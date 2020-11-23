Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю. ФОТОрепортаж

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в ходе визита зону проведения операции Объединенных сил заявил, что имеющееся вооружение и военная техника (ВВТ) нуждаются в обновлении.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С целью оценки реальной ситуации с вооружением и военной техникой (ВВТ), которой защищают наши защитники Украину от российской агрессии, посетил с рабочей поездкой зону проведения операции объединенных сил… Следует отметить, что имеющийся парк ВВТ нуждается в обновлении, как модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны", - отметил Уруский.

Он подчеркнул, что для этого необходимо принимать решительные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала.

Также министр добавил, что во время визита получил конкретное представление о том, в чем нуждаются украинские войска, что сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины, и куда двигаться производителям в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением.

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