушении карантина составлены на выходных в Киеве: отличились рестораны и ТРЦ 09

89 протоколов о нарушении карантина составлены на выходных в Киеве: отличились рестораны и ТРЦ 10
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"Нужно просто перестать умирать". На прикарпатье оштрафовали похоронное бюро за работу на выходных. Страна - квартал 95 блт.
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23.11.2020 10:07 Ответить
Цікаво на основі чого? Папірець підписаний зеленим олухом,котрий був "самоїзоляції? А велика гербова печатка на ньому є? Ідотенрайх!
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23.11.2020 10:26 Ответить
Очередная видимость работы. Работали почти все, а у них "89 протоколов". Вы, или крестик снимите, или трусы оденьте.
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23.11.2020 10:58 Ответить
Я еще понимаю тех жадных до денег мудаков, которые не закрываются вопреки введенным правилам. Но как понять тех, которые в эти генделыки ходят? Это какой-то массовый психоз. С них не штрафы брать нужно, а данные, чтобы потом, когда они заболеют, отказывать в госпитализации по Ковид19. И пусть лечатся в платных больничках, на Марсе, вообще по барабану. Главное, чтобы не занимали места нормальных людей. А то обратился один анестезиолог ко всем ковидиотам умирать дома, так вони подняли...
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23.11.2020 11:33 Ответить
 
 