РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14184 посетителя онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Силовики
3 608 13
наркотики (2107) Одесская область (3105) Нацполиция (15739) правоохранительные органы (2944) борьба с наркотиками (124)

Полицейские изъяли у трех жителей Одесской области наркотиков на 1 миллион гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Мешки, емкости и коробки с марихуаной, а также пакетики с амфетамином - все это обнаружили полицейские совместно с сотрудниками таможни, под процессуальным руководством местной прокуратуры № 2 и при силовой поддержке бойцов спецподразделения ТОР. Изъятое направлено на исследование, за совершенное фигурантам грозит до восьми лет за решеткой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

В поле зрения оперативников Управления по борьбе с наркопреступностью в Одесской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции попал ранее судимый 41-летний одессит. Как выяснилось, мужчина организовал продажу марихуаны в городе Одесса. Во время санкционированного обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили коробки и пакеты с марихуаной.

А вот 33-летняя жительница Беляевского района занималась выращиванием растений конопли, в основном методом "гидропоники", поставкой, изготовлением, хранением и оптовым сбытом уже готового наркотического средства марихуана. Кроме того, на ее приусадебном участке правоохранители обнаружили теплицу, которую женщина использовала для культивирования наркосодержащих растений. В результате мероприятий изъято около трех килограммов марихуаны, которая хранилась в банках и мешках.

Полицейские изъяли у трех жителей Одесской области наркотиков на 1 миллион гривен 01

Еще одного торговца марихуаной полицейские также обнаружили на территории Беляевского района. Кроме наркозелья 34-летний мужчина предлагал наркозависимым и амфетамин. В его доме работники полиции обнаружили уже расфасованный психотроп и коробки с марихуаной.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Контрактник авиационной эскадрильи выращивал дома и продавал коноплю, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Общая стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ у наркосбытчиков по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен.

Полицейские изъяли у трех жителей Одесской области наркотиков на 1 миллион гривен 02

По всем фактам следователи Одесской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до восьми лет тюремного заключения.

Полицейские изъяли у трех жителей Одесской области наркотиков на 1 миллион гривен 03
Полицейские изъяли у трех жителей Одесской области наркотиков на 1 миллион гривен 04
Полицейские изъяли у трех жителей Одесской области наркотиков на 1 миллион гривен 05
Фото: сайт полиции
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
та яка наркота, я вас прошу, трава куди безпечніша за пойло що у нас називають водка.
не плутайте травичку з важкими та сентетичними.
показать весь комментарий
23.11.2020 10:32
+5
значить хотіли збути без криші кривоохоронців, адже це їхня парафія як і проституція.
показать весь комментарий
23.11.2020 10:30
+4
Потрібно легалізувати маріхуану, вирощування та вживання. Це не наркотики.
показать весь комментарий
23.11.2020 10:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это от Ковидлы.
показать весь комментарий
23.11.2020 10:14 Ответить
Потрібно легалізувати маріхуану, вирощування та вживання. Це не наркотики.
показать весь комментарий
23.11.2020 10:20 Ответить
классная закрутка!!!
показать весь комментарий
23.11.2020 10:16 Ответить
Зелень ще не легалізувала наркоту. Поспішили.
показать весь комментарий
23.11.2020 10:18 Ответить
та яка наркота, я вас прошу, трава куди безпечніша за пойло що у нас називають водка.
не плутайте травичку з важкими та сентетичними.
показать весь комментарий
23.11.2020 10:32 Ответить
да куда там , В сАветскАм сАюзе все что кроме водки - все наркотик
показать весь комментарий
23.11.2020 11:39 Ответить
значить хотіли збути без криші кривоохоронців, адже це їхня парафія як і проституція.
показать весь комментарий
23.11.2020 10:30 Ответить
как в средние века... на костёр обоих и чтобы марихуаной и остальным накормили и обложили вместо дров. чуму иначе не остановить.
показать весь комментарий
23.11.2020 10:45 Ответить
нужна расстрельная статья за такое ! именно из за таких вот Украина в Европу не может попасть! Расстреливать вместе с семьями как деды!
показать весь комментарий
23.11.2020 11:41 Ответить
Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень - Цензор.НЕТ 167 Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень - Цензор.НЕТ 167 Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень - Цензор.НЕТ 1891
показать весь комментарий
23.11.2020 14:00 Ответить
Отправить нахрін маріханщиків в ПаРашу, хай там торгують, відучають від бояришника, або глодянки!
показать весь комментарий
23.11.2020 10:55 Ответить
тепер буде торгівля "вєщьдоками"..
показать весь комментарий
23.11.2020 12:06 Ответить
Всех жителей Одесссы делим на 3 и что мы видим - это же сумашедшие деньжищи.
показать весь комментарий
23.11.2020 14:17 Ответить
 
 