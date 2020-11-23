Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН в ДР Конго обеспечили высадку группы вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.
Периодическое тщательное изучение вулкана с проведением тестов и анализов позволяет предсказать следующее извержение, а также снизить возможные риски для местного населения.
"На высоте более трех тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей. Посадку на хрупкую поверхность кратера осложняли погодные условия. Облачный покров над вулканом заметно увеличивался, а скорость порыва ветра составляла 90 км/ч", - сообщил командир вертолетного отряда полковник Сергей Ващенко. По его словам, существовал значительный риск, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могли провалиться под массой вертолета.
По окончании проведенных вулканологами исследований, экипаж Ми-8 успешно вернулся в базовый лагерь Миссии ООН.
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Та Ви і не знаєте, що хлопці роблять у ДРК!? Заробляють для держави гроші. І немаленькі гроші. Підтримують свою натренованність за кошти ООН, виконуючи різні польоти. Але є сумнів, що Ви щось зрозуміли!!!