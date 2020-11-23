В ВСУ начали поставлять новые автоцистерны для подвоза воды, разработанные с учетом опыта АТО, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны начало закупать для нужд ВСУ специальное автомобили для подвоза воды. При их разработке учтен опыт использования подобных автомобилей во время проведения АТО.

Об этом сообщил заместитель начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ полковник Дмитрий Наумчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Сейчас средствами подвоза воды и продовольствия мы укомплектованы не в полном объеме. Нашим Центральным управлением в течение 2018-2020 годов проведена соответствующая работа и, как следствие, Министерством обороны допущена к эксплуатации новая 6-кубовая автоцистерна (АЦПВ 6.0. - Ред.) для воды на базе автомобиля МАЗ.

Проанализировав применение подразделениями обеспечения в ООС (АТО) мы применили инновационный подход к такой автоцистерне. Она изготовлена ​​из пропилена, а бочка имеет кубическую форму. В начале войны было очень много подбито автомобилей для подвоза воды - они похожи на топливозаправщики по форме, поэтому их противник прежде всего пытался ихуничтожить. Новая автоцистерна форме больше похожа на машину для перевозки имущества или продовольствия. По государственному оборонному заказу в прошлом году в войска поставлено 6 таких автоцистерн, и в этом году еще 6", - отметил Наумчик.

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По его словам, продолжается разработка новых образцов технических средств подвоза продовольствия и воды - таких, как автомобиль-фургон рефрижератор и двухосный прицеп-склад ПС-4у с двумя отделениями: холодильным и для хранения провизии. Уже подписаны соответствующие совместные решения и подготовлены тактико-технические задания. Сначала такими прицепами будут обеспечивать подразделения, выполняющие задачи в зоне ООС.

"В 2021 году запланирована закупка следующей партии автоцистерн АЦПВ 6.0, опытного образца ПС-4у и продолжение государственных испытаний автомобиля-фургона рефрижератора", - добавил Наумчик.

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