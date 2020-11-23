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Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю. ФОТОрепортаж

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в ходе визита зону проведения операции Объединенных сил заявил, что имеющееся вооружение и военная техника (ВВТ) нуждаются в обновлении.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С целью оценки реальной ситуации с вооружением и военной техникой (ВВТ), которой защищают наши защитники Украину от российской агрессии, посетил с рабочей поездкой зону проведения операции объединенных сил… Следует отметить, что имеющийся парк ВВТ нуждается в обновлении, как модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны", - отметил Уруский.

Он подчеркнул, что для этого необходимо принимать решительные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала.

Также министр добавил, что во время визита получил конкретное представление о том, в чем нуждаются украинские войска, что сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины, и куда двигаться производителям в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением.

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Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 01
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 02
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 03
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 04
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 05
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 06
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 07
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 08

Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 09
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Топ комментарии
+23
Зелена пліснява має рухатись в одному напрямку-Нах... з України !!!))
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23.11.2020 14:55
+18
А до цього нікому було сказати йому про справжній стан речей?............ Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю - Цензор.НЕТ 4905
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23.11.2020 14:55
+10
Хороший понт ,дорожче грошей!!!)))
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23.11.2020 14:57
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А до цього нікому було сказати йому про справжній стан речей?............ Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю - Цензор.НЕТ 4905
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23.11.2020 14:55 Ответить
Хороший понт ,дорожче грошей!!!)))
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23.11.2020 14:57 Ответить
абрамявічюси заважали
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23.11.2020 14:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pBDiETgkPC0&feature=emb_rel_end
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23.11.2020 15:54 Ответить
Зелена пліснява має рухатись в одному напрямку-Нах... з України !!!))
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23.11.2020 14:55 Ответить
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю - Цензор.НЕТ 6566
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23.11.2020 15:22 Ответить
Судячи із фото, йому як раз таки і показували оновлену техніку, а ту яка потребує оновлення, він так і не побачив...
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23.11.2020 15:01 Ответить
та поменше таких фоток викладайте....бо за станом приміщення визначається його місце розташування з усім вмістом...
краще уруського крупним планом і інші обличчя також...
при чому, в громадських місцях, навіть на воєнних об,єктах всі - в масках...степанов - штрафуй
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23.11.2020 15:05 Ответить
Все, как в СССР - одно железо 50...70-х годов. А где сборка и ремонт сотен ударных беспилотников и гусеничных самоходных дронов, на страх ордынским наемникам?
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23.11.2020 15:01 Ответить
ну на фото имеются современные Дозоры, Варты, войска тоже вооружены Стугнами, Корсарами, Джавелинами, Байрактарами вполне современными, на подходе Вільха і Нептун, САУ Богдана.
И все при Порошенко было сделано.
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23.11.2020 15:18 Ответить
це сам Гетьман Порошенко все зробив
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23.11.2020 21:53 Ответить
а то хто ж? мудрий нарід?
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24.11.2020 09:31 Ответить
В перечне не хватает межконтинентальных ядерных, для освобождения хотя-бы одного села.
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24.11.2020 09:51 Ответить
А раньше ты скот не знал?? Полтора года не знал?? А теперь типа прозрел???
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23.11.2020 15:02 Ответить
Почніть з оновлення зоопарку генералів.
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23.11.2020 15:02 Ответить
Бажано децимацією.
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23.11.2020 15:29 Ответить
ну хоть массовку карликов и карл с собой таскать не надо...
как-то по деловому и без пафоса ...
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23.11.2020 15:02 Ответить
Авто от волонтёров в армии принимают или нет?
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23.11.2020 15:02 Ответить
"штрахвулька" у степенова не виросла!
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23.11.2020 15:06 Ответить
Ну, теперь точно да!
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23.11.2020 15:04 Ответить
Півтора роки розвалюють "Укроборонпром" і тепер воно знає куди далі рухатися?
Не в бік твого шефа?
"С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" - компания Boeing.

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве."
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23.11.2020 15:05 Ответить
це пи...ць , куди не тикни скрізь вуха москаля.
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23.11.2020 15:19 Ответить
Який презЕдент, такі і призначенці.
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23.11.2020 15:25 Ответить
УБД герою,участок земли и премию
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23.11.2020 15:07 Ответить
А чого ж без масок там вештався, разом з почтом??? Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю - Цензор.НЕТ 5861
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23.11.2020 15:14 Ответить
ПРИБЫЛ, ПОСМОТРЕЛ, ПОЛУЧИЛ ВИДЕНИЕ, НАМЕТИЛ ШАГИ, УШЕЛ В ОТСТАВКУ.
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23.11.2020 15:18 Ответить
Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю.-Ему растолковал Коломойский, гражданин Израиля,военного союзника РФ. "Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер".
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23.11.2020 15:18 Ответить
покажіть хто-небудь уруському, за допомогою якої механізації наші хлопці риють траншеї
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23.11.2020 15:25 Ответить
Концепция войны с помощью всех этих броневичков устарела уже к концу прошлого века и тем более не может быть взята за основу "новых образцов, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны"Источник: https://censor.net/ru/p3232677
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23.11.2020 15:36 Ответить
вице премьер по какой то шляпе это как зам зам зама дворника который зам полотерки
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23.11.2020 16:02 Ответить
одного меня бесят военные чины распухшие как колобки почему с них не требуют физ формы..я б всех разогнал жирных на фиг дармоеды свиноферма только убыток от них а сколько на зарплату им трарить..стадо
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23.11.2020 16:04 Ответить
Если он раньше не знал, куда двигаться - как его министром назначили?
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23.11.2020 16:12 Ответить
Все дороги теперь ведут к урусскому. Так что теперь и вы знаете, куда надо двигаться.
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23.11.2020 16:20 Ответить
Єс кеп ...
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23.11.2020 16:42 Ответить
Большой специалист... по воровству...
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23.11.2020 17:54 Ответить
А этот пи...ас что, только вчера с Луны свалился?
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23.11.2020 18:13 Ответить
Я Уруському довіряю, бо він справді на своєму місці і знає як і що робити на своєму посту.
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23.11.2020 21:03 Ответить
ви хоч курва не показуйте кацапам те фото, де цеглинами вікна закладені, бо й двоголові кури засміють Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю - Цензор.НЕТ 6824
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23.11.2020 21:41 Ответить
в окружении паркетных шаркунов...мерзость...глаза у него вдруг открылись...)
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23.11.2020 23:09 Ответить
 
 