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Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Общество

Более половины украинцев заявили, что в их семье стало меньше денег с начала эпидемии коронавируса. При этом горожане серьезней пострадали, чем жители сельской местности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса, опубликованные Open Mind Foundation.

56,9% жителей городов, принявших участие в опросе, ответили, что экономически пострадали от коронакризиса. Финансово легче переживают кризис жители села, а у 7,7% пользователей интернета, которые живут в украинских селах, доходы даже увеличились.

54,3% респондентов сказали, что в их семье стало меньше денег с начала пандемии, из них у 23,9% сумма денег в семье "значительно уменьшилась".

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Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19 01
Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19 02

Ситуация по количеству заболеваний следующая: 19,4% респондентов ответили, что уже переболели коронавирусом, а 80,4% ответили, что не болели. При пересчете результатов в соответствии с масштабами страны, количество тех, кто переболел, может составлять более 3 миллионов украинцев.

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Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19 03
Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19 04
Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19 05

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Почти 12,1% респондентов сообщили, что знают людей, которые умерли после того, как заболели COVID-19.

Чтобы защититься от вируса 60,4% респондентов принимают витамины, больше половины (51%) стараются правильно питаться, почти треть - занимаются спортом (29,9%) и много спят (33,4%).

Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19 06
Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19 07

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Интересно, что женщины чаще принимают витамины, а мужчины - с начала пандемии больше спят. Что касается разных поколений - молодежь реже правильно питается, в сравнении со старшим поколением, и, что удивило исследователей, почти вдвое реже занимается спортом.

Социологическое исследование по ситуации с COVID-19 на территории Украины проводилось 12-13 ноября 2020 года. В опросе приняли участие 15 004 пользователей проекта заказчика Савика Шустера E-democracy ("Электронная демократия") и 400 респондентов интернет-панели исполнителя - Liberty report.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
"Алкоголь, молитва, регулярный секс" - и причем всё сразу: смотрим новости, в которых нас трахает правительство, молимся (образно говоря) и глушим ощущение наступившего трындеца алкоголем. То есть - спасаемся.
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23.11.2020 17:51
+2
Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19 - Цензор.НЕТ 2839
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23.11.2020 17:49
+2
а давайте спросим у зели, от кого он заразился?
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23.11.2020 19:21
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Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19 - Цензор.НЕТ 2839
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23.11.2020 17:49 Ответить
"Алкоголь, молитва, регулярный секс" - и причем всё сразу: смотрим новости, в которых нас трахает правительство, молимся (образно говоря) и глушим ощущение наступившего трындеца алкоголем. То есть - спасаемся.
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23.11.2020 17:51 Ответить
Секс це гріх.Так в книзі пише. Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19 - Цензор.НЕТ 8176
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23.11.2020 18:06 Ответить
в браке не грех, а утешение (Прит.5:18)
утешайся женою юности твоей
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24.11.2020 01:18 Ответить
Вопрос дебильный, вернее антинаучный , как можно больше дбати про свой имунитиет? разве что пожить со свиняьми месяцок , тогда он резко укрепитьсяя. Уверен что ответившие понятия не имеют как на самом деле укреплячть иммунитет
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23.11.2020 18:23 Ответить
Из препаратов укрепляющих иммунитет доказан витами Д. Но Аквадетрим который все пьют практически не усваивается, надо искать другие зарубежные форматы витамина Д. А других доступных для загала препаратов не существует. Эхинацея это фуфел, она садит печень и жкт а не укрепляет иммунитет.
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23.11.2020 18:35 Ответить
Нужно принимать вместе с алголем и сексом, а еще лучше при этом на скакалке прыгать.
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23.11.2020 22:00 Ответить
молятся потом что бы не дай бог не залететь
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23.11.2020 21:26 Ответить
а давайте спросим у зели, от кого он заразился?
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23.11.2020 19:21 Ответить
То неважно.главное сексом с Ермаком вылечили друг друга
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23.11.2020 21:46 Ответить
как же неважно, надо же бороться с причиной а не следствием
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24.11.2020 07:56 Ответить
Самый лучший способ поднять иммунитет-забить болт на барановирус,не волноваться,не нервничать,чтоб не поднимать уровень кортизола и жить дальше своей жизнью.
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24.11.2020 17:01 Ответить
 
 