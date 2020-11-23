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Во Львове прощаются с режиссером Романом Виктюком. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Во Львовском Первом театре началось прощание с известным режиссером Романом Виктюком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что прощание с режиссером Романом Виктюком началось в 10:00. Гроб с телом разместили на сцене Первого театра и каждый желающий до 13:00 может подойти и проводить в последний путь режиссера и выразить соболезнования семье.

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"В Москве в пятницу было очень масштабное и тяжелое прощание, ибо там его актеры и очень близкие люди. Во Львов его привезли в субботу вечером специальной машиной. О том, что прощание пройдет в Первом театре семья решила единогласно, ведь именно здесь начиналась его карьера, первые спектакли, это его сцена, он здесь творил", - рассказал Борис Виктюк, племянник режиссера.

Отмечается, что многочисленные поклонники, коллеги и друзья со скорбью и болью прощаются с известным режиссером, который для многих стал примером и вдохновителем.

"Это очень большая потеря в аспекте Украина - мир. Он всемирно известный режиссер и везде при случае подчеркивал, что именно украинский творец, и таким образом об Украине знали другие и ценили нашу культуру", - вспоминает Романа Виктюка его друг и режиссер Сергей Проскурня.

После прощания в Первом театре, состоится отпевание и молитвенный чин в Церкви святого Андрея, а дальше в 15:00 - церемония похорон на Лычаковском кладбище. По завещанию, Романа Виктюка похоронят в семейном склепе, где покоятся его родители.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прощание с Виктюком состоится во Львове в понедельник в Первом театре
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Во Львове прощаются с режиссером Романом Виктюком - Цензор.НЕТ 9285
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23.11.2020 12:50 Ответить
Царство небесное и земля пухом
У Львові прощаються з режисером Романом Віктюком - Цензор.НЕТ 6023
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23.11.2020 13:30 Ответить
Надорвался, развлекая кремлёвскую нечисть....Не берёг себя, живя в своё удовольствие на масковии, а гнить приехал в Украину....А вот великий украинец, знаменитый солист парижской оперы Василий Слипак отдал свою жизнь за Украину, а значит за всех нас....Царствие Небесное ему - защитнику Украины, самоотверженному патриоту и прекрасному человеку Василию Слипаку....
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23.11.2020 14:48 Ответить
100% У Львові прощаються з режисером Романом Віктюком - Цензор.НЕТ 3150
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23.11.2020 14:52 Ответить
все правильно сказано, потрібно всі речі називати своїми іменами...
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23.11.2020 15:02 Ответить
Причем тут Слипак?
Не будь упоротые. Виктюк отлично выращился в адрес донбассни в 2014г
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23.11.2020 16:40 Ответить
не тебе, бездарь, про Виктюка рассуждать.
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23.11.2020 20:58 Ответить
 
 