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Микроавтобус из Украины попал в ДТП в Словакии: погибла женщина. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В понедельник, 23 ноября, в Словакии произошло ДТП с участием микроавтобуса из Украины и автоцистерны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Словакии в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошен на трассе R1 в районе населенного пункта Тековское Немце.

"Вероятно, украинец-водитель Mercedes Sprinter заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco, едущий впереди. В автокатастрофе один человек в автобусе погиб, а водитель и пассажир госпитализированы с травмами", - указывается в сообщении.

Отмечется, что погибшия – женщина 62 лет.

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Оба водителя прошли тест на алкоголь, который показал негативный результат.

Обстоятельства ДТП расследуют правоохранители.

Микроавтобус из Украины попал в ДТП в Словакии: погибла женщина 01
Микроавтобус из Украины попал в ДТП в Словакии: погибла женщина 02
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Куда ж она бедолашная ехала? Мои сочувствия.
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23.11.2020 17:30 Ответить
Ехала куда ей надо было,но водило оказался дебилом
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23.11.2020 18:25 Ответить
Не жалко зад? Не распухнет?
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23.11.2020 20:25 Ответить
 
 