Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана. ФОТОрепортаж

Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН в ДР Конго обеспечили высадку группы вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

Периодическое тщательное изучение вулкана с проведением тестов и анализов позволяет предсказать следующее извержение, а также снизить возможные риски для местного населения.





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"На высоте более трех тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей. Посадку на хрупкую поверхность кратера осложняли погодные условия. Облачный покров над вулканом заметно увеличивался, а скорость порыва ветра составляла 90 км/ч", - сообщил командир вертолетного отряда полковник Сергей Ващенко. По его словам, существовал значительный риск, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могли провалиться под массой вертолета.





По окончании проведенных вулканологами исследований, экипаж Ми-8 успешно вернулся в базовый лагерь Миссии ООН.

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