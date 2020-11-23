На Харьковщине полиция составила 87 протоколов за нарушение "карантина выходного дня". ФОТО
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На территории Харьковской области за минувшие выходные сотрудники полиции составили 87 протоколов за нарушение ограничений "карантина выходного дня".
Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники полиции проверили 627 ресторанов и кафе, 134 рынка, 440 магазинов, 105 перевозчиков, 19 общежитий, 170 мест отдыха и 86 других объектов... Выявлено 104 правонарушения, по которым составлено 87 административных протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По другим фактам проводятся проверки", - сообщает полиция.
Отмечается, что для обеспечения карантинных мероприятий на территории Харькова и области ежедневно привлекается около 1300 правоохранителей.
Количество нарушений карантинных ограничений, зафиксированное в минувшие выходные, меньше, чем в предыдущие. Тогда в харьковскую полицию поступило 116 сообщений о карантинных нарушений, по 100 из них были составлены админпротоколы.
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