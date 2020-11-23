В ВСУ начали поставлять новые автоцистерны для подвоза воды, разработанные с учетом опыта АТО, - Минобороны. ФОТО
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Министерство обороны начало закупать для нужд ВСУ специальное автомобили для подвоза воды. При их разработке учтен опыт использования подобных автомобилей во время проведения АТО.
Об этом сообщил заместитель начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ полковник Дмитрий Наумчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"Сейчас средствами подвоза воды и продовольствия мы укомплектованы не в полном объеме. Нашим Центральным управлением в течение 2018-2020 годов проведена соответствующая работа и, как следствие, Министерством обороны допущена к эксплуатации новая 6-кубовая автоцистерна (АЦПВ 6.0. - Ред.) для воды на базе автомобиля МАЗ.
Проанализировав применение подразделениями обеспечения в ООС (АТО) мы применили инновационный подход к такой автоцистерне. Она изготовлена из пропилена, а бочка имеет кубическую форму. В начале войны было очень много подбито автомобилей для подвоза воды - они похожи на топливозаправщики по форме, поэтому их противник прежде всего пытался ихуничтожить. Новая автоцистерна форме больше похожа на машину для перевозки имущества или продовольствия. По государственному оборонному заказу в прошлом году в войска поставлено 6 таких автоцистерн, и в этом году еще 6", - отметил Наумчик.
По его словам, продолжается разработка новых образцов технических средств подвоза продовольствия и воды - таких, как автомобиль-фургон рефрижератор и двухосный прицеп-склад ПС-4у с двумя отделениями: холодильным и для хранения провизии. Уже подписаны соответствующие совместные решения и подготовлены тактико-технические задания. Сначала такими прицепами будут обеспечивать подразделения, выполняющие задачи в зоне ООС.
"В 2021 году запланирована закупка следующей партии автоцистерн АЦПВ 6.0, опытного образца ПС-4у и продолжение государственных испытаний автомобиля-фургона рефрижератора", - добавил Наумчик.
Пожалуйста, подождите...
тогда ему казалось, что так будет красиво..
все это время машины абрамявичюсы переоборудовали под водовозки...
и вот они есть...уруский лично представлял...
Українська модифікація МАЗ-5316, що збирається на заводах корпорації «Богдан» методом крупновузлової збірки з білоруських запчастин називається Богдан-53162 і на них замість ЯМЗ-238ДЕ2 ставлять китайські двигуни WeichalPower,
есть и другой вариант - богдан ослика раздражал сильно...и той ходив похнюпленим, чихал от пороха, грозил корнавирусом заразиться....и тайно вынашивал замысел после нотр дама поджечь рейхстаг и тремором добить анжелку за то, что не угостила сосиськой с кислой капустой вовремя...
или во время...как правильно?
на мазы ставят ЯМЗ-238ДЕ2...ярославские двигатели, если что...они в украине не нужны по известным мутным причинам
А вот "АвтоКрАЗ" и "Богдан Моторс" в этом тендере даже не подавали свои предложения и победителем стала компания СКС.
Заметим, что в 2020 году Минобороны не закупало КрАЗ и Богдан, а сконцентрировало практически все закупки на технике, выполненной на шасси МАЗ.
всем товарищам с востока нужно разжевывать и вкладывать...видать, что-то не по-украински запрограммировано у вас там...
отвечаю-отвечаю, а ответа на свой вопрос так и не дождусь...скучен ты
показывай документы, посмотрим поддельные ли они...
и на мой вопрос отвечай...а то надоедаешь своими
зверьком назвался, и потому в голове каша между торчащих ушей...
где документы?
глупости.
про бочки ставить в грузовое отделение - да ты Сократ, хорошо что сказал, как мы без тебя воду-то возили до сих пор, я хз...
Для перевозки жидкостей цистерну придумали не просто так...причем придумали это люди гораздо умнее вас..
мы грузим вражеский МАЗ, а свой Краз или... Луаз слабо загрузить ...
не ...это саботаж! Однозначно!
и зачем ставить на целый грузовик всего одну ёмкость в 6 кубов, делать её несъёмной, чтобы только воду возить...и больше ничего....а не лучше было бы поставить к примеру на грузовик платформу с кран-балочкой, на ней шесть - восемь кубовых ёмкостей, которые по приезду на позицию быстро снимаются в нужном количестве, а пустые - забираются....
Масса воды которая сместится в одну сторону..и изменит центр тяжести будет тому виной..
еще один гений маскировки мать его
да это не дурак, это тролятина отлинская. забей.
вот новости за 2018, 1019, начало 2020 года
эти цистерны поставляют в ВСУ с 2018 года!!!..
ЗСУ отримали композитну автомобільну цистерну 17.11.18
До експлуатації в ЗСУ допущено композитну автоцистерну 28.11.19
Міноборони закупило п'ять композитних автоцистерн 05.01.20
и вот фото цистерны, которую покупали в : 2018,2019, начале 2020 годов.. сравните сами..
Она на первом камешке опрокинется!
Такие машины тупо всё время простаивают и через это их нужно часто ремонтировать.