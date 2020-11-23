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Госпогранслужба (5407) задержание (6590) наркотики (2107)

На границе с РФ задержали итальянца с подозрительными грибами и "травкой", - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Вчера не удалось пересечь границу из Украины в Россию гражданину Италии с подозрительными грибами и "травкой".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Мужчина прибыл в пункт пропуска "Бачевск" на автомобиле марки "Land Rover". Во время погранично-таможенного оформления натренированный на поиск наркотиков пограничный пес помог найти в автомобиле иностранца подозрительные предметы.

Тщательно проверив сумку водителя и транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками обнаружили емкость с 10 г вещества растительного происхождения - вероятно, марихуаны и пластину, возможно с психотропным веществом. Кроме того, была найдена еще и емкость с 100 г сушеных грибов, которые, скорее всего, содержат галлюциногенные (психоделические) вещества.

На границе с РФ задержали итальянца с подозрительными грибами и травкой, - Госпогранслужба 01

На границе итальянец сообщил, что не знает, откуда эти вещи взялись. Он выразил подозрение, что, возможно, кто-то оставил грибы и "травку" в его авто во время одной вечеринки, которую он недавно посещал.

Данный факт будут проверять сотрудники Нацполиции, которым передали 52-летнего иностранца для принятия соответствующего правового решения.

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Обнаруженные вещества изъяты для проведения экспертизы.

На границе с РФ задержали итальянца с подозрительными грибами и травкой, - Госпогранслужба 02
На границе с РФ задержали итальянца с подозрительными грибами и травкой, - Госпогранслужба 03
На границе с РФ задержали итальянца с подозрительными грибами и травкой, - Госпогранслужба 04
На границе с РФ задержали итальянца с подозрительными грибами и травкой, - Госпогранслужба 05
На границе с РФ задержали итальянца с подозрительными грибами и травкой, - Госпогранслужба 06
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Граф Каліостро, не інакше)))
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23.11.2020 13:10 Ответить
На границе с РФ задержали итальянца с подозрительными грибами и "травкой", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3001
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23.11.2020 13:11 Ответить
Как Маркива они мучали - дать сеньору баланды лет на 27, ну не 28 же, мы не звери, а потом пусть сюда ездит с мольбами их главарь карабинеров, а потом, через три года - отпустить.
Не, ну Маркиву "судья" же говорила шо "на Украине гражд. война и ты терпила" - вот и тут, а че? Ах да, загробитчан могут выгнать.... тогда пса усыпить, а синьора с почестями и извинениями посадить на Бизнес класс, а авто загрузить в "Мрию" и аккуратно доставить на землю любителей мафии и россиян, то есть, мафии и пиццы))
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23.11.2020 13:14 Ответить
какой наивный итальяшка!.. мы смеялись всей заставой))
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23.11.2020 13:14 Ответить
Итальянский мольфар? На границе с РФ задержали итальянца с подозрительными грибами и "травкой", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9329
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23.11.2020 13:16 Ответить
Грибы без травки никак, увы.
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23.11.2020 13:17 Ответить
Цензоры! Вы цену находки забыли указать. Каждый раз говорится в публикациях что нашли, сколько и какая этого цена. Это что бы люди знали шо по чем.
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23.11.2020 13:50 Ответить
 
 