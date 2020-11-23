Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Общество
Более половины украинцев заявили, что в их семье стало меньше денег с начала эпидемии коронавируса. При этом горожане серьезней пострадали, чем жители сельской местности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса, опубликованные Open Mind Foundation.
56,9% жителей городов, принявших участие в опросе, ответили, что экономически пострадали от коронакризиса. Финансово легче переживают кризис жители села, а у 7,7% пользователей интернета, которые живут в украинских селах, доходы даже увеличились.
54,3% респондентов сказали, что в их семье стало меньше денег с начала пандемии, из них у 23,9% сумма денег в семье "значительно уменьшилась".
Ситуация по количеству заболеваний следующая: 19,4% респондентов ответили, что уже переболели коронавирусом, а 80,4% ответили, что не болели. При пересчете результатов в соответствии с масштабами страны, количество тех, кто переболел, может составлять более 3 миллионов украинцев.
Почти 12,1% респондентов сообщили, что знают людей, которые умерли после того, как заболели COVID-19.
Чтобы защититься от вируса 60,4% респондентов принимают витамины, больше половины (51%) стараются правильно питаться, почти треть - занимаются спортом (29,9%) и много спят (33,4%).
Интересно, что женщины чаще принимают витамины, а мужчины - с начала пандемии больше спят. Что касается разных поколений - молодежь реже правильно питается, в сравнении со старшим поколением, и, что удивило исследователей, почти вдвое реже занимается спортом.
Социологическое исследование по ситуации с COVID-19 на территории Украины проводилось 12-13 ноября 2020 года. В опросе приняли участие 15 004 пользователей проекта заказчика Савика Шустера E-democracy ("Электронная демократия") и 400 респондентов интернет-панели исполнителя - Liberty report.
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