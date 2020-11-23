На границе с РФ задержали итальянца с подозрительными грибами и "травкой", - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера не удалось пересечь границу из Украины в Россию гражданину Италии с подозрительными грибами и "травкой".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Мужчина прибыл в пункт пропуска "Бачевск" на автомобиле марки "Land Rover". Во время погранично-таможенного оформления натренированный на поиск наркотиков пограничный пес помог найти в автомобиле иностранца подозрительные предметы.

Тщательно проверив сумку водителя и транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками обнаружили емкость с 10 г вещества растительного происхождения - вероятно, марихуаны и пластину, возможно с психотропным веществом. Кроме того, была найдена еще и емкость с 100 г сушеных грибов, которые, скорее всего, содержат галлюциногенные (психоделические) вещества.

На границе итальянец сообщил, что не знает, откуда эти вещи взялись. Он выразил подозрение, что, возможно, кто-то оставил грибы и "травку" в его авто во время одной вечеринки, которую он недавно посещал.

Данный факт будут проверять сотрудники Нацполиции, которым передали 52-летнего иностранца для принятия соответствующего правового решения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские изъяли у трех жителей Одесской области наркотиков на 1 миллион гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обнаруженные вещества изъяты для проведения экспертизы.









