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Правоохранители снова пришли с проверкой в музей Революции Достоинства. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Национальном музее Революции Достоинства заявляют, что правоохранители 23 ноября пришли к ним с новой проверкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление музея.

Правоохранители снова пришли с проверкой в музей Революции Достоинства 01

"А у нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, по которому идет следствие, а музея, проектирование которого даже не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой "профессионализм", - сообщает пресс-служба музея.

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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Правоохранители снова пришли с проверкой в музей Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 1515
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23.11.2020 13:55 Ответить
Все достойны гилляки.
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23.11.2020 13:59 Ответить
Красавчики!
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23.11.2020 14:14 Ответить
Вове скучно???????
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23.11.2020 13:57 Ответить
пришли посмотреть на арестованный "колован им. царя Гороха", которому уже лет двадцать Правоохоронці знову прийшли з перевіркою в музей Революції Гідності - Цензор.НЕТ 4475
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23.11.2020 15:31 Ответить
Необходимо в музее создать интерактивную выставку - Горящий от коктейля мусор
Коктейли приносить с собой, мусора уже прибыли
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23.11.2020 16:11 Ответить
Напишіть хто знає фамілії тих хто проводив обшук і цих перевіряючих, де живуть склад сім'ї. Вилити їм під двері по відру лайна. на щось хороше вони не заслуговують.
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23.11.2020 18:15 Ответить
Дуже правильна пропозиція і вчасна.
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23.11.2020 20:31 Ответить
 
 