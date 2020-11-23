Правоохранители снова пришли с проверкой в музей Революции Достоинства. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
В Национальном музее Революции Достоинства заявляют, что правоохранители 23 ноября пришли к ним с новой проверкой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление музея.
"А у нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, по которому идет следствие, а музея, проектирование которого даже не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой "профессионализм", - сообщает пресс-служба музея.
Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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