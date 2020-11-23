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В ВСУ начали поставлять новые автоцистерны для подвоза воды, разработанные с учетом опыта АТО, - Минобороны. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии

Министерство обороны начало закупать для нужд ВСУ специальное автомобили для подвоза воды. При их разработке учтен опыт использования подобных автомобилей во время проведения АТО.

Об этом сообщил заместитель начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ полковник Дмитрий Наумчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В ВСУ начали поставлять новые автоцистерны для подвоза воды, разработанные с учетом опыта АТО, - Минобороны 01

"Сейчас средствами подвоза воды и продовольствия мы укомплектованы не в полном объеме. Нашим Центральным управлением в течение 2018-2020 годов проведена соответствующая работа и, как следствие, Министерством обороны допущена к эксплуатации новая 6-кубовая автоцистерна (АЦПВ 6.0. - Ред.) для воды на базе автомобиля МАЗ.

Проанализировав применение подразделениями обеспечения в ООС (АТО) мы применили инновационный подход к такой автоцистерне. Она изготовлена ​​из пропилена, а бочка имеет кубическую форму. В начале войны было очень много подбито автомобилей для подвоза воды - они похожи на топливозаправщики по форме, поэтому их противник прежде всего пытался ихуничтожить. Новая автоцистерна форме больше похожа на машину для перевозки имущества или продовольствия. По государственному оборонному заказу в прошлом году в войска поставлено 6 таких автоцистерн, и в этом году еще 6", - отметил  Наумчик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В подразделения ООС переданы два мобильных банно-прачечных комплекса. ФОТО

По его словам, продолжается разработка новых образцов технических средств подвоза продовольствия и воды - таких, как автомобиль-фургон рефрижератор и двухосный прицеп-склад ПС-4у с двумя отделениями: холодильным и для хранения провизии. Уже подписаны соответствующие совместные решения и подготовлены тактико-технические задания. Сначала такими прицепами будут обеспечивать подразделения, выполняющие задачи в зоне ООС.

"В 2021 году запланирована закупка следующей партии автоцистерн АЦПВ 6.0, опытного образца ПС-4у и продолжение государственных испытаний автомобиля-фургона рефрижератора", - добавил Наумчик.

Также смотрите: Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+34
МАЗы покупаем - картофельфюрера Лукашеску выручаем??????
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23.11.2020 16:43
+25
А теперь придурки заполните ее до половины...и наклоните автомобиль...и вы получите результат....автомобиль на боку...
Для перевозки жидкостей цистерну придумали не просто так...причем придумали это люди гораздо умнее вас..
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23.11.2020 16:58
+24
ИДИОТЫ!!! Слов нет.... Пластмассовая квадратная емкость.... хуже и придумать невозможно... И все почему? Потому что похожи были на бензовозы? А тент прямоугольный сверху на бочку бензовоза прилепить - мозгов не хватило? Или просто бочку с водой в кузов тентованый ставить - на это соображалки не хватило? Тысячи ненужных молоковозов из нержавейки никому ненужных имеется.. так зачем квадратные емкости делать? Да еще и на основе МАЗа...
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23.11.2020 16:51
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Правила форума Совет форумчан
МАЗы покупаем - картофельфюрера Лукашеску выручаем??????
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23.11.2020 16:43 Ответить
это богданы, розданные широким жестом с царского плеча год с четвертью назад, вступившим в должность...
тогда ему казалось, что так будет красиво..
все это время машины абрамявичюсы переоборудовали под водовозки...
и вот они есть...уруский лично представлял...
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23.11.2020 16:51 Ответить
Какой же Богдан, если МАЗ. Эмблему не наблюдаете разве?
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23.11.2020 18:16 Ответить
поменяли
Українська модифікація МАЗ-5316, що збирається на заводах корпорації «Богдан» методом крупновузлової збірки з білоруських запчастин називається Богдан-53162 і на них замість ЯМЗ-238ДЕ2 ставлять китайські двигуни WeichalPower,
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23.11.2020 19:05 Ответить
Кто поменял? То, что собирается на Богдане называется Богдан. По крайней мере ранее так было. И шильдик свой на радиаторе был. А не МАЗовский.
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23.11.2020 19:07 Ответить
поменял на уже переданных в армию, абрамявичюс, лично, чтобы ничего не напоминало о бывшем главе оп
есть и другой вариант - богдан ослика раздражал сильно...и той ходив похнюпленим, чихал от пороха, грозил корнавирусом заразиться....и тайно вынашивал замысел после нотр дама поджечь рейхстаг и тремором добить анжелку за то, что не угостила сосиськой с кислой капустой вовремя...
или во время...как правильно?
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23.11.2020 19:22 Ответить
Чесно говоря, вы какой-то бред пишете. Отборный. С 2020-г прекратили закупать Богдан-Мазы и стали покупать напрямую у беларусов, то есть классические МАЗы. Эта информация была. Остальное какая то муть.
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23.11.2020 19:28 Ответить
понял, что на вопрос ответа не будет...
на мазы ставят ЯМЗ-238ДЕ2...ярославские двигатели, если что...они в украине не нужны по известным мутным причинам
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23.11.2020 19:35 Ответить
То есть, перед нами Богдан-МАЗ с китайским двигателем, которому сиротливо заменили название, завод-изготовитель, все опознавательные клейма и заводские документы? Смысл сего действа?
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23.11.2020 19:46 Ответить
Министерство обороны провело тендер по закупке 16 единиц транспортно-эвакуационных машин, предназначенных для вывоза поврежденной или неисправной техники. Общая стоимость закупки - 72 мдн. гривен. А закупит МО спецавтомобили СкС-КЕТ-ЛмEMl2PR 6х6 на базе МАЗ-631727. Поставку осуществит "Спец-Ком-Сервис", который уже выигрывал крупные тендеры на поставку армейских грузовиков в этом году. Показательно, что эвакуаторы на шасси МАЗ, украинская армия приобретет взамен КрАЗ-6322ТЭМ - именно аналоги такому автомобилю собиралось приобрести Минобороны.
А вот "АвтоКрАЗ" и "Богдан Моторс" в этом тендере даже не подавали свои предложения и победителем стала компания СКС.
Заметим, что в 2020 году Минобороны не закупало КрАЗ и Богдан, а сконцентрировало практически все закупки на технике, выполненной на шасси МАЗ.
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23.11.2020 19:47 Ответить
вижу о двигателе с трудом, но дошло...
всем товарищам с востока нужно разжевывать и вкладывать...видать, что-то не по-украински запрограммировано у вас там...

отвечаю-отвечаю, а ответа на свой вопрос так и не дождусь...скучен ты
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23.11.2020 20:01 Ответить
Хами своей мамзеле. Мне не нужно. Я поставил конкретный вопрос, это на картинке Богдан с поддельными документами под МАЗ? Хотелось бы каких ссылок, а не пистежа пустого.
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23.11.2020 21:03 Ответить
ты скучный койот и сам себе такой ник выбрал...ну, как можно хамить зверьку
показывай документы, посмотрим поддельные ли они...
и на мой вопрос отвечай...а то надоедаешь своими
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23.11.2020 21:20 Ответить
Ясно. Пистанул абы шо, а теперь ужом вертишься. Балабол обыкновенный. Типичный интернет случай.
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23.11.2020 21:54 Ответить
койот, не юли, поджав хвост....документы показывай, которые называешь поддельными...
зверьком назвался, и потому в голове каша между торчащих ушей...
где документы?
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23.11.2020 22:04 Ответить
еще нужны нормальные мобильные душевые.
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23.11.2020 18:06 Ответить
хто виграв тендер - того й купили. А МАЗ затоварений неліквідом дотаційно-депресивний виробник - тому білоруси й демпінгують цінами і виграють тендери, аби хоть хтось щось у них купив
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23.11.2020 19:23 Ответить
ИДИОТЫ!!! Слов нет.... Пластмассовая квадратная емкость.... хуже и придумать невозможно... И все почему? Потому что похожи были на бензовозы? А тент прямоугольный сверху на бочку бензовоза прилепить - мозгов не хватило? Или просто бочку с водой в кузов тентованый ставить - на это соображалки не хватило? Тысячи ненужных молоковозов из нержавейки никому ненужных имеется.. так зачем квадратные емкости делать? Да еще и на основе МАЗа...
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23.11.2020 16:51 Ответить
Є промислові полімерні ємності для рідин , в тому числі й харчових , різної ємності і форми , вантажівками переміщуються ,- новина виглядає , як неефективне використання військового бюджету . Я не фахівець галузі військового забезпечення , це лише роздуми .
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23.11.2020 17:05 Ответить
Стандартных емкостей на 6 кубов не бывает, значит это индивидуальное изготовление... соответственно и цена индивидуальная... Обычный распил денег, ничего другого. При том, что отличных бочек из нержавейки из под молока - как грязи и недорого.
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23.11.2020 18:42 Ответить
чем плоха пластиковая емкость? легче, мобильнее. чем плохо?
глупости.
про бочки ставить в грузовое отделение - да ты Сократ, хорошо что сказал, как мы без тебя воду-то возили до сих пор, я хз...
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23.11.2020 18:07 Ответить
смешно.
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23.11.2020 18:28 Ответить
А пилить бабло как?
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23.11.2020 18:33 Ответить
Лучше б мы ракеты новые делали
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23.11.2020 16:52 Ответить
Аж 6 "кубических" МАЗов в год?.... Не проще ли по-быстрому варганить водовозки на базе пикапов? Проще, дешевле, значительно больше по количеству и если уничтожат, не так жалко
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23.11.2020 16:52 Ответить
А теперь придурки заполните ее до половины...и наклоните автомобиль...и вы получите результат....автомобиль на боку...
Для перевозки жидкостей цистерну придумали не просто так...причем придумали это люди гораздо умнее вас..
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23.11.2020 16:58 Ответить
Не считая того что есть краз -
У ЗСУ почали поставляти нові автоцистерни для підвозу води, розроблені з урахуванням досвіду АТО, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3100
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23.11.2020 17:15 Ответить
Краза уже нет, считай.
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23.11.2020 19:49 Ответить
Ну тогда, ладно. Всегда есть альтернатива, КАМАЗ например🤔
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23.11.2020 20:08 Ответить
у дебилов даже не хватило соображения что емкость можно легко собрать в по размерам кузова ЛЮБОГО автомобиля просто собрав на фланцах тот же набор из пластиковых баков на 300-400 литров. нету большой свободной поверхности и ремонтопригодность в разы выше
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23.11.2020 17:16 Ответить
Правильно. Якщо такий автомобіль обстріляти, витече все. А якщо кілька секцій по 200-400 літрів, щось та й залишиться.
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23.11.2020 23:53 Ответить
Вони пилять бабло на як п'єтя на пікапах з таким же кузовом для поранених....
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23.11.2020 18:34 Ответить
то, что я вижу, это какое то уродство уязвимое, это раз..
мы грузим вражеский МАЗ, а свой Краз или... Луаз слабо загрузить ...
не ...это саботаж! Однозначно!
и зачем ставить на целый грузовик всего одну ёмкость в 6 кубов, делать её несъёмной, чтобы только воду возить...и больше ничего....а не лучше было бы поставить к примеру на грузовик платформу с кран-балочкой, на ней шесть - восемь кубовых ёмкостей, которые по приезду на позицию быстро снимаются в нужном количестве, а пустые - забираются....
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23.11.2020 17:00 Ответить
Краз объявил банкротство
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23.11.2020 17:22 Ответить
Пора на Tatra - стандарт НАТО
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23.11.2020 19:19 Ответить
На кухне насмотрелся, когда "Джерельну" привозят?
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23.11.2020 18:25 Ответить
Позорники.Вы хоть такие новости не пишите.Ракеты нужно делать;много!!!!
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23.11.2020 17:01 Ответить
ой, как хорошо что ты сказал, а то ж мы без тебя хотели делать вот такие водовозы за счет ракет! вот ты гений...
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23.11.2020 18:08 Ответить
Очередной распил под надуманым предлогом!
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23.11.2020 17:01 Ответить
В поворотах эти все шесть мазов будут лежать в кюветах на боку...это в лучшем случае...
Масса воды которая сместится в одну сторону..и изменит центр тяжести будет тому виной..
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23.11.2020 17:02 Ответить
Дурень и любую машину перевернёт. Сам 1,5 года на срочке водил водовоз в пустыне, чтобы его перевернуть надо постараться.
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23.11.2020 17:27 Ответить
а ты в новой пустыне "Крым" водил водовоз полтора года, или в детском саду, на верёвочке по песчаной дорожечке, пад присмотрам васпитатиля?
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23.11.2020 18:58 Ответить
Бетпак-дала, також Північний Голодний степ - пустеля в Центральній Азії (Казахстан). Розташована між низинами річок Сарису, Чу і озером Балхаш; на півночі близько 46°30 пн. ш. межує з напівпустелею Казахського дрібносопковика. Площа близько 75 000 км².
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23.11.2020 19:03 Ответить
В цистерне возили?) Или вот в такой, как на фото?)
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23.11.2020 22:20 Ответить
В обычной цистерне с насосом когда плюс. Зимой цистерна термос без насоса.
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24.11.2020 11:09 Ответить
Так чего же вы сравниваете с этим одороблом?) Такая ложится набок сама))) Заднее колесо в ямку и она на боку))) И это я молчу про то как их легко разрывает) У нас были прицепные цистерны 9 кубовые, ГДРовские) Я не знаю как правильно материал называется из которого она сделана( он похож на клееные полоски пластмассы и все тело после касания к ней чешится ) Так их невозможно было перевернуть, а квадратные на меньших буграх переворачивались) И одну из ГДРоских были на забыли с водой и она замерзла, да она фиг лопнула) А квадратные, при меньшем замерзании, по углам порвало)
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24.11.2020 16:34 Ответить
може то були воші або чісотка
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24.11.2020 16:52 Ответить
Это все что вам пришло на ум?) Печально....
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24.11.2020 17:12 Ответить
Да не могут воду в таком возить. Это вода, ею дивизию за сутки можно положить без единого выстрела. Все кто водил водовозки увольнялись минимум сержантами, представляли их лично комдиву, отпуск домой каждому был гарантирован, нарядов за службу ноль.
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24.11.2020 17:26 Ответить
Это пищевая емкость) Просто снаружи, когда к ней прикасаешься голым телом, потом ощущения как после стекловаты) Она склеена из таких мелких пластмассовых(не знаю как правильно их назвать, похоже на стекловолокно на эпоксидке)
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24.11.2020 17:48 Ответить
У дураков свои законы физики!
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23.11.2020 17:39 Ответить
что важнее на фронте,вода или топливо??? для топлива было прикрытие... теперь не будет.
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23.11.2020 17:07 Ответить
для топлива было прикрытие? серьезно?
еще один гений маскировки мать его
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23.11.2020 18:09 Ответить
в гибридное время, когда по-крупному не стреляют, в мирное время тем более, возить воду в этих гробах - позор! технологически сварить может любой сварочник-птушник... а где технологии? даже бочку сделать они нужны... про ракеты молчу...
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23.11.2020 17:12 Ответить
Дурень ты Панас, без воды нет войны. Зимой еще можно снег топить, а летом, в степи ты и день не продержишься. Хорошая машина и мудрое решение. ЗИЛ с круглой бочкой действительно похож на топливозаправщик. А с 3-4 км. никто даже разбираться не будет.
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23.11.2020 17:22 Ответить
особенно на Донбассе, где три месяца +35-40 днем - это норма..
да это не дурак, это тролятина отлинская. забей.
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23.11.2020 18:10 Ответить
дурень это ты, горобец, мозги горобиные, такие же и выводы... вода, общедоступный ресурс, на передовую, где огонь со всех калибров ее в том гробу все равно не повезут, там душ и ванную не принимают..., а без топлива ни снаряды не подвезут, ни воды попутно в бутылках и канистрах... ни бтр не поедет за ранеными...
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23.11.2020 18:13 Ответить
Вода в Луганской области, в полях и посадках доступна только Стецьку на Троещене в кране. И пить что попало тоже нельзя, отравить могут. Тогда твои патроны можешь засунуть себе в дупу.
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23.11.2020 18:18 Ответить
ну привезет твой гроб воду на передовую... и куда ее набирать? в каску, в флягу, или смывать окопные сартиры? на передовой нужна бутилированная вода.
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23.11.2020 18:46 Ответить
Гениально. Замовляй "Джерельну" с доставкой.
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23.11.2020 19:00 Ответить
На базе белорусских МАЗов? Беларусь - страна член ОДКБ, враждебного нам военного блока. Кто в нашей армии додумался до того, чтобы закупать МАЗы?
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23.11.2020 17:14 Ответить
А 95% Уралов не смущает?
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23.11.2020 17:20 Ответить
Лучше доверять МАЗам чем самим беларусам.
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23.11.2020 18:21 Ответить
.....надо показать ЭТО крысчанам , пускай тоже воду возят по НОВОМУ мосту с Байкала или Волги !!!
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23.11.2020 17:14 Ответить
Кто то на этой бочке звание Заслуженного конструктора Украины получит!
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23.11.2020 17:19 Ответить
вот если чутка покопать то окажется что у родственника какой то гниды в погонах есть матрица для отливки таких баков но нету на них спроса и требуется госзаказ
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23.11.2020 17:21 Ответить
МинОбороны имени Тарана совсем охренело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вот новости за 2018, 1019, начало 2020 года У ЗСУ почали поставляти нові автоцистерни для підвозу води, розроблені з урахуванням досвіду АТО, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4619
эти цистерны поставляют в ВСУ с 2018 года!!!..
ЗСУ отримали композитну автомобільну цистерну 17.11.18

До експлуатації в ЗСУ допущено композитну автоцистерну 28.11.19

Міноборони закупило п'ять композитних автоцистерн 05.01.20

и вот фото цистерны, которую покупали в : 2018,2019, начале 2020 годов.. сравните сами..
У ЗСУ почали поставляти нові автоцистерни для підвозу води, розроблені з урахуванням досвіду АТО, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8998
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23.11.2020 17:23 Ответить
для Зели это нормально.
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23.11.2020 18:11 Ответить
с нетерпением ждём новости о пирамидальных говновозках, ну чтоб ни кто не догадался У ЗСУ почали поставляти нові автоцистерни для підвозу води, розроблені з урахуванням досвіду АТО, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7056
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23.11.2020 17:56 Ответить
А скажыти-ка мне - где у такой цистерны будет центр тяжести, если её заполнить полность?
Она на первом камешке опрокинется!
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23.11.2020 18:47 Ответить
А машина " МАЗ". Хотя есть свои. Когда уже весь этот бардак закончится?
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23.11.2020 19:00 Ответить
Зачем такая мощная машина, для такой мелкой автоцистерны.
Такие машины тупо всё время простаивают и через это их нужно часто ремонтировать.
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23.11.2020 19:02 Ответить
Квадратный, чтоб не подумали, что это бензовоз... Идиоты, а сейчас это стало похоже на установку для транспортировки и запуска израильского барражирующего боеприпаса (беспилотника-камикадзе) Harop. Их в таком коробе несколько штук помещается, найдите картинки на Википедии
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23.11.2020 19:04 Ответить
Не за бензовоз, так за КШМку или БМ-21 примут. Тупость однозначно.
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23.11.2020 19:50 Ответить
Никто не задумывался, а может, лучше бы стреляли себе по цистернам с водой, чем по топливозаправщикам, а? Вода ведь не горит, вроде?
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23.11.2020 19:51 Ответить
А квадратные колёса никак не помогут?
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23.11.2020 21:26 Ответить
Очередной дербан бабла. Машина похоже на авто по перевозке боеприпасов. Мишень номер 1. А за закупку МАЗов у Кортавого Фашиста под международный Требунал.
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06.12.2020 07:38 Ответить
 
 