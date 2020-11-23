Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в ходе визита зону проведения операции Объединенных сил заявил, что имеющееся вооружение и военная техника (ВВТ) нуждаются в обновлении.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"С целью оценки реальной ситуации с вооружением и военной техникой (ВВТ), которой защищают наши защитники Украину от российской агрессии, посетил с рабочей поездкой зону проведения операции объединенных сил… Следует отметить, что имеющийся парк ВВТ нуждается в обновлении, как модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны", - отметил Уруский.
Он подчеркнул, что для этого необходимо принимать решительные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала.
Также министр добавил, что во время визита получил конкретное представление о том, в чем нуждаются украинские войска, что сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины, и куда двигаться производителям в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением.
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краще уруського крупним планом і інші обличчя також...
при чому, в громадських місцях, навіть на воєнних об,єктах всі - в масках...степанов - штрафуй
И все при Порошенко было сделано.
как-то по деловому и без пафоса ...
Не в бік твого шефа?
"С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" - компания Boeing.
По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве."